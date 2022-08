Bonus bollette per le famiglie confermato fino al 1° ottobre 2022: anche nel terzo trimestre dell'anno i nuclei familiari che soffrono di difficoltà economica o disagio fisico possono ottenere degli sconti su energia elettrica (luce), acqua e gas. Quali sono i nuovi importi e i limiti ISEE per ottenere il bonus bollette 2022? Tutti i dettagli e le novità del decreto aiuti bis.

Il Governo dimissionario ha stilato i nuovi bonus per la famiglia e per i lavoratori in arrivo con il decreto aiuti bis: un provvedimento da 14 miliardi di euro che dovrebbe contenere nuovi aumenti sugli stipendi (al posto del bonus 200 euro bis), decontribuzione, conferma del taglio delle accise e del bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre 2022.

In particolare, in vista dei possibili nuovi aumenti sui costi di luce, acqua e gas, il Governo ho ulteriormente potenziato i bonus sociali per le famiglie che soffrono di difficoltà economica o disagio fisico.

Chi può ottenere il bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre 2022 con nuovi importi e limiti ISEE? Ecco quali sono i requisiti e quanto vale lo sconto su luce, acqua e gas per i nuclei familiari con ISEE basso.

Bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre 2022

Il bonus bollette per le famiglie è stato confermato fino al 1° ottobre 2022: fonti autorevoli del Governo hanno assicurato il sostegno ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà economica o disagio fisico. Anche per il terzo trimestre dell’anno, quindi, le famiglie possono godere di uno sconto sulle bollette di luce, acqua e gas.

È importante sottolineare, inoltre, che è stata confermata anche la retroattività del bonus bollette, ovvero la possibilità di ottenere gli sconti e le riduzioni a partire da gennaio 2022 per chi ha dichiarato un reddito complessivo inferiore a 8.265 euro all’anno.

Per chi, invece, ha maturato i requisiti ISEE inferiore a 12.000 euro – come previsto dal decreto Ucraina – è prevista la possibilità di ottenere uno sconto retroattivo solo a partire dal mese di aprile, da quando è entrato in vigore il nuovo limite di reddito.

Confermati anche i bonus bollette per le famiglie che soffrono di disagio fisico, le quali sono tenute a presentare l’apposita domanda ad Arera per ottenere gli sconti.

Bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre: requisiti e limiti ISEE

I requisiti per accedere al bonus bollette per le famiglie che soffrono di difficoltà economica sono confermati così come previsti dal Decreto Ucraina.

Possono ottenere il bonus bollette fino al 1° ottobre 2022, quindi, le famiglie che possiedono un ISEE inferiore a 12.000 euro, oppure coloro che hanno dichiarato di possedere un reddito inferiore a 20.000 euro avendo a carico almeno 4 o più figli.

Possono ottenere il bonus bollette anche le famiglie che sono titolari del reddito o della pensione di cittadinanza, in quanto possiedono un reddito inferiore alle soglie limite fissate dalla normativa.

Infine, possono ottenere il bonus bollette per le famiglie anche coloro che soffrono di disagio fisico, ovvero necessitano dell’utilizzo di apparecchi medico-sanitari ad alimentazione elettrica per il mantenimento delle funzioni vitali.

L’elenco degli apparecchi ammessi è disponibile sul sito web di Arera oppure consultando il decreto ministeriale del 13 gennaio 2021.

Bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre con nuovi importi: le cifre

E sempre sul sito web dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente si trovano anche i nuovi importi del bonus bollette per le famiglie confermato fino al 1° ottobre 2022. Arera ha definito gli sconti che saranno applicati in automatico sulle bollette degli italiani: a quanto ammonta la riduzione?

Bonus bollette per l’energia elettrica: tutti gli importi

Per quanto riguarda gli importi del bonus bollette per l’energia elettrica, occorre tenere in considerazione il numero di componenti del nucleo familiare:

110,40 euro di compensazione + 128 euro ordinari per le famiglie fino a 2 componenti;

134,32 euro di compensazione + 151 euro ordinari per le famiglie fino a 4 componenti;

157,32 euro di compensazione + 177 euro ordinari per le famiglie composte da più di 4 persone.

Per quanto riguarda, invece, il bonus bollette per le famiglie che soffrono di disagio fisico, la tabella di riferimento (per le integrazioni, da sommare ai bonus ordinari) è la seguente:

36,80 euro di compensazione per i clienti che utilizzano fino a 600 kWh/anno;

63.48 euro di compensazione per i clienti che utilizzato tra 600 e 1,200 kWh/anno;

91,08 euro di compensazione per i consumi superiori a 1.200 kWh/anno.

Godendo del bonus bollette per l’energia elettrica non è possibile accedere al bonus gas o al bonus acqua: i bonus sociali sono tra loro incompatibili.

Bonus bollette per il gas: tutti gli importi

Per quanto riguarda il bonus bollette per il gas, invece, gli elementi da considerare nella determinazione degli importi sono diversi: oltre al numero di occupanti, è bene tenere presente anche l’utilizzo che viene fatto della materia prima e la zona di residenza del nucleo familiare.

Le integrazioni previste da Arera del bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre 2022 sono le seguenti:

5,52 euro per le famiglie composte da un massimo di 4 persone per acqua calda sanitaria e/o uso cottura in tutte le zone climatiche (dalla A alla F),

10,12 euro per le famiglie con oltre 4 persone per acqua calda sanitaria e/o uso cottura in tutte le zone climatiche.

Bonus bollette per le famiglie fino al 1° ottobre in automatico

Non è necessario presentare la domanda per il bonus bollette in caso di disagio economico (basta semplicemente dotarsi della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE), mentre nelle famiglie che soffrono di disagio fisico occorre attestare la propria condizione di salute.

Qualora il bonus sociale non sia stato riconosciuto in bolletta, è possibile richiedere lo sconto non applicato direttamente ad Arera: servirà, in tal senso, dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti.