Nuovo bonus bollette e teleriscaldamento 2022 erogato da Iren alle famiglie con ISEE basso: fino a 747 euro di sconto direttamente in bolletta, ma non per tutti. Quali sono i requisiti, gli importi e la scadenza per ottenere l'agevolazione sul teleriscaldamento? Ecco una guida completa al bonus bollette di Iren: cosa sapere.

Spunta un nuovo bonus bollette da 747 euro a famiglia erogato da Iren – e totalmente a carico della società – per tutti i nuclei familiari del Centro Nord Italia che si trovano in difficoltà economica, possiedono un ISEE basso e sfruttano i sistemi di teleriscaldamento (individuale, centralizzato, condominiale).

Infatti, il bonus teleriscaldamento 2022 permette a tutti i clienti di ottenere uno sconto diretto sulle bollette fino a 747 euro a famiglia, in base alla composizione del nucleo familiare e in base alla tipologia di contratto di fornitura sottoscritto.

Il bonus bollette e teleriscaldamento va richiesto esclusivamente online sul sito del proprio Comune di residenza, e riguarda esclusivamente i clienti che risiedono in una delle città aderenti all’agevolazione. Iren ha sottoscritto il nuovo bonus teleriscaldamento 2022 insieme a Federconsumatori, per contrastare tutti i rincari sulle bollette delle famiglie.

Ma vediamo subito come funziona il bonus bollette e teleriscaldamento Iren 2022: a chi spetta, come richiederlo, quali sono gli importi e le scadenze. Ecco una guida completa per le famiglie con ISEE basso.

Bonus bollette Iren: come funziona il bonus teleriscaldamento?

Per far fronte ai rincari dell’ultimo periodo sui prezzi di energia elettrica e gas, e soprattutto per colmare il vuoto che il Governo ha lasciato con gli ultimi bonus bollette, Iren ha lanciato il nuovo bonus teleriscaldamento 2022 che permetterà a moltissime famiglie di risparmiare sulle spese legate al teleriscaldamento appunto.

Ma che cosa significa? Il bonus bollette potenziato ed esteso dal Governo a tutte le famiglie con ISEE sotto i 12 mila euro riguarda soltanto i costi di energia elettrica e gas.

Iren – la società del Nord Est – ha deciso di favorire uno sconto anche alle famiglie che sfruttano il teleriscaldamento: l’accordo è stato siglato con Federconsumatori e con le amministrazioni comunali interessate.

Grazie al bonus teleriscaldamento 2022 – ovvero un nuovo bonus bollette – tutte le famiglie con ISEE basso che sfruttano questa fonte hanno diritto a uno sconto fino 747 euro grazie ad Iren.

Non tutti, però, potranno ottenere l’agevolazione: sono stati fissati specifici requisiti di accesso e particolari condizioni per ottenere gli sconti. Vediamoli nel dettaglio.

Bonus bollette e teleriscaldamento Iren: a chi spetta? I requisiti per richiederlo!

Anzitutto, il bonus teleriscaldamento 2022, o bonus bollette Iren, spetterà soltanto alle famiglie che possiedono un ISEE basso e che rientrano in uno dei Comuni aderenti all’iniziativa.

È necessario – chiaramente – possedere un contratto di teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promiscuo della propria abitazione. Sono ammessi i nuclei familiari in possesso delle seguenti tipologie di contratto:

teleriscaldamento individuale;

teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione;

teleriscaldamento centralizzato.

Non solo. Per ottenere il bonus bollette fino a 747 euro è necessario possedere un ISEE entro certi limiti:

non superiore a 12.000 euro;

non superiore a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

I requisiti, quindi, somigliano molto al bonus luce e gas previsto dal Governo: a cambiare notevolmente, però, sono gli importi del beneficio.

Bonus bollette e teleriscaldamento Iren: 747 a famiglia con ISEE basso. Tutti gli importi

Il bonus bollette e teleriscaldamento può arrivare fino a 747 euro a famiglia, qualora siano rispettati tutti i requisiti sopra riportati. Non solo: esistono diversi importi associati alla tipologia e alla composizione del nucleo familiare.

Il bonus teleriscaldamento Iren è pari a:

487,27 euro, ovvero 536 euro con IVA inclusa – nuclei fino a quattro componenti;

679,09 euro, ovvero 747 euro con IVA inclusa – nuclei formati da più di quattro persone.

Occorre precisare, però, che il bonus verrà riconosciuto per una sola volta soltanto ai clienti in possesso di un contratto di fornitura di teleriscaldamento, limitatamente al periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 maggio 2022. Lo sconto non potrà eccedere al spesa sostenute per il teleriscaldamento.

Bonus bollette e teleriscaldamento: in quali Comuni è previsto?

Quali sono i Comuni italiani che hanno aderito al bonus bollette e teleriscaldamento? Non si tratta di un’agevolazione destinata a tutta l’Italia, ma soltanto a poche città del Centro Nord.

Possono richiedere il bonus teleriscaldamento 2022 e ottenere sconti sulle bollette tutti i cittadini dei Comuni di Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli, Torino.

Per conoscere la lista completa dei Comuni aderenti e tutte le informazioni riguardanti il nuovo bonus bollette e teleriscaldamento Iren è possibile consultare il sito web www.irenlucegas.it/bonus-teleriscaldamento.

Bonus bollette e teleriscaldamento: come richiederlo? Serve SPID!

Come si può richiedere il nuovo bonus bollette e teleriscaldamento Iren? Per poter ottenere lo sconto sulle bollette con contratto di teleriscaldamento è necessario presentare l’apposita richiesta esclusivamente online, sul sito web del proprio Comune di residenza.

La scadenza per la presentazione della domanda del bonus teleriscaldamento 2022 è fissata al 31 maggio.

Sul sito web del Comune occorrerà accedere tramite le credenziali personali SPID: a questo punto si potrà iniziare a compilare il modulo, per poi allegare anche l’ISEE aggiornato al 2022. Andranno inserite, successivamente, anche alcune informazioni reperibili sulle bollette: il Codice Cliente e il Codice Contratto. A procedura completata si potrà inviare la propria domanda al Comune e quest’ultimo provvederà a recapitarla all’Iren.

Il bonus teleriscaldamento 2022 verrà riconosciuto seguendo modalità differenti a seconda delle tipologie contrattuali sottoscritte dai clienti:

Contratto individuale o di fornitura centralizzata ripartita – il bonus sarà corrisposto direttamente nelle bollette, con sconto immediato;

Contratto condominiale centralizzato – il bonus teleriscaldamento sarà corrisposto direttamente nella bolletta condominiale.

Per tutte le richieste inviate entro il 31 maggio 2022, il bonus bollette e teleriscaldamento verrà corrisposto a partire dai tre mesi successivi, ovvero dal mese di settembre 2022.

Bollette: tutte le misure approvate da Iren

Il bonus bollette e teleriscaldamento approvato da Iren va ad affiancarsi al pacchetto delle misure che erano già previste dalla compagnia.

L’obiettivo è quello di fornire un sostegno a tutti i clienti che sfruttano il teleriscaldamento, in quanto esclusi dalle misure approvate a livello nazionale (bonus bollette esteso e potenziato, rateizzazione die pagamenti, azzeramento degli oneri di sistema, ecc.).

Per esempio, Iren ha garantito ai propri clienti – in un periodo di forti rincari – dei prezzi più bassi del 30% rispetto alle normali tariffe applicate dal mercato. Non solo: Iren ha permesso ai propri clienti di rateizzare i pagamenti dei primi quattro mesi del 2022: sono almeno ventuno mila i cittadini che hanno inoltrato la richiesta per prevedere un pagamento in 12-14 mesi, sfruttando una rata flessibile tra il 30% e il 50%.

Infine, dopo l’offerta che Iren ha lanciato sull’energia elettrica (Iren Luce Fisso&Basso Verde), è stata avviata anche un’ulteriore offerta su gas e luce (Irendì): come funziona? Grazie a questa agevolazione, i clienti della società possono ottenere una giornata di fornitura gratuita di gas e luce ogni settimana, che corrisponde a uno sconto sulle tariffe pari al 14,25%.