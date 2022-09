Bonus bollette, nuovo cambio: ISEE da 12.000 euro a questa soglia e più beneficiari

Bonus bollette prossimo alla rivisitazione. Il Governo punta a delle modifiche per permettere l’accesso all’agevolazione a più beneficiari. Al vaglio l’innalzamento della soglia ISEE ben oltre i 12.000 euro e lo stanziamento di nuove risorse utili a fronteggiare i rincari energetici. Vediamo subito cosa cambia e quale potrebbe essere il nuovo limite ISEE da rispettare.

Bollette sempre più salate come conseguenza della crisi energetica che non accenna a mollare la presa. Quelli che ci attendono non sono sicuramente tempi rosei, soprattutto sul fronte pagamenti.

L’impennata dei prezzi del carburante ai distributori, l’aumento vertiginoso del prezzo dei beni di consumo e delle materie prime stanno mettendo in serie difficoltà le famiglie italiane sempre più costrette a stringere la cinghia per arrivare a fine mese rientrando nel budget prefissato.

I costi delle bollette di gas e luce negli ultimi periodi sono saliti alle stelle e questo rappresenta un enorme problema sia per i cittadini, costretti a rivedere il proprio programma di spesa e a ricercare nuove opportunità di risparmio, Bonus o agevolazioni, sia per le imprese.

Arrivare a fine mese riuscendo ad onorare tutte le spese, anche quelle fuori programma, sta diventando un’impresa ardua, così come difendere il proprio posto di lavoro.

A complicare la situazione ci pensa l’incertezza politica. Il nuovo Governo da eleggere il 25 settembre 2022 si troverà di fronte non pochi problemi che necessitano di risposte ormai da tempo.

Per il momento, si prevedono alcuni interventi di carattere urgente legati alla volontà di abbattere il caro bollette.

L’intenzione nell’aria è quella di voler destinare ulteriori 13 miliardi di euro per ammortizzare i rincari energetici e di allargare la platea dei beneficiari del Bonus bollette andando a ritoccare la soglia ISEE da rispettare per il riconoscimento del contributo a più soggetti.

Ma quale sarà questa nuova soglia ISEE che permetterà a più persone di accedere al Bonus bollette? Allo stato attuale, il limite da non oltrepassare è fissato a 12.000 euro, ma non è da escludere un suo aumento sostanzioso.

In attesa di un nuovo decreto, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Bonus bollette con ISEE fino a 12.000 euro e non solo: ecco le soglie attuali

Ancor prima della conversione in Legge del Decreto Aiuti Bis, l’attenzione era già puntata sul Decreto Ter.

Il problema dei rincari delle bollette ha assunto con il passare del tempo una portata così importante tanto da mettere in allerta le famiglie italiane sul prossimo futuro.

Allo stato attuale, il Bonus bollette così senza alcuna nuova modifica attuata permette ai beneficiari di ottenere uno “sconto” sull’ammontare da pagare, applicato direttamente in bolletta.

Come tutti gli altri contributi attivi, anche il Bonus bollette richiede il rispetto di alcuni requisiti per la sua fruizione. Il più importante dei quali è legato al rispetto di una soglia ISEE che vincola l’accesso al beneficio.

Per la precisione, sono due i limiti ISEE da rispettare rivolti a due differenti categorie di beneficiari.

La soglia massima da non superare per ottenere il Bonus bollette è di 20.000 euro per le famiglie composte da almeno 4 figli, e di 12.000 euro in generale.

Quest’ultimo tetto ISEE è stato già innalzato una volta dai precedenti 8.265 euro previsti prima del cambio di passo per permettere a più beneficiari l’accesso alla misura.

Ebbene, proprio il limite ISEE di 12.000 euro potrebbe subire una nuova modifica quanto prima. Vediamo cosa potrebbe cambiare nei dettagli.

Bonus bollette, nuovo cambio: ISEE da 12.000 euro a questa soglia e più beneficiari

A questo punto viene spontaneo chiedersi come il Governo intenderà agire per allargare sempre di più la platea dei beneficiari del Bonus bollette. Il nuovo cambio di passo, come si può intuire, si potrà realizzare solo ritoccando la soglia ISEE fino ad ora fissata a 12.000 euro.

Per essere più chiari, c’è un solo modo per garantire a più persone l’accesso allo sconto implicito nel Bonus Bollette: aumentare la soglia ISEE di 12.000 euro.

Ma quale potrebbe essere questa nuova soglia ISEE da rispettare per avere diritto al Bonus Bollette?

L’intenzione dell’Esecutivo ancora in carica sarebbe quella di portare il limite ISEE da 12.000 a 15.000 euro. Naturalmente innalzando la soglia ISEE il Bonus bolletta arriverà ad abbracciare ancora più beneficiari rispetto a quelli attuali.

Bonus bollette, non solo cambio ISEE a 15.000 euro: arriva un nuovo stanziamento di 13 miliardi

Oltre al cambio del limite ISEE da 12.000 a 15.000 euro, sembra che l’esecutivo in carica voglia destinare uno stanziamento aggiuntivo di 13 miliardi di euro a copertura del Bonus bollette.

Una mossa questa che, accompagnata all’innalzamento della soglia ISEE a 15.000 euro estenderebbe l’accesso al Bonus applicato in automatico da ARERA a nuovi beneficiari.

C’è però chi già inizia a non vedere di buon occhio lo stanziamento di soli 13 miliardi di euro per il Bonus bollette.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato ad Agorà su Rai3 di non essere pienamente soddisfatto dalla promessa di un nuovo finanziamento, in quanto vorrebbe vedere stanziati almeno 30 miliardi di euro a favore della misura.

