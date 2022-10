Bonus bollette per tutti, via l’ISEE con il primo decreto del governo Meloni: la novità

Bonus Bollette sotto la lente di ingrandimento da parte del governo Meloni. Al vaglio l’emanazione del primo decreto legge per riconfermare e semplificare i modi di accesso al Bonus. Prima novità l’eliminazione dell’ISEE. Ecco cosa potrebbe cambiare con il primo Governo Meloni.

Bonus Bollette sotto la lente di ingrandimento da parte del governo Meloni. Il neo ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, subito a lavoro per le famiglie e le imprese italiane. Al vaglio l’emanazione del primo decreto legge per riconfermare e semplificare i modi di accesso al bonus.

Prima novità l’eliminazione dell’ISEE.

L’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni si è insediato il 23 ottobre a palazzo Chigi con il primo Consiglio dei Ministri.

Forte l’emozione della neo presidente Meloni che ha richiamato la sua squadra al senso di responsabilità in questo momento di forte crisi economica.

È proprio la crisi economica e il caro bollette sono in testa all’agenda del nuovo governo. Le prime urgenze da affrontare sono relative alle scadenze degli aiuti per contrastare il caro vita per le famiglie e le imprese e la Legge di Bilancio.

Il neo ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, è già al lavoro con la discussione del decreto sulle bollette per imprese e famiglie. La situazione di forte crisi non lascia molti margini di azione e la scelta sembrerebbe obbligata. Partire con gli aiuti a imprese e famigli per affrontare questo periodo di forte crisi economica.

Al fine di estendere al mese di dicembre, il credito di imposta per le imprese, relativo all’acquisto di energia delle stesse, si sta lavorando al nuovo decreto. Ma il documento riguarderà anche altro.

Allo studio del Ministro c’è l’estensione e la modifica del Bonus Bollette emanato dal governo Draghi. Si tratterebbe di un nuovo sistema per semplificare e rendere automatico l’accesso al Bonus.

Vediamo nel dettaglio i cambiamenti che potrebbero interessare il Bonus Bollette e le novità sull’ISEE.

Bonus bollette per tutti, via l’ISEE con il primo decreto del governo Meloni: la novità

Nuovo governo Meloni subito a lavoro. La prima mossa del nuovo esecutivo riguarderebbe la proroga del credito di imposta per le imprese. Ma la bozza del decreto allo studio del ministro Giancarlo Giorgetti sembrerebbe interessare anche le famiglie italiane.

Cambiamenti dovrebbero interessare il Bonus bollette. Lo stesso Giorgetti, già all’epoca del governo Draghi, aveva sottolineato il sottoutilizzo del Bonus vincolato all’ISEE. Molte delle famiglie interessate non hanno sfruttato il bonus e metà delle risorse stanziate sono ferme.

Da qui la necessità di riformulare le modalità di erogazione. Si sta ragionando sul renderlo automatico il bonus svincolandolo dal parametro ISEE. Secondo indiscrezioni, il Bonus dovrebbe essere erogato in maniera automatica a tutte le famiglie con reddito basso.

Novità per il bonus bollette, accesso automatico e via l’ISEE

Le misure da mettere in campo sarebbero quasi d’obbligo per tenere a bada il caro energia.

Con il nuovo decreto bollette, già sul tavolo del neo ministro dell’economia Giorgetti, sparirebbe la soglia ISEE di 12.000 euro per accedere al Bonus Bollette.

Nel corso dell’anno numerosi sono stati i ritocchi al Bonus da parte del governo Draghi. La soglia ISEE è passata da 8.265 euro a 12.000, ampliando la platea dei beneficiari, offrendo un beneficio a lunga scadenza fino al 31 dicembre 2022.

Adesso la nuova rimodulazione del Bonus bollette prevede la completa eliminazione della soglia ISEE. Ciò garantirebbe un utilizzo anche delle risorse non utilizzate fino a questo momento, oltre ad un Bonus Bollette per tutti.

Sarebbe previsto, nel nuovo decreto bollette del governo Meloni, un sistema più snello ed automatico per accedere alla misura. Un passaggio certamente non semplice ma necessario visto l’approssimarsi dell’inverno e il caro energia dovuto all’aumento del prezzo della materia prima.

Primo decreto governo Meloni, altra novità sulle bollette

Altra novità sulle bollette, che potrebbe essere introdotta con il primo decreto legge del governo Meloni, riguarda i distacchi per i clienti morosi.

Oggi i distacchi avvengono dopo 41 giorni dalla bolletta non pagata, in maniera automatica da parte del distributore. Il governo Meloni sta studiando la possibilità di modificare il meccanismo di moratoria portandolo ad almeno 6 mesi.

Oltre a ciò, possibili modifiche circa le rateizzazioni. Si tratterebbe di allungare i tempi di rateizzazione oltre i 10 mesi già previsti.