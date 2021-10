Il Bonus caldaia 2021 è la svolta per chi vuole innovare e rendere più efficiente il sistema di riscaldamento della propria abitazione. Le novità in corso sono diverse, tra queste figura questo incentivo molto vantaggioso per i beneficiari. Che aspetti? Scopri se hai i requisiti, potresti trovare la soluzione che fa al caso tuo!

Il Bonus caldaia è confermato anche per il 2021. L'Agenzia delle Entrate eroga il beneficio, con delle novità interessanti. Siamo al secondo anno consecutivo della pandemia di coronavirus che sta alterando gli equilibri di tutto il mondo, e ancora si studiano le misure più adatte a fronteggiare la crisi sociale e umanitaria. Il Governo Draghi sta analizzando tutte le possibili soluzioni, affinché i propri cittadini possano godere del massimo benessere, specialmente se la situazione continua a vivere una condizione di stallo.

Proprio per questo, non farti cogliere impreparato, qui troverai una guida finalizzata a conoscere tutti i dettagli dell'incentivo, ma anche per scoprire come usufruirne nel modo più pratico e veloce possibile!

Bonus Caldaia 2021, cos'è?

Il Bonus caldaia non può certamente mancare nella lista degli incentivi proposti dal Governo Draghi, il quale sta ponendo in essere una serie di ausili e sostegni per la situazione di crisi vissuta dai cittadini. Abbattere i costi e favorire i contribuenti è la sfida che lo Stato sta affrontando da quasi due anni, poiché l'obiettivo è quello di garantire il benessere sociale nonostante le difficoltà.

Con questa misura sarà possibile sostituire la caldaia vecchia che da anni crea qualche problemino a diverse famiglie. Perché si rompono così spesso? Sono degli strumenti fondamentali, ma molto delicati, perché una serie di elementi possono contribuire a generare guasti costosi.

Quello più comune è quando la pressione è troppo alta o troppo bassa, e di conseguenza il sistema si blocca, ma non solo. Possono perdere acqua, perché le giunture e le guarnizioni con il tempo si sono deteriorate, infatti il metallo con cui sono fatte è soggetto a rovinarsi, quindi bisogna sostituire delle parti.

Insomma, i costi di manutenzione sono un'incombenza che deve essere necessariamente affrontata, perché il costo di una caldaia nuova di zecca può essere elevato!

Quindi, è senza dubbio uno di quegli apparecchi che non possono mancare nelle case, ma è quello che più tra tutti necessita di una certa manutenzione, altrimenti si può buttare via. Usufruire di questo incentivo è una grande occasione, specialmente se i costi sono inferiori, e le possibilità sono molto più vantaggiose di quello che sembrano.

Com'è calcolato?

Il bonus caldaia è strettamente collegato all’efficientamento energetico. Come per altri bonus già presenti per le ristrutturazioni, l’obiettivo è quello di migliorare la situazione relativa al risparmio energetico e per la sostenibilità ambientale degli edifici.

Tutto è calcolato in favore dell'ottimale funzionamento energetico. Sostanzialmente si tratta di una riduzione fiscale che non è contraddistinta da una quota fissa, ma è un valore che varia in percentuale, quindi in questo si differenzia dal Super bonus 110%. Se l'operazione che si vuole effettuare è quella inerente il risparmio energetico, si parla di una diminuzione del 65%. In questo caso, si sostituiscono i vecchi sistemi di riscaldamento con una caldaia nuova, ma a condensazione di classe A, con valvole di termoregolazione di ultima generazione e le pompe di calore.

Ci possono essere altri interventi però. Perché nello stesso caso sopra menzionato si può alternativamente optare per una detrazione della stessa misura, ma si impiantano generatori di aria calda a condensazione. Tutt'altro situazione è il caso di ristrutturazione, perché la riduzione ha un valore inferiore, si scende al 50%, sempre per chi installa la condensazione di classe A.

E' sempre prevista la detrazione? No, perché per le caldaie di classe B o inferiori, non c'è questa possibilità. Quindi, prima di procedere con la compilazione della documentazione necessaria, accertati di rientrare in questo primo requisito, altrimenti non potrai procedere con la possibilità di ottenere l'incentivo.

Come funziona?

Tieni a mente che la situazione corrente è stata studiata con il fine di garantire nelle maggiori possibilità, la soddisfazione delle esigenze dei cittadini. Infatti, non c'è solo una modalità finalizzata ad acquisire i vantaggi, ma ne esistono ben quattro! Se agisci entro il 31 dicembre 2021, potrai accedere ai seguenti benefici.

Mediante il Bonus ristrutturazioni al 50% con questa modalità la somma della riduzione è del 50%, minore delle altre studiate. Però ci sono dei vantaggi importanti nonostante il valore inferiore, perché è molto più semplice in questo caso ottenerlo, specialmente se stai trasformando la tua abitazione.

Per cui è erogato anche se si compra la caldaia senza il sistema di ultima generazione di termoregolazione, ma può anche essere associato al bonus mobili. C'è un solo vincolo: la caldaia deve essere di classe A! Le quote sono rateizzate in dieci anni per una soglia massima di spesa di €96.000.

La seconda alternativa ha il nome di Ecobonus al 65%! La riduzione in questo caso è maggiore, perché il valore è del 65%, ma su un beneficio che non può superare €30.000. Si tratta sempre di strumenti della Classe A, con in più la condizione di dover impiantare anche i sistemi di termoregolazione di classe V, VI o VII. Si tratta di impianti che variano la temperatura dell'acqua sulla base di diversi elementi.

Rispettivamente: termostato d’ambiente modulante, per cui la temperatura dell'acqua varia in base a quella ambientale; centralina di termoregolazione, è lo stesso, ma sulla base di quella sia interna che esterna; centralina di controllo ambientale, data invece da più sensori. E' valido sia per case singole che per condomini, che aspetti?

La terza opzione è quella del Conto Termico al 65%, è gestito dal GSE, ed è destinato a privati, imprese e pubbliche amministrazioni. Anche qui la riduzione è del 65%, per sostituire sistemi già esistenti con quelli a pompa di calore, oppure per impiantarne altri di tipo solare! Viene erogato direttamente sul conto corrente entro due mesi dall’accettazione della richiesta, con l'aggiunta della possibilità di avere tutto erogato in una sola soluzione, quando però le somme sono minori di € 5000, diversamente da due a cinque pagamenti dilazionati.

Infine, non può mancare il Superbonus al 110%! Questo vale per i lavori posti in essere da luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con una riduzione del valore massimo del 110% sulla somma di di € 30.000. Praticamente in questo modo la caldaia nuova arriva gratis! Hai controllato se hai i requisiti?

Si tratta di dover fare la sostituzione sulla base dell'incremento di due classi energetiche per l'abitazione, o in ogni caso, se è finalizzato all'aumento dell'efficienza del sistema. Per fare ciò, occorre verificare lo stato delle cose, per cui bisogna portare una serie di documenti.

Vuoi conoscere quali sono le migliori caldaie? Scoprilo con Top 5, potrai trovare quella che fa al caso tuo!

Requisiti per il Bonus caldaia

E' la Legge 296/2006 che indica quali sono i criteri attraverso i quali vengono concessi i benefici. A tal proposito bisogna ricordare che si tratta per sempre di una misura che mira ad aiutare i contribuenti, questo non significa che lo Stato regala del denaro senza alcuno scopo.

Bisogna infatti rispettare delle regole affinché si possa godere dei vantaggi garantiti, senza però falsificare i documenti o chissà quale requisito pur di ottenere i benefici, perché si ricade nell'illecito, oltre che a recare un grave danno a chi davvero ne ha bisogno.

Innanzitutto, bisogna agire su una sostituzione parziale o totale del sistema in questione con altri strumenti che possiedono caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente superiore al 90%, corrispondente al valore minimo della classe A prevista dal regolamento UE n. 811/2013.

Oppure con quelli che fanno parte delle classi sopra menzionate, V, VI o VIII, da quanto è definito della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Infine, il tutto può essere sostituito con installazioni che hanno generatori a condensazione.

Se si rientra in queste condizioni, ecco che subentrano gli ulteriori requisiti. Per prima cosa può rientrare l'immobile che dovrà essere accatastato o che è in corso di accatastamento, oppure basta che il sistema da eliminare sia presente, non per forza attivo. A maggior ragione se non è attivo perché è guasto, allora c'è la possibilità di sostituirlo! Infine, i tributi sulla casa devono essere regolati e validi.

Sappiamo di cosa si tratta, abbiamo analizzato come funziona, e definito i requisiti, a chi spetta?

Beneficiari del Bonus caldaia: ecco chi sono

Certamente avere la possibilità di sostituire o cambiare delle parti di uno strumento così importante per la casa, è un'occasione unica per poter avere il maggior vantaggio possibile. Il freddo arriva e con esso la condizione di stare in casa al calduccio, specialmente se in vista dell'inverno.

Negli ultimi due anni stare a casa rispetto che uscire, è diventato da una restrizione a quasi una condizione di normalità. Il motivo? Il virus continua a sussistere, e con la precauzione di avere tutto funzionale al proprio benessere, bisogna verificare se le condizioni delle abitazioni sono efficienti, specialmente non bisogna avere freddo!

La lista di chi potrà godere dell'incentivo è ben definita, proprio per questo i furbetti non scappano! Rientrano i proprietari, titolari di un diritto reale come abitazione, superficie, uso o usufrutto, ma anche locatari, affittuari o comodatari. Seppur variano le categorie di persone coinvolte, in questo caso non entra in gioco una variazione nell'erogazione del bonus.

Infine, ricorda che tutto deve essere assolutamente in regola, altrimenti puoi scordarti l'incentivo!

Documentazione richiesta: ecco la guida per usufruirne!

Il primo passo da fare è comunicare a ENEA la data di fine dei lavori, la spesa sostenuta e che tipo di sistema di riscaldamento possiedi. Ma non finisce qui, perché devi inoltrare una serie di documenti molto importanti.

Il primo è il certificato di asseverazione rilasciato da un ingegnere o un geometra, il quale specifica le condizioni energetiche che devono soddisfare i criteri posti dalla Legge. Inoltre, sono anche riportati i livelli di trasmittanza termica precedenti e successivi ai lavori.

La documentazione da inoltrare fa parte di una lunga lista, infatti c'è anche da considerare la certificazione dei produttori delle caldaie e delle valvole termostatiche, insieme a tutte le ricevute delle spese affrontate, anche quelle con causale, e con la dicitura specifica del bonus a cui si accede, ed infine il codice fiscale di chi lo effettua.

Dopo di ciò, ENEA comunica con raccomandata che ha ricevuto tutti i file necessari. I documenti raccolti vanno inviati a un consulente discale o ai CAF entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.