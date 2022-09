Spopolano le iniziative contro il carovita e il caro bollette, senza dimenticare ovviamente che anche benzina e diesel sono sempre più cari. Siamo al corrente di un nuovo bonus carburante da 30€ che è a disposizione di una determinata categoria di consumatori, presso uno dei principali distributori a livello nazionale.

Della serie “tutto fa brodo”, riuscendo a mantenersi aggiornati su tutti i bonus erogati dal Governo nonché offerte e promozioni delle singole aziende o catene di GDO, per tante famiglie è possibile racimolare in media oltre 100€ al mese, da spendere in beni di prima necessità.

Costantemente forniamo informazioni su ciò che riguarda i buoni spesa, gli sconti ai supermercati oppure le iniziative promozionali per il back to school e i bonus libri nelle varie regioni.

Ora è il momento di segnalare un’altra idea pubblicitaria. Eccola nel dettaglio.

Bonus carburante da 30€ valido in tutte le stazioni IP: ecco di cosa si tratta

Di questi tempi, avere a disposizione 30€ per un rifornimento di carburante, senza dubbio è un’opportunità che farebbe piacere a tutti.

Presso le stazioni di servizio IP si ha diritto a spendere il proprio bonus carburante e ottenere diesel o benzina in maniera gratuita, se si rientra in una specifica categoria di consumatori.

Il buono infatti è un omaggio di benvenuto che spetta a tutti coloro che decidono di abbonarsi ad Altroconsumo, sito web e rivista online nonché l’associazione dei consumatori indipendente più diffusa d’Italia.

In sostanza, per tutti coloro che sottoscrivono l’abbonamento di soli 2€ al mese per due mesi, l’associazione mette a disposizione questo regalo di benvenuto, in linea con quella che è la politica aziendale di andare incontro alle esigenze dei consumatori.

Diventare un consumatore informato e consapevole è alla base di ogni scelta che si riveli utile e preziosa per sé e la propria famiglia.

Terminati i due mesi di prova, fermo restando il bonus carburante ottenuto in qualità di nuovo socio, ecco che è possibile scegliere se continuare con l’abbonamento oppure no.

Come richiedere il bonus carburante da 30€ di Altroconsumo

Ottenere il bonus carburante da 30€ in maniera immediata, è semplice così come tutte le possibili azioni da intraprendere, via mail o telefono, che il sito mette a disposizione.

D’altronde si tratta di un’associazione presente da quasi 50 anni, in tutela dei consumatori e dei lori diritti, quindi una realtà solida e affidabile.

Per procedere, è sufficiente recarsi sul sito di riferimento e cliccare sul pulsante che permette di diventare socio.

Solo inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail, il sistema elabora la richiesta e procede con l’invio delle email informative che consentono di accedere alla prova gratuita.

Insieme alle credenziali di accesso, arriva il buono per il rifornimento del carburante presso una delle stazioni di servizio IP convenzionate, da utilizzare una volta soltanto.

In contemporanea, inizia l’abbonamento alla rivista che offre anche la possibilità di fruire della consulenza legale telefonica illimitata, dell’accesso illimitato al sito nonché all’abbonamento degli speciali Inchieste, InTasca e InSalute.

Il diritto di recesso, per legge, è fissato a 15 giorni, quindi si ha tutto il tempo per poter riflettere sulla validità dell’offerta e, per questo lasso di tempo, non ci sarà neppure l’addebito dei 2€ previsti per i primi due mesi.

Se si prosegue con l’addebito, si tocca con mano la realtà di Altroconsumo con tutti i vari servizi correlati, messi a disposizione del cittadino.

Al termine di questa scadenza, se si desidera proseguire, allora sarà necessario provvedere con un pagamento trimestrale, altrimenti è possibile disdire seguendo le modalità riportate sul sito.

Dove posso trovare buoni carburante e come averli

È ben evidente che, in periodi di inflazione e carovita alle stelle, tutti si mobilitino per trovare quante più opportunità possibili per risparmiare.

In questo articolo, abbiamo voluto offrire il nostro contributo segnalando questa promozione di Altroconsumo, in collaborazione con IP, ma non è l’unica iniziativa che merita attenzione.

Vale la pena sapere ad esempio, che esistono delle App in grado di trovare, nella propria zona di residenza, il distributore di benzina meno caro in tempo reale, utili nel quotidiano e ancor di più quando si viaggia, dal momento che sono in grado di offrire una panoramica dei prezzi, su tutto il territorio nazionale.

Disponibili sia per Android che per iOS, le App forniscono anche altre tipologie di informazioni, che riguardano ad esempio la distanza a cui ci si trova e quindi i tempi di percorrenza previsti per raggiungere la stazione di servizio desiderata.

Un’altra modalità sfruttata da molti giovani riguarda l'ottenimento di buoni carburante online, ad esempio tramite la compilazione di sondaggi, al termine dei quali si accumulano dei punti o si possono ottenere i più disparati coupon, anche per ciò che riguarda il rifornimento di benzina e diesel.

Ricordiamo infine che il Governo ha prorogato al 17 ottobre il taglio delle accise sui carburanti. Ecco i dettagli nell’articolo.