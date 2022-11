Bonus carburante con taglio alle accise ora prorogato fino al 31/12, il che permette ancora di mantenere il prezzo di benzina e diesel al di sotto dei 2 euro a litro. Ma se è possibile avere nuovi prezzi, perché allora non si tolgono le accise dalla benzina?

Verso la Legge di Bilancio 2023, tra le tante novità a cui assisteremo nei prossimi giorni, arriva la conferma del bonus carburante per tutto l’anno.

Il taglio alle accise infatti è ora prorogato fino al 31/12, il che permette ancora di mantenere il prezzo di benzina e diesel al di sotto dei 2 euro a litro.

Era da poco arrivata la notizia della proroga dello sconto carburante dal 31 ottobre al 18 novembre,

che già si ha la conferma del prolungamento della misura fino alla fine dell’anno.

Anche l’entità dei tagli aumenta e quindi assisteremo a nuovi prezzi dei carburanti, in vista delle festività natalizie.

Ecco tutti i dettagli.

Bonus carburante fino al 31/12: i nuovi tagli alle accise

I tagli alle accise sono iniziati il 6 aprile scorso, nel momento in cui il MEF stabiliva il primo provvedimento in tale direzione. Oggi, con la decisione di applicare la misura definitivamente fino al 31 dicembre, assistiamo alla nona proroga in tale ambito.

Fino alla volta scorsa, il taglio alle accise previsto era di 30 centesimi al litro mentre ora si passa a 30,5 centesimi di euro (iva inclusa).

Già il Governo Draghi aveva iniziato ad applicare tale misura, ora presa in eredità anche dal Governo Meloni.

Il taglio è possibile dal momento che le accise nulla hanno a che vedere con l’acquisto della materia prima (e quindi alle sue fluttuazioni di prezzo), bensì si tratta di tasse che i cittadini pagano relativamente ad altre tipologie di costi da sostenere, come avremo modo di illustrare nell’ultimo paragrafo di questo articolo.

Dal momento che l’aumento del gas ha portato i prezzi del carburante alle stelle, ecco che il Governo ha cercato il modo per ridurre l’impatto di tali rincari, intervenendo laddove ha competenza per farlo, vale a dire sul pagamento delle tasse.

Il provvedimento di estensione dello sconto sui carburanti sarà inserito nel decreto Aiuti-quater.

Bonus carburante 2022, quanto si risparmia sui prezzi di benzina e diesel

Tanto per avere un riferimento, ricordiamo ad esempio che, nello scorso mese di marzo, il prezzo del carburante, presso le stazioni di servizio, è arrivato addirittura a quota 2,18458 euro, cifra inimmaginabile fino a poco tempo prima (ricordiamo che lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina è avvenuto alla fine del mese di febbraio).

Ciò che però desta stupore è che il costo netto del carburante era di 1,06224 euro. Ben 0,7284 euro rappresentano invece l’accisa fissa per un totale di 1,79064 euro.

Se a questo si aggiunge anche l’applicazione dell’IVA, che in Italia è al 22% (0,39394), ecco che il prezzo finale era lievitato a tal punto da arrivare a 2,18458 euro/litro.

Considerando dunque il taglio di 25 centesimi +IVA applicato al prezzo finale del carburante, si ottiene lo sconto attualmente fissato a 30,5 centesimi per ogni litro di rifornimento.

Per quanto riguarda il GPL invece, il taglio è arrivato a 8 centesimi di euro al chilo.

Quale sarebbe il prezzo della benzina senza tasse

Se è vero che il costo del carburante ha subito un’impennata immediatamente dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, è doveroso però ricordare che il rincaro della materia prima fossile è iniziato già in precedenza.

È pur vero dunque che un aumento del prezzo di acquisto va inevitabilmente a incidere sul prezzo finale, però non rappresenta la parte preponderante del suo costo.

Basti pensare, facendo un calcolo in linea generale, che tra accise e Iva spendiamo circa il 55% del denaro che utilizziamo per fare rifornimento.

Questo significa che solo il restante 45% è formato dal costo effettivo della materia prima, dal trasporto e dal guadagno dei rivenditori.

Appare evidente come la sproporzione vada a gravare non poco sulle spalle del consumatore finale.

Giusto per dovere informativo, ricordiamo che le accise comprendono tasse non solo assurde ma ormai obsolete, dal momento che sono legate al finanziamento di eventi che ormai non esistono neppure più.

È il caso della guerra in Abissinia ad esempio oppure del Vajont o di altri avvenimenti ormai conclusi dal periodo delle guerre mondiali.

Perché non tolgono le accise dalla benzina

Giustamente, viene da chiedersi, se dunque si tratta di tasse insensate che però siamo ancora costretti a dover pagare, per quale motivo non le tolgono definitivamente dal prezzo del carburante?

La ragione è semplice quanto stupefacente.

Dal 1995 le singole accise non esistono più: da aumenti straordinari sono diventate ordinarie e strutturali. L'accisa, quindi, è definita in modo unitario e il gettito derivante non finanzia specifiche attività del bilancio ma il suo complesso.

Questo significa, in altri termini, che è vero che in origine si trattava di tasse legate a finanziare una guerra o l’altra oppure a reperire fondi per alluvionati o terremotati, ma ora indicano una tassa generica che va pagata, anche se quegli eventi si sono conclusi.

Ecco dunque che “l’accisa” rappresenta una tassa sulla benzina e il Governo utilizza gli introiti che derivano dal suo pagamento, per attività di vario genere.