Bonus casa: scopri subito quali agevolazioni possono aiutarti a mettere totalmente a nuovo la tua abitazione. Fino a 7.800 euro in tutto! Analizziamo dunque insieme tutte le misure che puoi richiedere in aggiunta alle agevolazioni maggiori. Si tratta di misure che ti permetteranno di rinnovare non solo gli interni, ma anche le parti esterne ad un edificio.

Come di certo saprai già, con la Manovra 2022 il Governo ha confermato la maggior parte dei bonus attivi l’anno precedente.

Tra le conferme più eclatanti, abbiamo assistito a quella dei bonus casa, tutte quelle misure legate alle ristrutturazioni ed al recupero degli edifici.

Ad oggi, dunque, sono tantissimi i contributi di cui puoi fruire se hai intenzione di mettere a nuovo la tua abitazione.

Tralasciando il Superbonus 110% e gli altri bonus maggiori, quali facciate e ristrutturazioni, ci sono tante altre agevolazioni che potranno esserti utili.

Potrai avere accesso ad un contributo massimo pari a ben 7.800 euro totali.

Bonus casa: il primo è da 5.000 euro per l’arredamento!

La prima misura che andremo ad analizzare è un bonus casa molto ricco, che consente ai suoi richiedenti l’ottenimento di un tetto massimo da 5.000 euro.

Ci riferiamo all’agevolazione introdotta dall’esecutivo per agevolare l’acquisto dell’arredamento, rigorosamente da collocare in un immobile appena ristrutturato.

Dunque, se ha completato interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione vera e propria, potrai accedere a questo bonus casa. Bonus che ti permetterà di risparmiare fino a 5.000 euro su nuovi prodotti, quali elettrodomestici e mobili.

Sfortunatamente, le notizie relative a tale agevolazione, per quest’anno, non sono molto confortanti. Fino allo scorso anno, infatti, il tetto massimo ottenibile era più ricco, pari a 8.000 euro.

Quest’anno, invece, la misura è stata ridotta: si può ottenere la metà di quanto speso per l’acquisto dell’arredamento. La spesa deve essere non superiore ai 10.000 euro e, dunque, calcolandone la metà otterrai un bonus pari a 5.000 euro totali.

Tralasciando la questione della sua riduzione, cerchiamo brevemente di capire come funziona questo bonus casa. Innanzitutto, non ci sono particolari requisiti da rispettare, a parte quello già citato della ristrutturazione.

Puoi accedere alla misura senza presentare alcun requisito reddituale, trattandosi di un bonus casa senza ISEE.

Bonus casa, requisiti normativi legati all’arredamento

Dovrai però accertarti di acquistare prodotti rigorosamente nuovi di fabbrica, dato che la misura non vale sull’usato.

Uno dei requisiti normativi richiesti per accedere a questo bonus casa è, dunque, l’acquisto di prodotti nuovi e non di seconda mano.

Se deciderai di fruire della misura per l’acquisto di elettrodomestici, ricorda di prestare molta attenzione alle classi energetiche dei prodotti che sceglierai.

Puoi infatti acquistare con agevolazione frigoriferi e freezer di categoria F, forni elettrici di categoria A e lavatrici e/o lavastoviglie di categoria E.

Rispettati questi requisiti, potrai avere accesso al bonus casa in questione senza alcun problema.

Attenzione, però: a differenza di alcuni bonus casa attualmente attivi, non potrai accedere all’agevolazione ottenendo del denaro.

Il bonus casa legato all’arredamento è innanzitutto retroattivo: vale, cioè, solo su acquisti già saldati. Per ottenerlo, dovrai infatti consegnare all’Agenzia delle Entrate le fatture di acquisto dei prodotti ammessi.

L’Agenzia calcolerà poi l’esatta somma che ti spetta. Somma che ti verrà concessa in forma di detrazione IRPEF.

Tra le altre cose, non si tratterà di un’unica detrazione da 5.000 euro totali. Riceverai questo bonus casa in 10 rate, una ogni anno, e tutte di importo uguale.

Bonus casa: attenzione alla scadenza di una delle misure!

C’è poi un secondo bonus casa, molto interessante anch’esso, che è attualmente in scadenza: dovrai richiederlo entro il prossimo 30 giugno.

La particolarità di questa misura risiede nella sua erogazione. A differenza del bonus casa legato all’arredamento analizzato ai paragrafi precedenti, questa seconda misura non prevede una detrazione.

Se rientrerai tra i beneficiari dell’agevolazione, potrai infatti ottenere un bonifico pari a ben 1.000 euro. I quali, sommati ai 5.000 euro del bonus precedente, ti daranno accesso a ben 6.000 euro totali.

Il bonus casa in scadenza ed in forma di bonifico ha per oggetto dei prodotti molto specifici. Ci riferiamo ai sanitari, quali rubinetti, vasi sanitari e docce.

L’agevolazione è stata infatti introdotta per far sì che gli italiani stessi, all’interno delle proprie case, contribuiscano al risparmio di acqua corrente.

Sarà infatti possibile accedere al bonifico da 1.000 euro solamente se hai modificato i tuoi sanitari, sostituendoli con nuovi dispositivi a risparmio d’acqua corrente.

C’è un dettaglio fondamentale che devi considerare: per accedere al bonus casa in questione, devi aver sostituito i prodotti ammessi preventivamente.

Puoi infatti richiedere il bonifico solo su sostituzioni avvenute. La normativa fissa, come termine ultimo della sostituzione, lo scorso 31 dicembre 2021.

Se hai sostituito i vecchi dispositivi entro tale data, hai fino al 30 giugno per richiedere il tuo bonifico, sfruttando l’apposita piattaforma MiSE.

Inoltre, l’agevolazione vale solamente su determinati prodotti. I nuovi dispositivi installati devono avere un getto pari a 6 litri, innalzati a 9 litri solamente nel caso delle docce.

Anche questo secondo bonus casa può essere richiesto senza limiti reddituali.

Puoi accedere sia nel caso in cui l’abitazione sia di tua proprietà, sia per un immobile in affitto. È molto importante però che il richiedente coincida con la persona che ha saldato le spese di sostituzione.

Spese che devono necessariamente essere state saldate con mezzi di pagamento tracciabile.

Bonus casa: il terzo bonus riguarda le aree esterne

Ma abbiamo detto che i bonus casa in analisi in questo articolo daranno diritto ad un totale di 7.800 euro: manca quindi all’appello una misura da 1.800 euro.

E, se fino ad ora ci siamo occupati di agevolazioni che permettono di mettere a nuovo gli interni di un’abitazione, adesso ci occuperemo di una misura per esterni.

Si tratta del bonus casa pensato, per l’appunto, per ammodernare gli esterni di un immobile: giardini e superfici calpestabili.

Il bonus casa in questione, che consentirà di ottenere fino a 1.800 euro totali, è però riservato a coloro che effettueranno una ristrutturazione preventiva.

Puoi cioè accedervi solo e unicamente se avrai, prima di richiederlo, avviato dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o risanamento della tua abitazione.

Solo in questo caso potrai accedere al bonus casa da 1.800 euro, per mettere a nuovo l’area verde esterna ad un immobile appena ristrutturato.

L’intervento manutentivo nell’area esterna deve tra l’altro avere particolari caratteristiche. Non sono ammessi interventi ordinari, quali la semplice potatura, ma solamente opere di carattere straordinario.

Il bonus casa per le aree esterne ha un tetto massimo di spesa pari a 5.000 euro totali. Su tale spesa dovrai calcolare il 36%: è questo l’importo esatto che ti verrà concesso.

Come nel caso del bonus legato all’arredamento, anche quello legato alle ristrutturazioni delle aree esterne viene suddiviso in dieci rate e concesso in forma di detrazione. Detrazione che potrai ottenere in dieci anni, alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a calcolare il 36% esatto delle spese. È dunque all’AdE che dovrai far pervenire l’elenco delle cifre saldate, purché rientranti tra quelle ammesse.