Nel 2022 è ormai noto come i residenti sul territorio italiano, che vogliono ristrutturare il proprio immobile, abbiano a disposizione una serie di bonus edilizi che coprono appunto lavori all’interno ed all’esterno dell’edificio (Superbonus 110%, Bonus Facciate, Bonus Casa 50%).

Spunta però un bonus casa completamente nuovo perché non rivolto ad agevolare le spese di ristrutturazione, ma che consiste in un contributo a fondo perduto del valore massimo di 30.000 euro per chi invece acquista un immobile.

Non si tratta di un bonus nazionale, ma di incentivi la cui gestione dipende dalle autorità locali, poiché lo scopo che le Regioni si prefiggono è quello di offrire un finanziamento per spingere i cittadini a trasferirsi sul territorio, soprattutto nel tentativo di ripopolare determinate zone.

Tra le varie Regioni un esempio di questo bonus casa si trova in Emilia Romagna, dove è appena stato pubblicato il bando 2022 rivolto ai cittadini che intendono comprare un immobile in 121 comuni della Regione e possono ricevere un incentivo che arriva fino a 30.000 euro.

Ma entriamo nel vivo della questione e scopriamo dove, come e perché si può ottenere un bonus acquisto casa così generoso. Sempre ricordando che per l’erogazione di tali incentivi sono comunque responsabili le Regioni, perciò sono molti i territori dove questo bonus casa è stato attivato nel tempo e la sua esistenza in una determinata zona può essere verificata consultando il sito delle autorità locali di riferimento, in genere alla sezione “bandi”.

Al fine di ripopolare alcune zone del territorio italiano da un po’ di tempo è attivo un bonus casa in Emilia Romagna, che premia i cittadini che scelgono di andare a vivere in uno dei 121 comuni di montagna e lo fa anche in modo piuttosto generoso offrendogli fino a 30.000 euro di contributo a fondo perduto.

L’incentivo ha appena visto un rinnovo nel 2022 con lo stanziamento da parte della Regione di altri 5 milioni di euro, portando così a 25 milioni la dotazione complessiva destinata al nuovo bonus casa.

Tale incentivo vale per la compravendita di immobili ma non copre spese relative alla loro riqualificazione, questo per evitare la sovrapposizione on altre misure governative quali il Superbonus 110%, così da rendere più veloci i controlli e quindi l’assegnazione degli importi ai beneficiari.

Il bonus casa ha un importo variabile: da un minimo di 10.000 euro fino ad un massimo di 30.000 euro, dove la cifra non può comunque superare il 50% del prezzo di acquisto del nuovo immobile.

Requisiti e condizioni per accedere al nuovo Bonus Casa da 30.000 euro

A questo bonus casa hanno diritto tutti quelli che risiedono stabilmente in Emilia-Romagna o che svolgono attività lavorativa nella Regione e che sono in possesso anche dei seguenti requisiti:

l'acquirente deve essere nato dopo il 01/01/1982 e non aver ancora compiuto quarant'anni;

e non aver ancora compiuto quarant'anni; l’ISEE del nucleo familiare non deve superare la cifra annua di 50.000 euro.

Perché si abbia diritto al contributo l’acquisto dell’immobile dovrà avvenire dopo l’approvazione del bando, ma per cinque anni il nuovo proprietario dovrà stabilirvi la propria residenza abituale senza venderlo o affittarlo. Deve cioè farne la sua “prima casa”, con le agevolazioni fiscali che questo comporta.

L’assegnazione dei contributi agli aventi diritto procede per graduatoria, dove avranno un punteggio più alto i nuclei familiari con figli a carico, mentre 5 punti extra saranno assegnati ai richiedenti che hanno meno di 30 anni e sono nati dopo il 01/01/1992.

Altro elemento che fa variare di punteggio sono il comune dove si sceglie di acquistare la nuova proprietà e se si è già residenti o si lavora in un comune appenninico.

Quando scade e come si fa richiesta per questo Bonus Casa da 30.000 euro

Una volta divenuti beneficiari la somma stabilità sarà versata in un’unica soluzione senza noiosissime detrazioni Irpef o crediti d’imposta.

Il bonus potrà essere richiesto a partire dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2022 e fino alle ore 12.00 del 10 novembre 2022.

La modalità di presentazione è online e per la compilazione sarà necessario autenticarsi con le credenziali SPID o CIE.

Divenuti beneficiari, l’atto di compravendita dovrà essere stipulato entro 9 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

Lo stesso beneficiario ha poi 6 mesi di tempo per trasferire nel nuovo immobile la sua residenza, questa volta calcolati a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto notarile di acquisto. La residenza dovrà essere mantenuta per un periodo minimo di 5 anni a partire dalla data di liquidazione del contributo. Per lo stesso periodo vige anche l’obbligo di non locare né alienare l’alloggio. In pratica si applicano le condizioni stabilite anche per le agevolazioni fiscali per la "prima casa".

Se non si rispettano queste condizioni sarà necessario restituire i soldi ricevuto con questo specifico contributo.