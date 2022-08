Bonus Casa nuovo di zecca, 15.000€ per acquisto e ristrutturazione: basta questo requisito

Bonus Casa nuovo di zecca al via. Arrivano 15.000 euro di sconto sull’acquisto e la ristrutturazione di un immobile locato in una specifica Regione d’Italia. Basta rispettare questo requisito. Ecco di quale si tratta e come funziona il contributo attivo fino al 2024.

Bonus Casa nuovo di zecca al via. Arrivano 15.000 euro di sconto sull’acquisto e la ristrutturazione di un immobile locato in una specifica Regione d’Italia. Basta rispettare questo requisito. Vediamo insieme di quale si tratta e come funziona il contributo attivo fino al 2024.

Pioggia di Bonus Casa da parte delle Regioni italiane per contrastare il rischio spopolamento che minaccia i piccoli borghi montani. Dalla Calabria all’Abbruzzo non mancano, infatti, i sostegni disposti a livello locale per incentivare il trasferimento nei territori con bassa densità abitativa.

Alla lista si è recentemente aggiunta un’altra Regione del Sud Italia con un Bonus Casa di 15.000 euro appena sfornato riservato esclusivamente a chi decide di acquistare o ristrutturare un immobile in cui trasferirsi.

E lo stanziamento si presenta abbastanza ghiotto: circa 45.000.000 euro sono destinati alla copertura del nuovo Bonus Casa rivolto a chi decide di cambiare vita andando a vivere in un posto meno abitato, ma più tranquillo.

Più nello specifico, con il nuovo Bonus Casa avrai l’opportunità di trasferirti in un’isola italiana acquistando o eseguendo lavori di ristrutturazione su un immobile già esistente, accedendo ad un sostanzioso sconto. Il tutto senza ISEE e rispettando un solo requisito.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito quale Regione italiana ha messo in campo l’iniziativa, come beneficiare del Bonus Casa di 15.000 euro e qual è questo requisito da possedere per usufruire dello sconto sull’acquisto o la ristrutturazione di un immobile.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus Casa da 15.000 euro per acquisto e ristrutturazione, in cosa consiste il nuovo contributo

Prima di passare a vedere l’unico requisito da rispettare per accedere al nuovo Bonus Casa da 15.000 euro, occorre capire in cosa consiste il contributo e quale Regione ha pubblicato il bando per finanziare l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile nella stessa locato.

L’iniziativa è stata presentata dalla Regione Sardegna per incentivare il ripopolamento dei piccoli paesi e dei borghi a rischio.

Un nuovo Bonus Casa nuovo di zecca, insomma, è offerto a chi decide di cambiare vita stabilendosi in uno dei tanti piccoli Comuni dell’isola a rischio estinzione.

Come confermato dal presidente regionale, Christian Solinas, il Bonus Casa 15.000 euro risulta essere un’ottima occasione per mantenere in vita i piccoli centri dislocati in lungo e in largo per la Regione e per agevolare l’acquisto e i lavori di ristrutturazione di un immobile, il più delle volte molto costosi, in uno dei paesi indicati nel bando pubblicato sul sito istituzione della Regione Sardegna.

Come si apprende dallo stesso, il contributo è valevole dal 2022 fino al 2024.

Bonus Casa nuovo di zecca, 15.000€ per acquisto e ristrutturazione: basta questo requisito

Come per qualsiasi contributo attivo e richiedibile nel 2022 anche il Bonus casa nuovo di zecca non è prerogativa di tutti. Lo sconto sull’acquisto la ristrutturazione di un immobile situato entro i confini della Regione Sardegna non spetta indistintamente a tutti coloro che decidono di trasferirsi in uno dei Comuni segnalati perché a rischio spopolamento.

A definire la platea di beneficiari del Bonus casa 15.000 euro è lo stesso bando consultabile sul sito internet della stessa Regione, già illustrato dal Presidente Solinas.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è questo requisito da rispettare per beneficiare dello sconto sulle spese di acquisto e sui lavori di ristrutturazione da mettere a punto su un immobile rientrante tra i Comuni per cui si può richiedere il Bonus Casa nuovo di zecca?

Chi intende trasferirsi in Sardegna cogliendo al volo la chance di accedere agli incentivi pensati per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile è obbligato a traferire la residenza nel Comune prescelto entro e non oltre 18 mesi a partire dalla data di acquisto o dalla fine degli interventi di ristrutturazione.

Per il resto non si segnalano vincoli stringenti.

La possibilità di accedere al Bonus Casa 15.000 euro è offerta sia a quanti già vivono in un piccolo Comune o borgo sardo, sia a chi da altre Regioni decide di trasferirsi in uno dei piccoli paesi ad elevato rischio spopolamento

Leggi anche: Un Bonus Casa appena nato, 30.000€ a chi compra un nuovo immobile. Domande al via il 12/10

Come fare domanda per il nuovo Bonus Casa 15.000 euro

Concludiamo la nostra disamina sul nuovo Bonus Casa da 15.000 euro messo in campo dalla Regione Sardegna occupandoci della modalità di presentazione della domanda.

La stessa dovrà essere inviata esclusivamente ai piccoli borghi presenti nella lista dei Comuni ad alto rischio spopolamento stilata dalla Regione Sardegna.

La distribuzione dei 45.000.000 di euro destinati a coprire l’intera misura si articola in quattro tranche.

Circa un terzo delle risorse spetta ai piccoli Comuni più piccoli per un importo identico per tutti. L’altro terzo viene attribuito prendendo in considerazione il calo della popolazione registrato negli anni che vanno dal 1981 al 2020, mentre un sesto del complessivo stanziamento previsto per il Bonus Casa spetta in base alla popolazione residente nei piccoli borghi.

La parte rimanente, invece, prenderà in considerazione lo scostamento tra il reddito medio di tutti i Comuni della Sardella e quello Comunale.

Tutte le altre informazioni sullo sconto per chi acquista o ristruttura una casa in Sardegna le trovate sul sito internet della Regione Sardegna, nella sezione dedicata al nuovo Bonus Casa 15.000 euro.