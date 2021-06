Si parla sempre più spesso di bonus facciate e Superbonus 110%, che offrono sconti molto alti ma sono anche difficilissimi da ottenere, oltre al fatto che ammettono solo ristretti tipi di lavori edilizi. Tuttavia, esiste anche il bonus casa, che copre invece il 50% dei costi, ma consente praticamente qualsiasi tipo di ristrutturazione o intervento edilizio ed è applicabile anche come sconto in fattura.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Attualmente, per chi vuole ristrutturare casa esistono molte opportunità tra bonus e incentivi che coprono le spese per interventi edilizi specifici, quali il bonus facciate e il Superbonus 110%.

Queste agevolazioni offrono importi molto alti, coprendo senza limiti di spesa rispettivamente il 90% e il 100% dei costi. Il problema però è che non sono così facili da ottenere e ammettono solo interventi ristretti, per lo più sull'esterno dell'edificio.

Tuttavia, chi ha necessità di realizzare lavori edilizi che non siano coperti dagli altri incentivi ha sempre a disposizione l’agevolazione ristrutturazioni, anche detta bonus casa, che copre praticamente tutti i tipi di intervento ed è molto più facile da ottenere. Questo incentivo copre nello specifico il 50% delle spese fino al tetto limite di 96.000 euro. Vediamo come funziona e quali lavori sono ammessi.

Bonus casa, 50% di sconto su tutte le ristrutturazioni

Il bonus casa, consiste in una agevolazione fiscale applicata agli interventi edilizi, i quali se realizzati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 possono essere effettuati con un finanziamento statale pari al 50% dei costi, fino al tetto limite di 96.000 euro.

Tale agevolazione si applica sia agli interventi di ristrutturazione, che se si acquista un immobile ad uso abitativo appena ristrutturato.

Si può usufruire del bonus casa mediate detrazione Irpef in dieci anni. Scegliendo questa soluzione dovrete anticipare i costi, il 50% dei quali vi sarà rimborsato dallo Stato come sconto sulle tasse attuato nell’arco di dieci anni.

In base al decreto Rilancio solo quelli che effettuano gli interventi edilizi nel biennio 2020-2021 possono usare le altre due opzioni per fruire del bonus, cioè la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per lo sconto in fattura dovrete verificare se la ditta che ha in carico i lavori accetta questa opzione, nel qual caso sarà lei ad anticipare metà delle spese e poi chiedere il rimborso attraverso credito di imposta.

Gli interventi ammessi da questa agevolazione sono veramente un'infinità, che si possono riassumere in tre grandi tipologie: i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro. L’elenco dettagliato di tutti i lavori ammessi è consultabile sulla guida pdf del bonus casa, redatta dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione però perché per usufruire del bonus casa è necessario pagare le spese tramite bonifico su conto corrente bancario o postale e specificare nella causale tutti e due i codici fiscali, cioè quello di chi riceve il pagamento e quello di chi lo effettua, che sarà anche il beneficiario dell’agevolazione.

Per usufruire del beneficio basta indicare la spesa e i dati catastali relativi all’immobile nella dichiarazione dei redditi, una procedura molto più semplice degli oltre 40, tra moduli e certificazioni, richiesti dal Superbonus 110%.

La guida completa del bonus casa è contenuta nel video YouTube del Geometra Danilo Torresi:

Cosa accadrà al bonus casa con l’arrivo del bonus ristrutturazione 75%?

Di recente si è parlato molto del nuovo bonus ristrutturazione 75%, che dovrebbe essere introdotto presto e che accorperà tutte le altre agevolazioni per le ristrutturazioni.

L’attenzione della stampa è stata attirata soprattutto dal fatto che con questa manovra presto o tardi due degli incentivi più popolari, bonus facciate e Superbonus 110%, ridurranno i loro importi ed applicheranno uno sconto ridotto, pari solo al 75% dei costi.

Tuttavia, questo grande bonus ristrutturazione 75% dovrebbe accorpare anche il bonus casa, con un effetto opposto, facendo cioè salire i suoi importi e la percentuale di detrazione del 25%.

Il piano dell’esecutivo Draghi, per continuare la politica di ripresa edilizia, sembra voler mettere da parte gli incentivi dedicati ai grossi lavori e favorire, aumentando gli importi del bonus casa, gli interventi più piccoli realizzabili soprattutto sugli interni.

Bonus facciate 90%, ma solo su alcuni interventi

Tuttavia, se il bonus casa è facile da ottenere è anche vero che offre importi ridotti rispetto ad altre agevolazioni attive. Quindi è sempre bene verificare che gli interventi edilizi che si vogliono effettuare non siano coperti anche da bonus facciate e Superbonus 110%.

Il bonus facciate permette solo interventi sulle pareti esterne di una struttura, che comprendono superfici opache, fregi ornamentali, grondaie, balconi etc.

Ma l’Agenzia è chiara nello specificare che con il bonus facciate non si può realizzare alcun tipo di intervento sulle pareti interne o sulle parti trasparenti, cioè gli infissi.

Per il momento questo bonus sarà attivo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe, rinnovi o accorpamenti al bonus ristrutturazione 75%.

Si può usufruire dell'incentivo con la detrazione Irpef, in cinque anni, oppure con cessione del credito e sconto in fattura.

Superbonus 110%, pochi lavori ammessi ma a costo zero

Veniamo al Superbonus 110%, con cui si possono realizzare pochi interventi edilizi, ma a costo zero.

Nello specifico questo incentivo divide i lavori di ristrutturazione in due gruppi: interventi trainanti e interventi trainati.

Del primo gruppo fanno parte quelli che la normativa considera i lavori principali, cioè: creazione del cappotto termico sulla struttura, adeguamento sismico e sostituzione degli impianti termici fissi o mobili.

Solo se si realizza uno degli interventi trainanti il Superbonus 110% dà accesso ai lavori trainati, che sarebbero i lavori aggiuntivi e di cui fanno parte: la sostituzione degli infissi, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’abbattimento delle barriere architettoniche e perfino la possibilità di acquistare e installare le colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Questa è veramente una spiegazione semplicistica, perché il a Superbonus 110% è un’agevolazione incredibilmente complessa per requisiti e modulistica. Se un passo avanti è stato tentato con il DL Semplificazione, che ha introdotto la possibilità di presentare solo la CILA senza l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, rimane un incentivo che consta di più di 40 moduli e per richiedere il quale è necessario l’aiuto di un professionista.

Ad ogni modo, il Superbonus 110% è fruibile sia come detrazione Irpef in cinque anni che attraverso sconto in fattura e cessione del credito.

Per quanto riguarda la scadenza al momento essa è fissata al 30 giugno 2022, con la possibilità per gli edifici condominiali, che entro tale data abbiano completato almeno il 60% dei lavori, di un termine posto al 31 dicembre 2022.

Ad ogni modo dopo varie vicissitudini politiche, Draghi ha manifestato l’intenzione di concedere una proroga generalizzata per il Superbonus 110%, che sarà introdotta con la Legge di Bilancio 2022.

Bonus verde, un incentivo dedicato a giardini e terrazze

Un particolare incentivo è stato pensato per chi ha intenzione di rinnovare giardini e terrazze, il bonus verde.

Questa agevolazione offre il 36% di detrazione, fino al tetto massimo di 1.800 euro, per interventi che riguardano la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria, di aree scoperte, terrazze e giardini pensili, nonché per la creazione di tetti verdi.

Nel caso di piante e alberi definiti dalla legge 10/2013 di interesse storico o paesaggistico, allora il bonus verde copre anche la manutenzione ordinaria dello stato vegetativo. L’incentivo ammette anche l’acquisto di piante e alberi se la spesa è inserita in un progetto di rinnovo generale dell’area. Mente è escluso il suo utilizzo per la costruzione di serre bioclimatiche.

Per quanto riguarda la modalità di utilizzo, il bonus verde è previsto solo come detrazione Irpef in dieci anni e non ammette sconto in fattura o cessione del credito.

Bonus mobili, 16.000 per arredare casa dopo la ristrutturazione

Tra le agevolazioni per chi ristruttura un immobile troviamo anche il bonus mobili 2021, un incentivo utilizzabile solo se si è da poco effettuato un intervento di ristrutturazione.

Il bonus mobili consiste in una detrazione del 36%, fino al massimo di 16.000 euro, per chi ha ristrutturato un immobile dopo il 1 gennaio 2020 e adesso acquista per esso mobili o grandi elettrodomestici, almeno di classe A+ o A (solo per i forni e le asciugatrici).

Il bonus copre anche le spese per l’installazione e il trasporto, mentre non è ammesso l’acquisto di porte, pavimenti e tendaggi.

Anche questa agevolazione, che per il momento sarà attiva per tutto il 2021, ammette solo la detrazione Irpef in cinque anni, ma non si applicano cessione del credito e sconto in fattura. Si era più volte parlato di modificare in questo senso la normativa, ma per ora il bonus rimane relegato alla sola possibilità di detrazione dalle tasse.

Bonus risparmio idrico, un incentivo per limitare lo spreco d'acqua

Al fine di limitare lo spreco d’acqua, che nel nostro paese, stando alle statistiche, è davvero notevole, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un bonus risparmio idrico.

Della normativa sappiamo poco perché fa parte di tutti quegli incentivi in attesa di un decreto attuativo per entrare realmente in vigore. Ad ogni modo, questo bonus dovrebbe offrire 1.000 euro per l’acquisto e l’installazione di rubinetti e docce a flusso d’acqua limitato e di sanitari a scarico ridotto. Possono essere acquistati rubinetti sia per il bagno che la cucina e il bonus copre anche eventuali costi per disinstallare i vecchi pezzi.

Stessa sorte, cioè la mancanza di un decreto attuativo, è toccata al bonus acqua potabile, altro incentivo ecologico con cui si mira a favorire l’utilizzo dell’acqua potabile piuttosto che di quella in bottiglia.

L’incentivo offre uno sconto del 50%, fino 1.000 euro ad immobile e 5.000 euro se adibito ad attività commerciale, per l’installazione di qualsiasi tipo di impianto che migliori la qualità dell’acqua potabile (impianti di refrigerazione, depurazione, addizione di anidride carbonica, etc.)

Questi sono due bonus che potremmo definire ecologici poiché, più che a fornire un contributo economico ai contribuenti, mirano a limitare da un lato l’utilizzo dell’acqua, soprattutto nei contenitori di plastica, dall’altro anche lo spreco della stessa con sistemi idraulici non all’avanguardia.