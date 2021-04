Nessun tipo di contributo economico, ma un credito di imposta volto alla formazione e all'inserimento delle donne e degli uomini disoccupati nel mondo del lavoro: il nuovo bonus casalinghe 2021 è un sostegno erogato dall'INPS in presenza di particolari condizioni. Come funziona, a chi spetta e come si richiede: tutte le informazioni utili.

Le donne sono una delle categorie più penalizzate dalla pandemia di Covid-19 e per tale motivo tra gli obiettivi del Recovery Plan c’è proprio quello di garantire una maggiore inclusione della categoria femminile nel mondo del lavoro. Il Governo Conte bis, in tal senso, aveva già dato un primo impulso istituendo un Fondo per la formazione personale delle casalinghe da 3 milioni di euro all’anno.

Il bonus casalinghe 2021, secondo quanto previsto dal Decreto di Agosto, sarebbe dovuto diventare effettivo a partire dal 1° gennaio 2021, ma in assenza del decreto attuativo del Ministero per le Pari Opportunità (che doveva essere pubblicato entro il 31 dicembre 2020) la misura è destinata a slittare a data da destinarsi.

Tuttavia, sin da oggi è possibile definire cos’è e come funziona il bonus casalinghe Inps 2021, a chi spetta e come si può utilizzare. Diversamente dagli altri aiuti stanziati dal Governo, in questo caso non è previsto alcun assegno, ma solo un credito di imposta da spendere in corsi di formazione per promuovere l’accesso al mondo del lavoro per le casalinghe (e i casalinghi) disoccupati. Chiariamo anche le modalità di pensionamento previste per le casalinghe, tramite l’iscrizione al Fondo pensione casalinghe 2021 istituito dall’INPS.

Cos’è il bonus casalinghe Inps 2021

Introdotto dal Decreto di Agosto, il bonus casalinghe 2021 non è un contributo economico – come annunciato in un primo momento – ma si configura come un credito di imposta dedicato a tutte quelle persone, uomini o donne che siano, che si dedicano alla cura della casa a titolo gratuito e senza vincoli di subordinazione.

Il contributo, però, può essere speso soltanto nell’ambito di partecipazione a corsi di professionalizzazione o formazione nell’ottica di favorire l’inserimento delle donne (o uomini) disoccupate/i nel mondo del lavoro.

Purtroppo, il decreto attuativo del Ministero delle Pari Opportunità non è ancora stato pubblicato, sebbene la scadenza fosse fissata al 31 dicembre 2020. Ciò significa che, al momento, non è previsto alcun sostegno per le casalinghe. Ma vediamo nel dettaglio come dovrebbe funzionare questa misura.

Bonus casalinghe 2021: come funziona

A differenza di tutti gli altri aiuti stanziati dal Governo Conte bis e dal Governo Draghi, il bonus casalinghe 2021 non dà diritto ad alcun contributo economico. O meglio, non concede remunerazioni in denaro, ma permette di fruire di corsi di formazioni per avvicinare le persone inoccupate al mondo del lavoro. Una sorta di politica a sostegno del lavoro, come quelle che avrebbe voluto introdurre il nuovo premier Mario Draghi.

Il Decreto di Agosto, a tal fine, aveva previsto l’introduzione dal 2021 del Fondo per la formazione personale delle casalinghe, ovvero una dote da 3 milioni di euro all’anno da destinare in politiche attive per il lavoro. In tal modo le casalinghe potranno scegliere se proseguire le loro attività domestiche o dedicarsi a un lavoro remunerato. Posso accedere a questo contributo soltanto le persone in possesso di determinate condizioni.

Vediamo quali sono i requisiti per richiedere il contributo, a chi spetta e come si potrà richiedere non appena verrà pubblicato il decreto attuativo.

Bonus casalinghe 2021: a chi spetta

In ottemperanza al decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 (il cosiddetto Decreto di Agosto), il nuovo bonus casalinghe 2021 – che dovrebbe essere erogato dall’INPS – si rivolge a tutte le donne e gli uomini che svolgono attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, e che sono pertanto privi di occupazione. Tali attività devono essere finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente familiare.

I beneficiari dovranno inoltre essere iscritti all’Assicurazione obbligatoria (di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, numero 493).

Non è previsto il vincolo della cittadinanza, pertanto il bonus casalinghe 2021 è destinato sia alle donne con cittadinanza italiana, sia a quelle con cittadinanza straniera ma in possesso di un regolare permesso di soggiorno, così pure per gli uomini nelle medesime condizioni di cui sopra.

Infine, probabilmente per il fatto di non essere un contributo in denaro, non è previsto nemmeno un vincolo ISEE. Lo potranno richiedere tutti coloro che rispettano i suddetti requisiti indipendentemente dal loro reddito.

Quali corsi si possono frequentare?

Le informazioni che abbiamo in possesso in questo momento sono ancora molto limitate: solo il decreto attuativo del Ministero per le Pari Opportunità potrà chiarire come si potrà spendere il credito di imposta ottenuto grazie al bonus casalinghe. Quel che è certo è che il bonus va a beneficio delle donne e degli uomini disoccupati che si dedicano a svolgere attività domestiche a titolo gratuito.

Tra i corsi di formazione e professionalizzazione ci saranno – come anticipato da Il Messaggero – forum dedicato al mondo digitale, in modo tale da fornire le conoscenze necessario per svolgere per una mansione in smart working, senza rinunciare alla cura della casa e dei figli.

In tal modo, le donne e gli uomini senza occupazione verranno messi nelle condizioni di poter scegliere se continuare a dedicare il loro tempo alla cura della casa e della famiglia, oppure se impiegare le loro doti in altre tipologie di lavoro.

Bonus casalinghe 2021: come si richiede

Non è ancora prevista una modalità di presentazione delle domande per richiedere il bonus casalinghe 2021, in quanto non è ancora stato pubblicato il decreto attuativo. Tuttavia, possiamo ipotizzare che il contributo venga gestito dall’INPS e perciò spetterà all’istituto raccogliere le domande e verificare i requisiti dei potenziali beneficiari, oltre a procedere con le assegnazioni.

Secondo le stime dell’ISTAT, nel 2017 in Italia c’erano almeno 7 milioni di casalinghe e il 51% di queste si trovava nel Mezzogiorno. Il 49%, invece, si distribuiva tra il Centro Italia e il Settentrione.

A definire le modalità di richiesta ed erogazione, oltre a fissare i requisiti e le scadenze per il bonus casalinghe 2021 sarà il decreto attuativo del Ministero per le Pari Opportunità, che verrà pubblicato prossimamente (in ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2020).

Fondo pensione casalinghe 2021: come funziona

Un tema importante rispetto alle casalinghe e ai casalinghi è il fatto che, nonostante si tratti di un vero e proprio lavoro seppur senza retribuzione, non viene riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione (in quanto non dà vita a un rapporto di lavoro tra dipendente e datore) e pertanto non è suscettibile di pensione.

Per ovviare a tale problema, quindi, l’INPS ha istituito un apposito Fondo per la pensione delle casalinghe, operativo anche per il 2021.

Per poter beneficiare di una pensione, seppur minima, una volta raggiunta l’età pensionabile, i casalinghi e le casalinghe possono optare per l’iscrizione presso tale Fondo. Vediamo come fare, come funziona e chi può iscriversi al fondo pensione per queste categorie di soggetti.

Fondo pensione casalinghe 2021: chi può iscriversi e come fare

Per poter iscriversi al Fondo pensione casalinghe (e casalinghi) 2021 è necessario avere un’età compresa tra i 16 e i 65 anni e possedere i seguenti requisiti:

svolgere l’attività domestica in famiglia, oltre ad occuparsi della cura dei familiari senza vincoli di subordinazione e a titolo gratuito;

non essere titolari di pensione diretta;

non svolgere alcuna altra attività lavorativa che prevede l’obbligo di iscrizione a un apposito ente o cassa previdenziale;

svolgere un’attività part time se si verifica una riduzione delle settimane utili per il diritto alla pensione.

Per iscriversi al fondo, una volta verificato il possesso dei requisiti, è necessario sfruttare uno dei seguenti canali:

rivolgersi a una sede degli uffici INPS territorialmente competente, o fruire dei servizi offerti dai Patronati ;

territorialmente competente, o fruire dei servizi offerti dai ; tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

con avviso di ricevimento; direttamente online sfruttando il sito dell’INPS e accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o tramite il PIN fornito dall’Istituto;

sfruttando il e accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS o tramite il PIN fornito dall’Istituto; chiamando il contact center al numero 803164 da rete fissa (gratuito) o 06164164 da rete mobile (a pagamento).

Fondo pensione casalinghe 2021: quale importo versare

Una volta chiarito chi può accedere al Fondo pensione per le casalinghe e come ci si può iscrivere, è utile sapere anche quali sono gli importi da versare.

La pensione per le casalinghe viene finanziata da versamenti volontari: ciò significa che si tratta di una pensione “fai da te”, il cui importo è variabile al variare dell’importo versato dal lavoratore.

Per vedersi riconosciuto almeno un mese di contributi bisogna versare 25,82 euro: in un anno, considerando il versamento di tale cifra, occorre versare 309,84 euro, mentre chi verserà soltanto 155 euro si vedrà accreditati solo 6 mesi (la metà dei contributi).

È possibile versare anche un importo superiore a 25,82 euro: per capire quante mensilità sono state accreditate, in tal caso, basterà dividere la cifra complessiva per 25,82 euro.

L’unica modalità di pagamento accettato per il Fondo pensione per le casalinghe è il bollettino postale che l’INPS invia al destinatario insieme alla lettera di accoglimento dell’iscrizione. In qualsiasi caso, sul sito istituzionale è possibile scaricare il modulo in pdf da compilare e inviare autonomamente.

Fondo pensione casalinghe: quali tipologie

Le pensioni che vengono erogate dall’INPS in favore delle casalinghe possono essere di due tipi:

la pensione di inabilità , per la quale sono richieste almeno 60 mensilità versate, ovvero una contribuzione di almeno 5 anni, oltre alla dimostrazione dell’impossibilità di svolgere qualsiasi altra mansione lavorativa;

, per la quale sono richieste almeno 60 mensilità versate, ovvero una contribuzione di almeno 5 anni, oltre alla dimostrazione dell’impossibilità di svolgere qualsiasi altra mansione lavorativa; la pensione di vecchiaia, che viene erogata sempre a patto che siano stati versati almeno 5 anni di contributi (che corrispondono a 60 mensilità) e qualora il soggetto abbia compiuto almeno 57 anni di età.

Precisiamo, infine, che la pensione per le casalinghe può essere cumulata con l’assegno sociale, destinato a tutte le persone con un reddito non superiore a 5.983,64 euro all’anno o a 11.967,28 euro all’anno in caso di coniugi.