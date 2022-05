Bonus casalinghe 2022 al via. Chi si trova quotidianamente alle prese con le faccende domestiche potrà ottenere un contributo di 470 euro se si rispettano una serie di requisiti. Non solo, si potrà usufruire di altri benefici pensati per favorire il ricollocamento occupazionale. Ecco le ultime novità al riguardo.

Bonus casalinghe 2022 pronto ai nastri di partenza, mentre arrivano nuovi requisiti da rispettare.

Inizia a definirsi il funzionamento del Bonus rivolto a tutti coloro che si occupano delle mansioni domestiche (donne e uomini) disciplinato ed erogato dall’INPS.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Governo ha fissato nuove condizioni per accedere all’assegno di 470 euro: novità si ravvisano nella soglia ISEE da rispettare per accedere al sussidio e nell’età anagrafica da possedere per essere ammessi a beneficio.

Chi non rientra nei parametri a breve esaminati non deve però preoccuparsi. Allo stato attuale esistono numerose agevolazioni pensate proprio per le casalinghe, molte delle quali mirano ad incentivarne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Un pacchetto di aiuti predisposto dal Ministero delle Pari opportunità e che allarga il suo raggio di azione anche agli uomini chiusi dentro le quattro mura domestiche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ma vediamo subito quali sono i tratti caratteristici del Bonus casalinghe 2022, a chi spetta, come funziona, in cosa consiste e come farne domanda. Ci sposteremo poi sulle altre agevolazioni messe a punto da altri enti, sempre sull’argomento.

Prima ancora di entrare nel merito dell’articolo, consigliamo ai nostri lettori la visione di un interessante video YouTube di Mr LUL le paghediale sui Bonus 2022, con o senza ISEE, richiedibili nel 2022.





Bonus casalinghe 2022, 470 euro a tutti: in cosa consiste

Iniziamo la nostra disamina sul Bonus casalinghe 2022 facendo una premessa: i 470 euro previsti dall’INPS spettano alle donne e agli uomini che da qualche anno a questa parte stanno dedicando anima e corpo alle mansioni di casa.

Casalinghe o casalinghi, tutti potranno presentare domanda per beneficiare del contributo appositamente pensato per offrire un sostegno economico a chi momentaneamente si dedica alle faccende domestiche, in attesa di trovare presto un’occupazione.

Spesso e volentieri è la mancanza di competenze a rendere più complicata la ricerca. Le aziende ricercano profili sempre più specifici, con un bagaglio di skills non da poco conto.

Non è un mistero, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha trasformato non solo le abitudini quotidiane dei cittadini, ma anche la metodologia di lavoro adottata dalle imprese e dagli enti pubblici.

Allo stato attuale, sempre più imprese e enti pubblici tendono ad assumere personale con un bagaglio di competenze informatiche ben assestato, soprattutto se il lavoro può essere svolto direttamente da casa in smart-working.

Tel premessa ci permetterà di capire quanto fra poco detto.

Sono due, infatti, i Bonus casalinghe 2022 al momento attivi. Uno riguardante la ricollocazione lavorativa di chi a cura della casa, l’altro di tipo economico.

Quest’ultimo è il Bonus casalinghe vero e proprio erogato dall’INPS e accessibile solo nel rispetto dei nuovi requisiti fissati. Di quali si tratta?

Bonus casalinghe, 470 euro a tutti nel 2022: non solo ISEE. Quali sono i requisiti

Il Bonus casalinghe 2022 non è un sussidio nuovo di zecca. Introdotto nel 1995 e conosciuto sotto il nome di assegno sociale INPS, è la legge 335 ad averne ritoccato le modalità di accesso.

Come molti dei Bonus attualmente in vigore, anche il riconoscimento del Bonus casalinghe da 470 euro è vincolato al rispetto di specifici requisiti da parte dei potenziali beneficiari. Di quali si tratta?

Il beneficio spetta esclusivamente ai cittadini italiani e stranieri di età anagrafica superiore ai 67 anni, titolari di un reddito familiare basso, quindi in effettivo stato di bisogno.

In sostanza, quasi gli stessi requisiti richiesti per accedere al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza.

Gli importi del Bonus casalinghe sono modulati in base alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.

Un nucleo single, formato cioè da una sola persona, non dovrà superare l’ISEE di 6.085,30 euro. Oltrepassata tale soglia si perde il diritto a ricevere il Bonus casalinghe da 470 euro.

Una famiglia formata da due persone, invece, dovrà rientrare nel limite di 12.170,60 euro.

Bonus casalinghe, 470 euro a tutti: spuntano nuovi requisiti: cosa cambia?

Come appena visto, il Bonus casalinghe da 470 euro spetta ai cittadini italiani e stranieri dai 67 anni di età in poi. E proprio sul requisito anagrafico ci sono delle novità.

L’età in cui rientrare per poter beneficiare del sussidio cambierà a breve, vista l’intenzione del Governo Draghi di mettere mano all’età pensionabile per aumentarla ancora di più.

Una modifica, questa, quasi imposta per rimanere in linea con le disposizioni sull’adeguamento dell’età pensionabile agli standard europei proferite dall’OCSE.

Le casalinghe sul fronte previdenziale non sono però lasciate sole. Possono comunque ricevere la pensione minima se il marito o compagno versa i contributi necessari.

Chi invece non ha compiuto i 67 anni di età e vuole tentare l’accesso al mondo del lavoro può sempre avvalersi di un pacchetto di agevolazioni pensate per rafforzare le competenze informatiche ormai indispensabili per svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Si tratta di veri e propri percorsi formativi offerti gratuitamente ai cittadini, purché si rispettino specifici requisiti.

Bonus casalinghe, non solo 479 euro nel 2022: spuntano nuove agevolazioni. Quali sono

Passiamo al secondo Bonus casalinghe 2022. Esiste infatti un’agevolazione messa in campo dal Dipartimento delle Pari Opportunità completamente diversa dal contributo economico destinato alle casalinghe e fin qui argomentato. Un sussidio da utilizzare per potenziale la formazione informatica dei richiedenti.

In poche parole, a tutti coloro che hanno interesse ad abbandonare il mondo casalingo per dedicarsi ad un lavoro fuori dalle quattro mura domestiche verrà data la possibilità di seguire dei percorsi formativi gratuiti utili a apprendere le conoscenze digitali richieste dalla maggior parte dei lavori offerti in Italia.

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei continui fermi imposti dall’esecutivo italiano per contenere i contagi, le aziende hanno iniziato la ricerca di personale sempre più specializzato, con competenze informatiche e digitali quantomeno basilari.

Ecco perché il Governo Draghi ha decido di introdurre un secondo Bonus casalinghe 2022 che nulla ha a che vedere con il precedente basato sull’erogazione di un sostegno economico di 470 euro.

Destinatari dei corsi di formazione indetti e gestiti da specifici membri sono ancora una volta le casalinghe e i casalinghi.

Anche i requisiti da rispettare cambiano rispetto al Bonus da 470 euro, non solo per gli Enti erogatori dei servizi formativi ma anche per i richiedenti l’agevolazione.

Questi ultimi, ad esempio, potranno iscriversi ai corsi coperti da questo particolare Bonus casalinghe compiuti i 16 anni di età e non oltrepassata la soglia dei 65.

E’ indispensabile anche l’assicurazione INAIL contro gli infortuni.

Bonus casalinghe 2022, solo 470 euro per tutti? Nuovi requisiti INAIL. Ecco la novità

Il Bonus casalinghe 2022 “formativo”, non quello da 470 euro, fissa altri requisiti oltre all’età anagrafica dai 16 fino ai 65 anni richiesta ai beneficiari per usufruire dei corsi in maniera gratuita.

Come anticipato nel paragrafo precedente, è obbligatoria l’iscrizione all’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici. Un requisito previsto dalla Legge, ma al tempo stesso molto oneroso, anche se si avrà una chance in più per trovare un lavoro.

In caso contrario, ci si può sempre accontentare del Bonus casalinghe da 470 euro richiedibile nel 2022.