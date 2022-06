Nuovo bonus casalinghe 2022: INPS eroga un assegno da 468 euro al mese per le donne e gli uomini con reddito basso, mentre prevede un contributo intangibile da 500 euro per la partecipazione a corsi di formazione professionale per i soggetti appartenenti a questa categoria. Se ti occupi della cura della casa e della famiglia, potresti aver diritto a questi bonus casalinghe 2022. Come averli?

Esistono almeno due bonus casalinghe 2022 che moltissimi cittadini ancora confondono tra loro: l’uno da 500 euro, l’altro da 468,10 euro al mese. Di che cosa si tratta e chi può ottenerli?

INPS permette alle casalinghe e ai casalinghi di tutta Italia di ottenere un assegno da utilizzare per partecipare a corsi di formazione professionale per migliorare le proprie competenze informatiche, digitali, sociali da un lato; mentre offre un ulteriore assegno mensile a tutti coloro che hanno superato i 67 anni di età e possiedono un reddito basso dall’altro lato.

Vediamo quali sono i bonus casalinghe 2022 da richiedere all’INPS: 500 euro senza ISEE per tutti e un assegno da 468 euro al mese per chi possiede un reddito basso. Tutte le novità e cosa sapere sulle nuove agevolazioni per donne e uomini dediti alla casa.

Bonus casalinghe 2022: INPS regala un assegno da 468 euro al mese. Tutto vero?

Il Governo aveva introdotto il bonus casalinghe 2022 grazie a una norma inserita nel decreto legge numero 104 del 14 agosto 2022. Tale provvedimento, in realtà, prevede l’istituzione del Fondo per la Formazione delle casalinghe e dei casalinghi, piuttosto che l’introduzione di un contributo mensile erogato a tutti e senza limiti ISEE.

Che cosa significa? Non esiste un contributo mensile che INPS eroga alle casalinghe e ai casalinghi di tutta Italia, mentre è attivo il contributo in favore della formazione di queste categorie di cittadini. O meglio: esiste l’assegno sociale da 468 euro al mese, ma non è da confondere con il bonus casalinghe di cui stiamo parlando.

Oltre a differire nella platea di beneficiari, le due misure hanno anche obiettivi differenti.

Il bonus casalinghe 2022 istituito dal decreto numero 114 del 2020, quindi, non consente di ottenere un contributo economico in denaro, ma invece permette di partecipare a lezioni (anche a distanza) su determinati argomenti per raggiungere e occupare una nuova posizione lavorativa in futuro.

Bonus casalinghe 2022: assegno INPS per tutti? Gli importi

Il bonus casalinghe 2022 e l’assegno sociale sono sempre stati mischiati tra loro, generando confusione tra i cittadini: quali sono gli importi relativi all’una e all’altra agevolazione? Cerchiamo di fare chiarezza una volta per tutte.

Quando si parla di bonus casalinghe 2022 si fa riferimento al Fondo introdotto dal Governo con il decreto di Agosto:

è prevista l’istituzione di un Fondo per la Formazione di casalinghe e casalinghi, uomini e donne di qualsiasi età, che risultano privi di occupazione e svolgono attività domestiche a tempo pieno, senza alcuna retribuzione, oppure si occupano della cura e dell’assistenza ai familiari conviventi, che siano bambini o anziani.

Questo bonus casalinghe, dal valore intrinseco di 500 euro non tangibili, consiste nella possibilità di partecipare ai corsi di formazione per le donne e gli uomini di tutta Italia volto a favorire il miglioramento delle loro condizioni, oltre ad avvicinare ogni soggetto al mondo del lavoro, affinché tutti abbiano le stesse possibilità di realizzazione personale.

Non bisogna confondere il bonus casalinghe 2022 con l’assegno sociale, un contributo mensile da 468,10 euro che l’INPS eroga a donne e uomini di età superiore a 67 anni, dediti alla casa e in possesso di un reddito basso, previa soddisfazione di specifici requisiti.

Bonus casalinghe 2022: assegno INPS da 468 euro. Chi può averlo?

Non tutti hanno diritto all’assegno casalinghe 2022, ovvero quel bonus da 468,10 euro al mese. Esistono specifici requisiti fissati dall’INPS che determinano la platea di beneficiari della misura: vediamoli nel dettaglio.

Anzitutto, per ottenere l’assegno casalinghe è necessario aver compiuto almeno 67 anni di età, aver svolto per tutta la vita lavori domestici e non poter contare sui contributi previdenziali minimi per ottenere la pensione.

Oltre ai requisiti anagrafici, viene richiesta anche la cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea, o in alternativa il permesso di soggiorno di lungo periodo. È poi necessario possedere al residenza stabile in Italia da almeno 10 anni.

Passando poi ai requisiti reddituali, possono ottenere il bonus casalinghe, ovvero l’assegno sociale, tutti gli uomini e le donne che possiedono un reddito inferiore a 6.085,30 euro all’anno per coloro che vivono da soli, oppure un reddito non superiore a 12.170,60 euro all’anno per i soggetti coniugati.

Coloro che non possiedono alcun tipo di entrata aggiuntiva hanno diritto all’assegno massimo, pari a 468,10 euro al mese, per 13 mensilità complessive.

Bonus casalinghe 2022: assegno da 500 euro senza ISEE? Non per tutti…

Il bonus casalinghe 2022 da 500 euro (non tangibili) spetta a tutti i cittadini di qualsiasi età che risultano privi di occupazione e che si occupano della cura della casa e dell’assistenza ai componenti del nucleo familiare tutti i giorni senza ottenere nulla come ritorno economico in denaro.

Tutte queste categorie di soggetti vengono spesso escluse dal mondo del lavoro non sempre per mancanza di denaro. Se il problema sono le occasioni di crescita personale, INPS cerca di ridurre questo divario permettendo di partecipare a dei corsi pubblici gratuiti per accrescere le proprie conoscenze e competenze.

In questo modo, si intende fornire a tutti lo slancio necessario per poter entrare nel mondo del lavoro: la casalinga non deve essere una professione per la vita.

Se hai voglia di metterti in gioco e provare a cambiare la tua vita, hai a disposizione una vasta gamma di temi da affrontare nei diversi corsi di formazione: dal digitale alla comunicazione, dall’utilizzo del computer al riconoscimento delle fake news, fino alla corretta modalità di utilizzo dei siti web istituzionali.

Cerchiamo di capire quali sono i corsi di formazione che si possono seguire, come funzionano, quanto durano e quali temi trattano.

Bonus casalinghe 2022, al via i corsi di formazione: quali scegliere?

Quali sono i corsi di formazione ai quali è possibile accedere e quanto durano le lezioni? In attesa della lista ufficiale in pubblicazione sui siti istituzionali, possiamo distinguere le macro aree e le tematiche che verranno trattare nei corsi.

Anzitutto, le lezioni potranno svolgersi anche a distanza, per un massimo di 3 ore per ogni materia trattata, ed entro un limite di 12 mesi di durata complessiva.

I temi da trattare possono riguardare moltissimi ambiti:

l’utilizzo del computer nelle sue funzioni principali (accensione/spegnimento, utilizzo e-mail, chat, social);

la ricerca delle informazioni e il riconoscimento delle fake news online;

la creazione di contenuti digitali (testi, immagini, video, programmi di scrittura o fogli di calcolo);

l’importanza della privacy e la tutela dei propri dati personali;

l’utilizzo dei social network e delle piattaforme istituzionali (come l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL…).

Ogni casalinga, uomo o donna che sia, può scegliere presso quale dei corsi iscriversi non appena saranno pubblicate tutte le tematiche disponibili sul sito del Ministero per le Pari Opportunità.

Bonus casalinghe 2022: si può già richiedere?

Mentre il bonus casalinghe 2022, ovvero i corsi di formazione per donne e uomini privi di occupazione, sono ancora in fase di definizione (la scadenza per la presentazione delle domande da parte degli enti erogatori era fissata al 31 marzo 2022), è già possibile richiedere l’assegno per le casalinghe da 468,10 euro al mese.

Per ottenerlo è necessario presentare la propria domanda all’INPS accedendo al portale con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, e recandosi nella sezione “Servizi al cittadino”.

In alternativa è possibile contattare il Contact Center dell’INPS ai numeri:

803.164 da telefono fisso;

06.164.164 da rete mobile (a pagamento secondo il proprio piano tariffario).

Infine, è possibile rivolgersi ai Patronati per inviare la domanda e ricevere l’assegno casalinghe da 468,10 euro al mese.