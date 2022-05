Il bonus casalinghe 2022 ora prevede una serie di requisiti nuovi per poter avere l'assegno da 470 euro! Sono disponibili anche delle ulteriori agevolazioni per tutti coloro che vogliono reinserirsi nel mondo del lavoro! Ecco tutte le ultime novità!

Il bonus casalinghe 2022 ora prevede dei nuovi requisiti!

Si parla di un bonus che spetta a tutti coloro che attualmente svolgono le mansioni di casa, e che possono avere fino a 470 euro di assegno sociale, erogati dall'INPS.

Però con le nuove disposizioni ora bisognerà rispettare una serie di requisiti aggiuntivi, che riguardano sia l'età anagrafica sia il reddito denunciato nella propria attestazione ISEE, l'indicatore ormai divenuto un must per l'accesso a diverse agevolazioni governative.

Inoltre sono previsti per tutte le casalinghe delle agevolazioni per l'introduzione al lavoro, come disposto dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Sono agevolazioni che vanno ad aiutare tutte le donne e gli uomini che vogliono entrare nel mercato del lavoro, e che sono rimasti relegati alle mansioni domestiche a causa della disoccupazione e della pandemia.

Ne parleremo nel corso dell'articolo, assieme alle ultime novità in merito ai requisiti previsti per il bonus casalinghe 2022!

Bonus casalinghe 2022 da 470 euro! Ecco i requisiti INPS

Il bonus casalinghe 2022 da 470 euro previsto dall'INPS è in realtà un contributo previsto per tutti coloro che si sono dedicati alla cura della casa negli ultimi anni, se non decenni.

Oltre a ciò, si parla anche di un bonus previsto per tutti coloro che, come casalinghe o casalinghi, vorrebbero entrare nel mondo del lavoro oggi, ma che non hanno attualmente sufficienti competenze digitali e informatiche per poter svolgere al meglio le mansioni o gli obiettivi aziendali.

Purtroppo (o per fortuna) il Covid ha sensibilmente trasformato aziende, imprese ed enti pubblici e non, rendendo sempre più decisive le competenze informatiche e digitali, specie nel caso in cui scatti lo smart-working a causa di un focolaio Covid in azienda.

Detto questo, per riassumere, abbiamo davanti due bonus, uno "monetario" e uno "lavorativo". Teoricamente il secondo è più accessibile del primo, dato che si parla di un assegno sociale previsto dall'INPS.

L'assegno sociale è un contributo assistenziale erogato dall'INPS solo in specifiche condizioni di precarietà economica familiare.

Però ha tutto l'aspetto di un bonus, e non a torto. Ora vedremo meglio il perché. Se vuoi intanto un riassunto, ti consiglio il video Youtube a cura di Breaking News Italia.

Bonus casalinghe 2022: come avere l'assegno sociale INPS da 470 euro! Occhio ai requisiti ISEE

Il bonus casalinghe 2022 da 470 euro è a tutti gli effetti l'assegno sociale disposto dall'INPS da diversi decenni, per la precisione dal 1995, quando la legge 335 ha modificato le disposizioni per l'accesso.

A seguito anche delle modifiche per l'accesso a diverse agevolazioni e bonus governativi, anche il bonus casalinghe 2022 ha subìto delle modifiche relative ai requisiti d'accesso.

Attualmente, per l'accesso al bonus casalinghe 2022 è necessario:

non aver avuto modo di finanziare la cassa previdenziale INPS di appartenenza (o la sola Gestione Separata);

di appartenenza (o la sola Gestione Separata); ritrovarsi con un reddito familiare basso;

basso; aver superato la soglia dei 67 anni d'età.

In pratica avere pressappoco i requisiti previsti per la Pensione di Cittadinanza, cioè il Reddito di Cittadinanza previsto per la popolazione over 67 anni.

E' "pressappoco" perché l'ISEE richiesto per il bonus casalinghe 2022 in realtà non è fisso, ma cambia a seconda della composizione del nucleo familiare.

Se il nucleo è composto da una sola persona, l'ISEE non dovrà superare la quota di 6.085,30 euro. Al di sopra, scatta il diniego dell'INPS al bonus casalinghe da 470 euro.

Diversamente, se il nucleo è composto da due persone, la soglia può superare gli oltre 6mila euro, ma non dovrà andare oltre a 12.170,60 euro.

In linea teorica, questo bonus è previsto anche per le casalinghe vedove e sposate, purché ricorrano i requisiti sopracitati.

Bonus casalinghe 2022 da 470 euro: cambio dei requisiti d'età! Ecco perché

Il bonus casalinghe 2022 da 470 euro come assegno potrebbe subire una modifica inerente al requisito anagrafico, cioè all'età che il richiedente dovrà avere al momento della domanda.

Questo assegno sociale è previsto generalmente per tutti coloro che non hanno avuto modo di garantire il versamento dei contributi previdenziali entro il raggiungimento dei 67 anni d'età.

Va detto che il requisito anagrafico verrà modificato a breve, visto che l'indirizzo del Governo Draghi è di innalzare l'età pensionistica, così da seguire le indicazioni dell'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero, e anche quelle dell'OCSE in merito all'adeguamento richiesto rispetto al welfare pensionistico europeo.

Teoricamente è prevista per le casalinghe una propria pensione, ma solo se il proprio coniuge/compagno/responsabile abbia provveduto a versare sufficienti contributi per avere accesso alla minima.

Di contro, per chi non ha ancora 67 anni e vuole (ri)entrare nel mondo del lavoro, è possibile richiedere una serie di agevolazioni per poter aggiornarsi a livello informatico e digitale. Praticamente una formazione gratuita garantita dal Dipartimento, ma sempre se si rispettano dei requisiti precisi.

Bonus casalinghe 2022 470 euro e non solo! Anche agevolazioni sul lavoro digitale! Ecco i requisiti

Il bonus casalinghe 2022 proposto dal Dipartimento delle Pari Opportunità da diversi mesi non è un contributo economico, né tantomeno un assegno sociale, ma una serie di agevolazioni per la formazione digitale.

Si tratta di un progetto vòlto ad aiutare tutti coloro che negli ultimi anni vorrebbero uscire dalla mansione di casalinga/o ed entrare nel mondo del lavoro, anche solo per contribuire al reddito familiare davanti all'iperinflazione, al caro carburante e alle spese domestiche.

Però il mercato del lavoro, anche grazie al Covid e ai vari lockdown, ha cominciato a richiedere sempre più competenze informatiche e digitali, nonché una certa dimestichezza con dispositivi e applicazioni ormai quotidiane.

Per questo il Dipartimento ha voluto finanziare, con oltre 3 milioni di euro, una serie di attività formative che vadano ad aiutare tutti coloro che attualmente rivestono il ruolo di casalinga/o.

Si parla di corsi di formazione che saranno gestiti da Enti specializzati in questi servizi e attivi sul territorio per l'aggiornamento anche a fini professionalizzanti.

Sono tutte competenze molto richieste a livello aziendale, in particolar modo anche nella Pubblica Amministrazione. Purtroppo i requisiti d'accesso non si limitano solo agli enti, o al fatto che il/la richiedente debba avere un'età tra i 16 e i 65 anni per accedere al corso.

Serve anche la sottoscrizione di un'assicurazione INAIL.

Bonus casalinghe 2022 da 470 euro e non solo: requisiti INAIL per le nuove agevolazioni! Ecco quali

Il bonus casalinghe 2022 a fini lavorativi prevede tra i suoi requisiti, oltre l'età anagrafica minima di 16 e massima di 65, anche l'iscrizione di un'assicurazione INAIL.

L'assicurazione INAIL è una copertura assicurativa prevista per tutti i lavoratori, in modo da garantire, in casi avversi, anche l'erogazione di una rendita risarcitoria pari al danno subìto.

D'obbligo per tutti i lavoratori a contatto con strumenti o dispositivi a rischio infortunio, nel caso dei richiedenti del bonus casalinghe 2022 si dovrà sottoscrivere quest'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici.

Il motivo è semplice. Come previsto dalla legge, anche nel caso di prestazioni lavorative gratuite (cioè la mansione stessa di casalinga) si dovrà sottoscrivere un'assicurazione INAIL, in particolar modo se ancora non hanno provveduto a trovare un lavoro dipendente.

Diciamo che questa potrebbe essere la pecca del bonus casalinghe 2022. Avere tra i requisiti un obbligo assicurativo potrebbe essere abbastanza oneroso, anche se avresti davanti la prospettiva di un inserimento lavorativo, specie se hai meno di 67 anni. Altrimenti c'è un assegno da 470 euro.