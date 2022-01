Cosa c’è di vero in merito al bonus casalinghe di cui si parla tanto in questi giorni? La nuova legge di bilancio ha disatteso qualsiasi aspettativa in merito a tante riforme e sostegni economici che potevano essere approvati, ma che invece sono stati solamente lasciati dentro un cassetto a prendere polvere. Questo è quello che accaduto al bonus casalinghe.

Se ne era parlato parecchio prima dell’approvazione definitiva della legge di bilancio del 2022, ma è stato, come tante altre misure, un nulla di fatto. In realtà, non esiste alcun bonus casalinghe da 570 euro da richiedere all’INPS.

Ma allora perché si parlava tanto della misura? Esiste davvero una misura a favore tutte le casalinghe e non solo? In questo articolo cercheremo di smentire tutte le fake news in merito alla misura assistenziale e cercheremo anche di capire come riuscire a aderire al Fondo per la formazione delle casalinghe.

Partiamo col dire che non esiste nessun bonus riservato alle casalinghe, ma dal 2022 esiste un bonus che consente a tutte le donne di accedere a corsi di formazione per favorire ed accrescere le loro conoscenze in diversi ambiti.

Il bonus casalinghe non consiste, quindi, nel rilascio effettivo di un bonus e nell’erogazione di una somma di denaro da parte dell’INPS, ma consiste in realtà di una possibilità offerta dallo stato per colmare un gap lavorativo esistente tra uomini e donne.

Ma vediamo insieme cosa serve e quali devono essere i requisiti per accedere al bonus casalinghe.

Bonus casalinghe 2022: a chi spetta e requisiti

La legge finanziaria ha potuto riconfermare solamente gli aiuti finanziari INPS riservati alle donne e agli uomini che per diversi motivi si trovano a dover svolgere l’attività di casalinga/hi. Attraverso il bonus casalinga si potrà accedere a nuovi corsi professionali ed in più sarà possibile godere della protezione dagli infortuni da parte dell’INAIL.

Ovviamente, la misura non prevede l’erogazione di un assegno mensile, ma permette solamente l’accesso ai suddetti corsi di formazione e professionalizzanti. A chi sarà destinato il Fondo casalinghe e casalinghi? Ma, soprattutto, cos’è il fondo per le casalinghe?

Il fondo casalinghe è, appunto, un fondo e un sussidio rivolto alle casalinghe e ai casalinghi per la copertura dei costi di corsi di formazione che li aiutino ad accedere nel mondo del lavoro e che fino a quel momento per problemi economici non avevano ancora avuto la possibilità di fare.

È stato proprio il Ministero delle Pari Opportunità a pubblicare il bando del bonus casalinghe nella Gazzetta ufficiale il 15 dicembre del 2021, ma fino ad ora non è stato molto pubblicizzato, oppure è stato descritto in maniera errata. Ed è un peccato.

Questo bonus aprirebbe la strada al mondo del lavoro a tantissime donne e uomini in difficoltà. Ma vediamo come funziona,

Bonus casalinghe 2022: di cosa stiamo parlando e come funziona

Ma come funziona il bonus casalinghe del 2022? Per l’approvazione del suddetto sostegno il governo ha deciso di stanziare ben 100 mila e 300 mila euro l’anno in tre parti. Vediamo insieme come.

Il bonus, attraverso il rilascio del fondo, servirà a coprire le spese relativi all’iscrizione di corsi di formazione. Ma non è rivolto solo alle donne, perché anche gli uomini avranno la possibilità di accedervi. L’unico requisito consiste nell’avere la cura della casa.

Come abbiamo già detto, il bonus casalinghe consentirebbe l’accesso al mondo del lavoro a molti soggetti, donne e uomini, che non hanno fino a questo momento avuto la possibilità di accedere a corsi di formazione professionalizzanti.

Bonus casalinghe 2022 e assicurazione INAIL

Ma il bonus casalinghe non prevede solo quanto detto nei paragrafi precedenti. Il bonus casalinghe prevede anche una copertura assicurativa dagli infortuni domestici rilasciata direttamente dall’INAIL.

Le statistiche dimostrano che sono tantissime le donne o gli uomini vittime di incidenti domestici perché proprio all’interno delle mura di casa si possono utilizzare degli strumenti e dei macchinari pericolosi senza un’adeguata protezione.

Il bonus casalinghe 2022, quindi, prevede il rilascio di un assegno da 517 euro, al quale verrà corrisposto un premio assicurativo di 24 euro all’anno da parte dell’INAIL. Ma bisogna ricordare, però, che l’unico requisito da possedere sarà proprio la comprovata attività da casalinga.

Bisognerà effettivamente provare di svolgere l’attività di casalinga o casalingo a tempo pieno e di non svolgere, quindi, nessun’altra attività. Ma questa quota potrà essere gratuita? Secondo l’articolo scritto da Laura Pellegrini, effettivamente, esistono delle soglie ISEE di reddito da rispettare:

“Per quanto riguarda l’assicurazione domestica associata al bonus casalinghe, è prevista la gratuità per tutti quei nuclei familiari il cui reddito risulti inferiore a 4.648 euro all’anno, oppure qualora il nucleo familiare sia composto da più persone la soglia viene innalzata a 9.296 euro annui.”

Bonus casalinghe 2022: i corsi di formazione

Tutti i soggetti che possiederanno i suddetti requisiti potranno accedere ai corsi di formazione. Ma quali saranno effettivamente i corsi di formazione e professionali a cui si può partecipare?

Il Governo ha messo a disposizione una serie di corsi di formazione specializzanti in diversi settori, ma i settori più gettonati sono senza alcun dubbio i percorsi di formazione digitale. Questi, sono accessibili a tutti e permettono di accedere a qualsiasi servizio digitale.

Ormai, proprio a causa o grazie alla pandemia, molti servizi sono stati digitalizzati così come molti altri in futuro. Perciò è chiaro che sarà necessaria un ulteriore formazione in merito. Anche molti lavori in smart working necessitano la conoscenza base o avanzata dei servizi digitali anche solo per inviare una mail, fare video conferenze (avere a che fare con la condivisione dello schermo), saper lavorare con un foglio excell e così via.

In questi corsi saranno rese note tutte le funzionalità della Pubblica Amministrazione e dei servizi dello SPID, dell’applicazione IO, che da adesso potremmo utilizzare anche per ricevere la pensione, per non parlare dei servizi dell’Agenzia delle entrate.

Attraverso una formazione del genere, nessuno potrà essere colto impreparato e tutti potranno accedere facilmente alla maggior parte dei lavori online. Ogni soggetto avrà la possibilità di partecipare a corsi della durata massima di 12 mesi da svolgersi comodamente a distanza.

Questa modalità di partecipazione, introdotta a seguito della pandemia da Covid 19, è comoda soprattutto per chi ha a che fare con la cura di bambini piccoli e minori di 14 anni perché non dovranno uscire di casa, ma allo stesso tempo potranno usufruire di una formazione altamente professionale.

Bonus casalinghe 2022: come fare per richiederlo?

Il bonus casalinghe del 2022 potrà essere richiesto da tutti, donne e uomini, casalinghe e casalinghe. La domanda potrà essere inoltrata direttamente attraverso il sito dell’INPS a partire dal 15 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022, con il termine dello stato d’emergenza.

In questa prima fase, però, non sarà consentito l’invio delle domande alle sole casalinghe e ai casalinghi, ma in seguito si potrà inviare domanda per aderire al fondo e partecipare ai corsi di formazione messi a disposizione dal Ministero per le Pari opportunità.