C'è chi parla di un contributo di 500 euro mensili, chi arriva a 570 euro, per l'assegno da erogare a chi si occupa in via esclusiva e a tempo pieno delle faccende domestiche e della cura dei propri figli. In realtà il bonus casalinghe non ha nulla a che vedere né con Inps né con i premi assicurativi da riscuotere in caso di malattia o infortunio. Ecco di cosa si tratta.

Svelato il mistero dei grandi titoli di giornali a cui stiamo assistendo, in queste ultime settimane. Si tratta dunque di un bonus casalinghe che ammonta a circa 500 euro, stando a quanto riportato da molti siti web.

L’importo del sussidio varia a seconda del reddito fino a un massimo di 468,10 euro al mese per chi non ha nessun tipo di entrata, per un totale di 6.085,30 euro erogati sulle 13 mensilità, per chi vive da solo. Il limite è di 12.170,60 euro, se è coniugato.

È vero che esiste questa indennità mensile Inps, quindi non si tratta di una fake news, di per sé. Il fatto è che però non spetta “solo” alle casalinghe che si occupano quindi a tempo pieno della casa. Infatti, l’importo di circa 500 euro al mese si eroga a tutti, uomini e donne, coloro che non possono contare su altra forma di sostentamento.

Questa misura spetta sia a donne che uomini che rientrano nei requisiti. E non per forza devono occuparsi delle faccende domestiche, spetta a chi non raggiunge i requisiti dei 20 anni di contributi minimi per la pensione di vecchiaia.

Dal momento che ormai, da un paio di anni a questa parte, ogni cosa si chiama bonus, ecco che qualche chiarimento sicuramente sarà di gradimento per tutte le donne che si occupano 24 ore al giorno di casa e figli ma non possono contare su un’entrata mensile che le sostenga.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Bonus casalinghe: definito anche assegno casalinghe, ecco in cosa consiste il contributo

È bene precisare fin da subito che il contributo di circa 500 euro che spetta ogni mese alle donne casalinghe, in realtà è destinato in generale a tutti coloro che non raggiungono i 20 euro di contributi minimi, per arrivare a percepire la pensione di vecchiaia.

Non solo donne dunque ma anche uomini, ma c’è di più. Per giungere a percepire questo tipo di contributi, è necessario a oggi raggiungere almeno i 67 anni di età!

Non si tratta dunque di un vero e proprio bonus casalinghe bensì il riferimento è al più nazional-popolare assegno sociale che prevede al momento 468,10 euro al mese, per chi ha più di 67 anni e non ha raggiunto il minimo di 20 anni di contributi all’attivo.

Quindi, deduciamo che sì, l’assegno casalinghe spetta a tutte le donne che si occupano della casa, ma solo una volta che saranno pensionate! E a questo punto non c’è più alcuna distinzione da fare tra una casalinga e una donna che invece ha lavorato per anni e va in pensione.

Non esiste alcun tipo di assegno Inps dunque in sostegno di donne che decidono o ripiegano, a causa della mancanza di lavoro, sui lavori domestici a tempo pieno.

La verità invece è che grazie all’Inail, è possibile usufruire di corsi di formazione per rimettersi in pista, ovviamente dedicati solo a chi ha la volontà di trovare un posto di lavoro e quindi trovare un’occupazione.

Chi invece sente di essere già impegnata a sufficienza e di non avere tempo da dedicare allo studio, allora ovviamente non deve presentare domanda per usufruire del corso di formazione gratuito.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i requisiti da avere per poter procedere con la richiesta di partecipazione al corso.

I requisiti per accedere al bonus casalinghe in partenza: ecco cosa serve davvero

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, il primo requisito richiesto, per poter accedere alla formazione è l’aver sottoscritto la polizza assicurativa Inail, per la prevenzione degli infortuni.

Si tratta di una conditio sine qua non per poter iscriversi ai corsi, che appunto si rivolgono soltanto a coloro i quali, a tempo debito, hanno versato il premio per l'assicurazione obbligatoria Inail, in caso di infortunio domestico.

Non ci sono limiti, per quanto riguarda l’età anagrafica, dal momento che i corsi sono aperti a tutti, donne ma anche uomini casalinghi, che semplicemente si occupano a tempo pieno della casa e dei figli e decidono di assicurarsi contro eventuali infortuni domestici.

Seguendo questo criterio, quindi anche chi è pensionato oppure studente può accedere all’agevolazione.

L’altro requisito, non richiesto ma fortemente consigliato, è quello di avere la volontà di dedicare qualche ora della giornata, alla propria formazione, in maniera tale da acquisire nuove competenze e quindi avere più chance di trovare un’occupazione o iniziare a lavorare in maniera indipendente, in qualità di libero professionista.

Vediamo infatti quali sono le tipologie di corsi che è possibile seguire da casa, esclusivamente in modalità telematica.

Bonus casalinghe: i corsi di formazione e le materie da seguire

Partiamo subito con lo specificare che l’obiettivo principale di questi corsi è quello di sviluppare le competenze digitali di chi ancora non ha dimestichezza con le nuove modalità di lavoro che il web mette a disposizione.

Si tratta di nuove abilità che consentono l’utilizzo del computer, di programmi di scrittura, di gestione delle e-mail e delle foto e immagini.

Ecco qui di seguito un elenco che presenta gli obiettivi principali di questi corsi:

come utilizzare i motori di ricerca, per reperire le giuste informazioni

per reperire le giuste informazioni distinguere fonti attendibili da notizie che risultano chiaramente false (fake news)

che risultano chiaramente false (fake news) imparare a produrre contenuti per il web, quindi digitali , come articoli, post per i social network o anche video

, come articoli, post per i social network o anche video conoscere le leggi sul copyright ovvero sull’illegalità (con conseguenze anche penali) di copiare i contenuti già pubblicati da terzi e duplicarli a propria firma

(con conseguenze anche penali) di copiare i contenuti già pubblicati da terzi e duplicarli a propria firma utilizzare i diversi strumenti per la comunicazione digitale , ad esempio imparando a usare le chat, i programmi per video-conferenze oppure a scrivere e inviare una e-mail

, ad esempio imparando a usare le chat, i programmi per video-conferenze oppure a scrivere e inviare una e-mail comprendere l’importanza della propria privacy sul web e imparare a proteggere i vari dispositivi utilizzati

e imparare a proteggere i vari dispositivi utilizzati sapersi muovere con dimestichezza tra i vari siti , accedere ai portali della pubblica amministrazione, ad esempio tramite Spid

, accedere ai portali della pubblica amministrazione, ad esempio tramite Spid scaricare documenti, allegati, creare cartelle sul computer in cui organizzare e archiviare tutto il materiale più importante

sul computer in cui organizzare e archiviare tutto il materiale più importante imparare a salvare le immagini o foto in cloud

Le lezioni si tengono soltanto online e verrà reso noto il calendario con orari e giorni in cui poter accedere alle varie lezioni. In alcuni casi, può intervenire il tutor, su alcuni argomenti che richiedono una trattazione specifica.

C’è tutto il tempo di organizzarsi, dal momento che i corsi formativi hanno validità di 12 mesi.

Dove fare domanda per il bonus casalinghe? Gli aggiornamenti arrivano dal sito dell’Inail e del Ministero per le pari opportunità. È in arrivo l’elenco degli enti di formazione che si occuperanno di erogare i corsi. A partire da quel momento, quando queste informazioni saranno disponibili, allora si apriranno le domande al pubblico.

Bonus casalinghe 2022 Inail: come funziona il pagamento dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

Anche in questo caso, è importante specificare che non esiste alcun assegno Inail stanziato in favore delle casalinghe, da parte dell’Inail.

La misura in questione invece, come già evidenziato, riguarda semplicemente i corsi di formazione messi a disposizione dell’Ente, per favorire l’ingresso delle donne disoccupate, nel mondo del lavoro.

Come è noto, è previsto il pagamento di un’assicurazione obbligatoria per le casalinghe, che ammonta a 24,00 euro all’anno, da versare entro e non oltre la data del 31 gennaio.

L’equivoco sul bonus casalinghe nasce dal fatto che l’Inail prevede un assegno pari a 574, 59 euro, per tutte coloro che riportano malattie o infortuni, proprio a seguito dello svolgimento di faccende domestiche.

Ebbene, non c’è alcun assegno mensile da ricevere. Tutte coloro che hanno sottoscritto tale assicurazione, hanno allora facoltà di richiedere la frequentazione gratuita dei corsi messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa #perunavoltapensoame.

L’accesso ai corsi permette dunque a tutti gli iscritti, che si tratti di donne oppure di uomini casalinghi, di poter acquisire competenze digitali e di valorizzare dunque le attività di cura da mettere a disposizione degli altri.

Per quanto riguarda l’assicurazione domestica associata al bonus casalinghe, è prevista la gratuità per tutti quei nuclei familiari il cui reddito risulti inferiore a 4.648 euro all’anno, oppure qualora il nucleo familiare sia composto da più persone la soglia viene innalzata a 9.296 euro annui.

Veniamo ora a chiarire quelli che sono i dubbi invece riguardanti la possibilità di ottenere il bonus casalinghe direttamente dall'Inps, dal momento che si confonde spesso l’assegno casalinghe con altri tipi di sussidi esistenti.

Bonus casalinghe 2022 Inps: un sussidio mensile per svolgere i lavori domestici in tranquillità!

Anche questa è un’affermazione che non trova riscontro nella realtà, eppure i titoli dei vari giornali online ne sono pieni. Sicuramente un po’ fuorviante, dal momento che l’Inps non ha previsto alcun tipo di sussidio per le donne che decidono di stare a casa per occuparsi della propria famiglia.

Anche perché, a rifletterci un attimo, chi lavorerebbe più, dal momento che l’assegno è previsto sia per donne che per uomini? Sommando il contributo mensile all’assegno unico e universale e al reddito di cittadinanza, resterebbero davvero in poche le famiglie che continuerebbero a fare sacrifici per lavorare e a produrre reddito, muovendo l’economia!

Senza contare il fatto che, a queste condizioni, diventa sempre più difficile per le aziende trovare del personale da impiegare e da retribuire in maniera dignitosa, con uno stipendio che dovrebbe superare di un bel po’ i contributi elargiti dallo Stato senza nulla a pretendere!

Non sono poche le polemiche già scatenate intorno al reddito di cittadinanza ad esempio, dal momento che interi settori -tra cui il comparto turistico in primis- stanno soffrendo a causa della penuria di personale da reperire per l’attività stagionale. Il gioco non vale la candela, nel momento in cui a parità di retribuzione o quasi, si deve lavorare da mattina a sera!

Ciò che invece è a disposizione delle donne di età compresa tra 16 e 65 anni è il Fondo di previdenza, al quale versare i contributi anno dopo anno per poi ritrovarsi a favore una redistribuzione degli stessi, nel momento in cui non ci dovesse essere un trattamento diretto di tipo pensionistico.