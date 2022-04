Nelle ultime settimane non si fa che parlare del bonus casalinghe 2022 e, da poco, anche di un’ulteriore agevolazione “in arrivo” per chi ha scelto di dedicarsi alla cura della casa e che permetterebbe di ricevere fino a quasi 500 euro da INPS. È, però, bene capire di cosa si tratta veramente.

Con l’apporto del Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia, infatti, quest’anno casalinghe o casalinghi avranno la possibilità di ottenere un importante beneficio.

Non si tratta, però, di un bonus che viene accreditato ai beneficiari, bensì di un’agevolazione mirata a estendere la formazione di coloro che si occupano esclusivamente della casa, in particolare per imparare a utilizzare diversi strumenti digitali. L’obiettivo della misura è, infatti, non solo incentivare la formazione, ma anche fornire una nuova possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale.

Oltre a questo beneficio, poi, negli ultimi giorni si sta molto parlando di un altro bonus “in arrivo” riconosciuto a casalinghi e casalinghe nel 2022 e che verrebbe erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Un aiuto esiste di certo, ma farlo rientrare nella lista di bonus e agevolazioni INPS pensate appositamente per le casalinghe non è corretto.

In realtà, infatti, quando si fa riferimento a questo bonus, non si sta parlando né di qualcosa di nuovo, né di qualcosa che può essere utilizzato esclusivamente da coloro che dedicano la propria attenzione alla cura della casa: altro non è che l’assegno sociale, la prestazione che ha preso il posto della pensione sociale.

Il motivo per cui, in questi giorni, viene associato spesso a casalinghe e casalinghi è semplicemente che questo può essere facilmente richiesto da chi si è sempre occupato della casa e, di conseguenza, non ha nemmeno una pensione minima.

Ma chiariamo tutti gli aspetti di questi bonus casalinghe nel 2022 e cerchiamo di capire quando possono essere richiesti.

Bonus casalinghe 2022 per la frequenza di corsi di formazione: come funziona e a chi spetta

La vera novità di questo 2022 è l’arrivo del bonus casalinghe che permetterà a uomini e donne che dedicano la propria vita ai lavori di casa di usufruire di corsi di formazione, in particolare sugli strumenti digitali.

Si tratta di interventi che attingono dallo stanziamento di 3 milioni di euro per il fondo dedicato a casalinghe e casalinghi e che, in particolar modo, vuole aprire anche nuove possibilità alle donne.

Gli obiettivi del bonus sono, infatti:

offrire corsi di formazione (soprattutto digitale) per imparare a usare in autonomia e senza problemi i servizi online; aprire maggiori opportunità, soprattutto alle donne, per il reinserimento nel mondo del lavoro.

Non si tratta, dunque, di una somma erogata in favore di casalinghe e casalinghi, bensì di un’opportunità formativa che dà accesso a diversi corsi e lezioni.

Quando richiedere il bonus casalinghe 2022 e come fare: termini di scadenza per gli enti di formazione

Dal momento che, come abbiamo visto, non si tratta di una prestazione che permette ai beneficiari di ottenere una somma di denaro, bensì di un’agevolazione per godere di alcuni servizi, la domanda non deve essere presentata dalle casalinghe, bensì dagli stessi istituti formativi.

Enti di formazione di varia natura hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti entro la fine del mese di marzo.

In linea generale, i corsi di formazione toccano vari settori, ma, come già detto, sono maggiormente incentrati sull’acquisizione di competenze digitali. In particolare, i corsi che potranno essere seguiti riguardano:

la ricerca di informazioni tramite i motori di ricerca, con capacità di scindere le notizie vere dalle fake news; l’utilizzo di diversi strumenti di comunicazione digitali come, ad esempio, social network, chat, e-mail e così via; la risoluzione di piccoli problemi informatici; la sicurezza dei propri dati e della privacy; la conoscenza dei servizi digitali messi a disposizione dei cittadini dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), ma anche all’app IO o ai servizi INPS e Agenzia delle Entrate.

Tutti i corsi possono avere una durata minima di un anno. Per agevolare ulteriormente i beneficiari, tutti i corsi dovranno essere seguiti in modalità telematica.

Bonus casalinghe 2022, da INPS 500 euro? Facciamo chiarezza sulla pensione per casalinghe

Oltre al bonus casalinghe che permette di acquisire nuove competenze grazie a percorsi formativi, negli ultimi giorni si sta parlando molto di un nuovo bonus in favore delle donne e degli uomini che dedicano la propria vita alla cura della casa e che possono richiederlo direttamente all’INPS.

Tale prestazione esiste, ma non può essere considerata propriamente un bonus, questo perché:

in realtà col nuovo bonus casalinghe 2022 si intende l’assegno sociale, sostituto della pensione sociale erogato da INPS e riconosciuto ai cittadini, uomini e donne, con 67 anni di età o più che si trovano in una condizione economica svantaggiata.

In sostanza, dunque, l’assegno sociale viene associato ai bonus casalinghe di quest’anno perché effettivamente può essere richiesto tranquillamente da questa categoria di cittadini che non hanno versato nulla alle casse previdenziali e possono, in questo modo, godere di un sostegno economico dallo Stato.

Bonus casalinghe o pensione casalinghe: a chi spetta nel 2022

Chiarito che non si tratta di un vero e proprio bonus esclusivamente riconosciuti alle casalinghe, vediamo chi è che può richiedere l’assegno sociale e, soprattutto, i limiti di reddito imposti per poterne beneficiare.

Innanzitutto, va detto che l’assegno sociale, come già accennato, non può essere richiesto solo da casalinghi e casalinghe, ma anche da:

tutti i cittadini con 67 anni di età o più che risiedono in Italia e non godono di una buona situazione economica.

Per determinare il diritto o meno di beneficiare della prestazione INPS non viene utilizzato il modello ISEE, come invece avviene per molti bonus e agevolazioni statali, bensì dei limiti di reddito, sia del beneficiario sia dell’eventuale coniuge.

Le soglie di reddito servono, inoltre, a determinare il valore dell’importo da percepire. L’importo massimo dell’assegno sociale, nel 2022, è pari a 468,10 euro.

Tale cifra, però, non può essere ottenuta da ogni richiedente, dal momento che, a seconda dei limiti reddituali (redditi del cittadino o redditi del richiedente e del coniuge, se presente) il valore della prestazione viene rimodulata:

si ha diritto all’importo massimo in caso di cittadino solo e con reddito pari a zero oppure nel caso di famiglia con un reddito annuale che non supera i 6.085,30 euro.

Fatta eccezione per questi due casi, dunque, si ha diritto comunque all’assegno, ma il valore si andrà a ridurre.

Come richiedere il bonus casalinghe e la pensione casalinghe nel 2022

Se, come abbiamo visto, il bonus casalinghe che consente di frequentare corsi di formazione telematici per almeno 12 mesi deve essere richiesto dagli enti, pubblici o privati che siano, che intendono mettere a disposizione i corsi di formazione, la pensione casalinghe, o più propriamente, l’assegno sociale, deve essere richiesto dal potenziale beneficiario.

La richiesta va inviata all’Istituto di Previdenza Sociale tramite i consueti canali:

o utilizzando il servizio online messo a disposizione sul sito dell’INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS, oppure chiedendo assistenza a CAF e patronati.

Non solo, c’è anche la possibilità di inviare la richiesta tramite Contact Center, raggiungibile sia da telefono fisso (in questo caso si può chiamare un numero verde, cioè gratuito) sia da mobile (a pagamento, secondo le tariffe del proprio operatore).