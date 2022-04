Ricordate il bonus cashback? Il Governo ha deciso di cancellare la misura a livello statale inserita nel Piano Italia Cashless, dopo una prima sospensione di sei mesi prevista dal decreto del 30 giugno 2021. Nonostante questo, è ancora possibile ottenere il bonus cashback fino a 300 euro al mese, senza alcuna condizione se non il fatto di possedere una carta Postepay.

Rispetto al tradizionale cashback di Stato, che permetteva di ottenere un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati fino a un massimo di 150 euro (15 euro di ritorno appunto), con il nuovo bonus cashback di Postepay è possibile ottenere fino a 10 euro al giorno, che corrispondono a più di 300 euro al mese.

Come funziona il nuovo bonus cashback Postepay con Poste Italiane? Scopriamo subito quali sono i requisiti, a chi spetta e come si possono ottenere fino a 300 euro di rimborso per i propri acquisti.

E a partire dal 15 aprile 2022 scatta anche il cashback targa, una nuova alternativa che permette di ottenere rimborsi direttamente da Autostrade, nel caso in cui vengano registrate delle code lungo i tratti gestiti da Aspi.

Bonus cashback 2022: è ancora possibile ottenere i rimborsi?

L’era del cashback non è finita! Anche nel 2022 è possibile ottenere il bonus cashback fino a 300 euro al mese, ma non si tratta della misura introdotta dal Governo Conte nel Piano Italia Cashless che ha permesso di ottenere rimborsi fino a 1.500 euro all’anno.

Il nuovo cashback 2022 avrà una veste molto simile alla misura precedente, si potrà utilizzare direttamente sugli acquisti, ma sarà erogato da Poste Italiane unicamente ai titolari di carta Postepay. Non solo: ci saranno anche ulteriori iniziative che permetteranno di ottenere doppi rimborsi (come avvenuto nel mese di febbraio 2022).

Il bonus cashback di Postepay era stato confermato solo fino al 31 marzo 2022, ma l’enorme successo raggiunto tra i cittadini ha spinto Poste Italiane a estendere la validità del cashback fino al 31 maggio 2022.

Sei ancora in tempo per ottenere un bonus fino a 300 euro al mese, ovvero un cashback massimo di 10 euro al giorno. Ma quali sono le regole e come funziona il bonus cashback di Postapay?

Bonus cashback sospeso, ma c’è un altro rimborso in arrivo per tutti!

La sospensione del cashback è stata una notizia che ha destato scalpore, ma al tempo stesso una decisione necessaria che il Governo Draghi ha dovuto prendere considerando i costi della misura e il target di riferimento.

Pare, infatti, che il bonus cashback di Stato possa aver favorito unicamente le famiglie ad alto reddito che già utilizzavano frequentemente le carte di credito per i loro pagamenti: lungi dall’estendere l'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili, quindi, il cashback era finito per inasprire le disuguaglianze sociali già presenti nel nostro Paese.

Non solo: il cashback era anche una misura onerosa per lo Stato italiano. Considerando che con il super cashback 100 mila cittadini hanno ottenuto un premio di 1.500 euro, lo Stato ha dovuto sborsare una grande somma di denaro per finanziare la misura. I risultati? Purtroppo non abbastanza soddisfacenti.

Ma un grande successo è stato registrato dall’iniziativa lanciata da Poste Italiane, che ha introdotto il nuovo bonus cashback con Postepay per tutti: si può ottenere 1 euro di rimborso per ogni acquisto di importo pari o superiore a 10 euro effettuato con Codice Postepay presso uno dei negozi aderenti all’iniziativa.

Bonus Cashback con Postepay: fino a 300 euro al mese!

Il bonus cashback di Postepay permette di ottenere fino a 10 euro di rimborso ogni giorno e fino a oltre 300 euro al mese: ma come funziona?

Ogni titolare di carta Postepay, recandosi presso qualsiasi negozio aderente all’iniziativa, può effettuare degli acquisti con la propria tessera e ottenere un rimborso. Per ogni importo di spesa superiore a 10 euro, viene corrisposto un cashback di 1 euro: questo rimborso viene caricato direttamente sulla propria carta Postepay. Una sorta di cashback di Stato, ma erogato da Poste Italiane!

Gli acquisti ammessi spaziano davvero tantissimi settori: si passa dall’abbigliamento agli accessori, dalla casa alla scuola, dai supermercati ai piccoli negozi, fino ai distributori di benzina. E in un periodo come quello attuale, dove il risparmio è essenziale per tutti e i rincari sono all’ordine del giorno (bollette, benzina, generi alimentari…), il cashback è un’alternativa ancora più vantaggiosa per ottenere dei soldi di ritorno, dopo aver effettuato i propri acquisti.

Il massimo importo di cashback che si può ottenere a livello giornaliero è di 10 euro, mentre in un mese si possono ottenere più di 300 euro! Come?

Bonus cashback di Postapay: come ottenerlo?

Per ottenere il bonus cashback con Postepay non serve presentare nessun tipo di domanda, ma semplicemente è necessario scaricare l’applicazione da Google Play Store per i dispositivi Android, oppure dall’App Store per i dispositivi iOS (as esempio per gli iPhone).

Dopo aver scaricato l’applicazione, si può cominciare a godersi lo shopping: nella sezione “Vicino a te”, si possono trovare tutti i negozi aderenti al bonus cashback di Postepay più vicini alla tua posizione attuale. In questi store potrai effettuare i tuoi acquisti e ottenere un rimborso, ma solo fino al 31 maggio 2022.

Per effettuare la transazione dovrai prima scansionare il Qr Code dell’esercente, inserire l’importo della transazione sulla tua applicazione, pagare con la carta Postepay e il relativo codice. Il gioco è fatto! Un procedimento semplice e veloce che ti permette di ottenere 1 euro di cashback ogni 10 euro (o più) di spesa effettuata. I rimborsi vengono caricati direttamente sulla tua carta.

Tutti i termini e le condizioni di accesso al bonus cashback con Postepay saranno da verificare sul sito web di Poste Italiane. L’adesione è assolutamente gratuita e vantaggiosa, ma nel limite della scadenza prevista.

Bonus cashback di Postepay: a chi spetta?

A chi spetta il bonus cashback con Poste Italiane? Ci sono dei requisiti particolari da soddisfare?

Rispetto al cashback di Stato, il rimborso di Poste Italiane non prevede condizioni sociali o reddituali (ISEE) specifiche per poter partecipare al programma, se non l’imprescindibile e necessario possesso di una carta Postepay. Per sottoscriverla è necessario consultare Poste Italiane sul sito web ufficiale o recarsi direttamente presso lo sportello più vicino.

Inoltre, per ottenere il bonus cashback con Postepay è importante scaricare l’applicazione per poter trovare rapidamente tutti i negozi affiliati all’iniziativa: oltre a store di abbigliamento e accessori, ci sono anche molti supermercati (tra i quali anche la catena Esselunga).

Non solo: il cashback di Postepay vale anche per il rifornimento di carburante. Nelle stazioni del gruppo Eni o IP è possibile pagare il pieno di benzina o diesel con la propria carta e ottenere un rimborso sulle spese sostenute.

Inizialmente il cashback di Poste Italiane era programmato fino al 31 marzo 2022, ma la società ha deciso di allungare di due mesi il periodo per accedere ai rimborsi. Sei ancora in tempo per aderire all’iniziativa e iniziare a risparmiare.

Cashback targa al via dal 15 aprile 2022: vantaggi per tutti!

Il cashback targa prende il via dal 15 aprile 2022, dando la possibilità a tutti gli automobilisti di ottenere nuovi rimborsi sul pedaggio autostradale nel caso in cui vengano registrate delle code lungo i tratti percorsi, legate a cantieri o lavori sulle carreggiate.

Ci sono però dei limiti e delle condizioni particolari che permettono di ottenere il rimborso: vediamo subito come funziona il cashback targa.

Introdotto in via sperimentale in Liguria e presto esteso anche in tutta Italia, il cashback targa è una nuova possibilità di risparmio sul pedaggio autostradale destinata a tutti i cittadini, indipendentemente dal possesso o non possesso del Telepass.

Tutti gli automobilisti privati, ma anche le Partite Iva e le aziende, possono ottenere un rimborso fino al 100% del prezzo del biglietto qualora vengano registrati dei ritardi di almeno 15 minuti sui normali tempi di percorrenza dei tratti autostradali. È bene specificare sin da subito che non si tratta di un rimborso elargito indistintamente: il cashback tarda è previsto solo se il ritardo è dovuto a un cantiere di restringimento della carreggiata.

Non saranno considerati validi ai fini del rimborso, quindi, tutti i ritardi sui tempi di percorrenza registrati a causa del traffico intenso, oppure alla presenza di eventuali incidenti lungo il percorso.

Il meccanismo dei rimborsi e del calcolo del cashback spettante – in caso di code e ritardi imputabili a cantieri in corso – sarà automatico e verrà gestito dall’applicazione Free To X. Per ottenere il rimborso del cashback targa, quindi, gli automobilisti dovranno scaricare questa applicazione, registrarsi inserendo tutti i dati e le informazioni necessarie.

Cashback farmacia: cos’è e come funziona la novità? Ultime!

E mentre si possono continuare a sfruttare i vantaggi del bonus cashback con Postepay (fino al 31 maggio 2022) e del cashback targa di Autostrade (dal 15 aprile), è in arrivo un’altra importante occasione di risparmio.

Il Governo sta pensando di introdurre un cashback farmacia, ma il nome potrebbe ingannare: rispetto alle iniziative sin qui descritte, il nuovo rimborso riguarderebbe invece la possibilità di ottenere delle detrazioni fiscali immediate tramite l’applicazione IO.

Come abbiam spiegato in un articolo precedente (Cashback fiscale con l’app IO), il cashback farmacia potrebbe essere utilissimo per ottenere le detrazioni fiscali legate a visite mediche o acquisti di medicinali presso le farmacie direttamente sul contatore dell’applicazione IO, anziché attendere di inserire le spese stesse nella dichiarazione dei redditi.

Seppur di difficile attuazione, il Governo pare intenzionato alla semplificazione delle procedure: potrebbe inizialmente limitarsi solo ad alcune spese o ad alcuni soggetti – come avvenuto per il cashback targa – per poi essere gradualmente esteso a tutti.