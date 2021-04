Come SCEGLIERE il tuo BROKER di FIDUCIA per fare TRADING . Scarica l'ebook gratuito di Trend-Online , che ti illustrerà i 10 step fondamentali da seguire nella scelta! [AVVIA IL DOWNLOAD DELL'EBOOK]

Il programma Cashless Italia introdotto dal Governo Conte bis di cui il bonus cashback è uno dei pilastri, non è stato mai digerito dai partiti del centro-destra, ma anche da Italia Viva. E ai tempi dell'approvazione del Decreto Sostegni a gran voce alcuni politici gridavano allo scandalo nel destinare i 5 miliardi di euro stanziati per il bonus cashback anziché aiutare le imprese. Ma già alcune settimane fa si era espressa la viceministra MEF Laura Castelli durante un intervento a Radio 24. Non si cancella il programma del bonus cashback. Ed è stato ribadito dalla stessa viceministra in un post su Facebook. Ma allora dove è la verità? come evitare che i furbetti scalino la classifica dei 100.000 maggiori utilizzatori degli strumenti di pagamento elettronici per provare a vincere il super cashback di 1.500 euro?

Bonus cashback: verso lo stop?

Per il biennio in corso, 2021 e 2022 le risorse stanziate per il programma bonus cashback sono di 5 miliardi di euro. Un enorme somma che diversi leader politici volevano fosse dirottata sul decreto sostegni per andare ad aumentare la dote di 32 miliardi, utilizzati per finanziare i contributi a fondo perduto per le partita IVA. Ma non c'è solo l'aspetto "ideologico" sulla misura. Anche i "bugs" che il programma ha evidenziato, complice il comportamento di diversi furbetti che nelle settimane scorse, per scalare la classifica dei maggiori utilizzatori di carte di pagamento elettroniche, avevano fatto microtransazioni. Ma a cosa serve essere uno dei più assidui utilizzatori di bancomat, carta di credito quando si è iscritti al programma del bonus cashback?

La finalità è vincere il super-cashback. In palio ci sono 1.500 euro ogni sei mesi per i primi i primi 100.000 utenti che utilizzano con maggior frequenza il bancomat o la carta di credito e debito. Il conto è presto fatto. Ci sono circa 450 milioni di euro, che ad esempio potrebbero andare a sostenere quel fondo da 550 milioni di euro su cui il Parlamento potrebbe contare per cancellare l'IMU su alcuni immobili.

Ma perchè si vuole colpire il super-cashback? Per alcuni comportamenti anomali di cittadini che avevano trovato una modalità lecita per aumentare il proprio contatore di transazioni. Il primo a segnalarlo un titolare di un distributore di benzina di Caraglio. Il furbetto del cashback ha effettuato 62 transazioni bancomat in 55 minuti al distributore automatico di benzina, per complessivi 6,51 euro. Un andirivieni continuo, dalle 20,42 alle 21,37, tra infilare la carta nel totem, digitare il numero pin e utilizzare la pompa del carburante. Sempre con scatti minimi, stile «premi e molla», con importi variabili da un minimo di 8 a un massimo 12 centesimi. Ma al momento il regolamento del bonus cash-back non vieta queste transazioni e si rimandava ad una decisione in Parlamento.

Bonus cashback: ipotesi di cambiamento

I micropagamenti hanno scatenato prima l'idea di cancellare il bonus cashback. Poi, con una precisazione del viceministro MEF Laura Castelli durante un intervento a Radio 24, ad un cambiamento di alcune regole di funzionamento. A sottolinearlo anche la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, che ha indicato la strada delle modifiche da apportare. Monitorare i micropagamenti ed escluderli dall'algoritmo del programma cashback associato al super premio da 1.500 euro. Durante un question time in commissione finanze la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra ha dichiarato,

È in atto una costante attività di monitoraggio da parte di Pago PA al fine di individuare e verificare le operazioni anomale, che in quanto tali possano essere passibili di esclusione dall’ambito di applicazione del programma. [...] Sono attualmente all’esame diverse soluzioni alla luce del monitoraggio [...], saranno analizzate le risultanze emerse anche al fine di valutare eventuali modifiche da apportare al programma stesso.

La stretta quindi è sui micro pagamenti, ma ancora non ci sono informazioni dettagliate su come funzionerà questo monitoraggio e quali criteri saranno presi in considerazione.

Cancellazione bonus cashback: tutto rimandato

Alla fine la politica ha dato dimostrazione di come a volte la diplomazia possa congelare alcune decisioni, rimandandole a momenti migliori, senza mettere in difficoltà l'attuale coalizione. Questo è successo in Senato che ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo

ad approfondire il monitoraggio del programma» di rimborso sugli acquisti con pagamenti elettronici anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi.

Così sulla mozione di Fratelli d'Italia, contraria al bonus cashback, il Senato si è espresso con 20 sì, 114 no e 89 astenuti. Tra questi ultimi Forza Italia, Lega ed Italia Viva. Cosa chiede Fratelli d'Italia? La mozione riguardava la volontà di

destinare le somme stanziate a tal fine per sostenere la ripresa delle categorie commerciali più colpite dalle misure anti-Covid

Invece è passata la mozione della maggioranza che rimanda al Governo l'analisi costi benefici del bonus cashback. In pratica si richiede all'esecutivo guidato da Mario Draghi di fare un tagliando al bonus cashback è valutare se il costo complessivo dell'operazione supera i benefici attesi in termini di maggior gettito. A tal proposito, in un post su Facebook, il viceministro all’Economia Laura Castelli ha scritto

Ventitre sono i miliardi che si stimano in termini di maggiori consumi nel biennio, sulla base dei numeri prodotti da quando esiste il cashback. Nove, invece, i miliardi di maggiore gettito da oggi al 2025. È una misura che si autofinanzia. Il cashback va visto come formula innovativa di incentivazione.

Bonus cashback: i furbetti che fanno cambiare

Il bonus cashback offre oltre al rimborso del 10%, fino ad un massimo di 150 euro a fronte di 50 transazioni nel semestre di riferimento, anche il supercashback. Un bonus di 1.500 euro destinato agli utilizzatori frequenti delle carte di pagamento elettroniche. Chi, usando più spesso le carte elettroniche di pagamento, registrate sull'app IO, si piazza tra i primi 100.000 utenti, riceverà anche un extra bonus di 1.500 euro. Il regolamento fa riferimento solo al numero delle transazioni e non all'importo pagato. Così a Caraglio, è stato scoperto dai carabinieri, su segnalazione del titolare di un distributore di benzina, una modalità lecita per aumentare il proprio contatore di transazioni. Il furbetto del cashback ha effettuato 62 transazioni bancomat in 55 minuti al distributore automatico di benzina, per complessivi 6,51 euro. Un andirivieni continuo, dalle 20,42 alle 21,37, tra infilare la carta nel totem, digitare il numero pin e utilizzare la pompa del carburante. Sempre con scatti minimi, stile «premi e molla», con importi variabili da un minimo di 8 a un massimo 12 centesimi. Ma a questo caso ne sono seguiti altri, che stanno facendo correre ai ripari gli ideatori dell'algoritmo del Super Cashback. Al momento infatti il regolamento del super cashback non pone limiti al frazionamento del pagamento degli importi spesi. Pagare un caffè e poi dopo pochi minuti l'altro caffè con lo strumento di pagamento registrato sull'appIO è ammesso. Ricordiamo che i pagamenti del supercashback avverranno entro 60 giorni dal termine del periodo del semestre di riferimento.

Bonus cashback: cambiano anche rimborsi e premi

Il vecchio Governo Conte 2 aveva investito molto nel programma cashless. Prima con la Lotteria degli scontrini che è decollata il 1 febbraio 2021, con circa 7 mesi di ritardo. Poi con il bonus cashback che invece era partito in via sperimentale a dicembre 2020. Il fondo messo a disposizione solo per il cashback tra il 2021 e 2022 è di 5 miliardi di euro. Proprio su questo nodo, si sta discutendo al MEF per poter consentire di mantenere il bonus, per ovvi motivi di lotta al riciclaggio e digitalizzazione dei pagamenti, ma risparmiare sulle risorse in modo da destinarle ad altri progetti come richiedono anche Fratelli d'Italia e Lega.

le risorse che questa misura impegna sono molte, [...] non è solo una misura di lotta all’evasione ma una misura per cambiare il modo dei cittadini di utilizzare il proprio denaro. Credo che una maggioranza così ampia ci permetterà di fare un ragionamento che non sarà solo usare questi 4 miliardi in modo diverso, ma anche su come procedere verso un processo dal quale non si può tornare indietro, cioè la moneta elettronica.

Ha dichiarato la viceministra MEF Laura Castelli

Bonus cashback: l'idea di fissare una soglia

Sul fronte opposto invece la Lega che si è appena astenuta sulla mozione di Fratelli d'Italia sulla cancellazione del bonus cashback, dall'altro si fa portavoce di una possibile modifica che pone un soglia minima ai pagamenti. La proposta arriva da Laura Cavandoli, deputata della Lega. Per arginare il fenomeno dei furbetti delle microtransazioni, l'idea proposta è quella di fissare un soglia sotto la quale il pagamento non entra nel programma del bonus cashback. Come si dice: fatta la legge, trovato l'inganno. Il decreto attuativo del bonus cashback aveva lasciato le maglie larghe tanto da consentire non solo ai furbetti delle microtransazioni di scalare la classifica dei top utilizzatori delle carte elettroniche di pagamento. Ma addirittura di poter ottenere il bonus del 10% di rimborso senza dover spendere neanche un euro. Sia il MEF che PagoPA, la società che gestisce l’app IO della Pubblica Amministrazione, sono ben consapevoli di quello che sta succedendo e si cercano dei metodi per correre ai ripari.