C’è ancora tempo fino al 31 maggio per approfittare del bonus cashback di Poste Italiane, l’iniziativa che consente di ottenere 1 euro per ogni transizione, fino a un massimo di 10 euro al giorno, per gli acquisti effettuati presso i negozi che aderiscono all’iniziativa.

Il Postepay cashback è forse una tra le più note alternative al cashback di Stato, introdotto dal governo Conte II, e bocciato dal governo Draghi che ha ritenuto inefficace la misura, benché molti fossero gli italiani che avevano aderito con piacere all’iniziativa.

Quella di Poste Italiane va nella stessa direzione del cashback di Stato, con l’obiettivo di incentivare i cittadini a utilizzare mezzi di pagamento tracciabili e utilizzare sempre meno il contante, contribuendo anche alla lotta contro l’evasione fiscale. Il cashback di Poste è stato, infatti, nuovamente prorogato.

Fino alla fine del mese, chi possiede una Postepay potrà continuare a ricevere un rimborso (seppur minore rispetto a quello riconosciuto durante il mese di marzo, quando Poste aveva fatto scattare un’ulteriore promozione) per gli acquisiti effettuati con pagamenti digitali.

Per ottenere il Postepay cashback servono solo pochi passaggi e assicurarsi che il negozio presso il quale si effettuano gli acquisti rientri tra quelli che hanno aderito all’iniziativa.

Vediamo, allora, come funziona il bonus cashback di Poste Italiane, come ottenere i rimborsi e come individuare i punti vendita che permettono di partecipare all’iniziativa nel 2022.

Bonus cashback di Poste Italiane: un’alternativa al Cashback di Stato

Il bonus cashback di Poste Italiane non è un’iniziativa nata nel 2022. Poste ha dato la possibilità di ricevere i rimborsi già nel 2021 e la misura è stata prorogata più volte fino a quest’anno.

Per una breve, ma efficace panoramica sull’iniziativa di Poste Italiane, su come funziona e quali sono gli importi consigliamo di vedere il video di RDC Channel:

Secondo l’ultima proroga, il Postepay cashback è disponibile fino alla fine del mese di maggio 2022. Chi possiede una Postepay, dunque, può ottenere un rimborso sugli acquisti effettuati con pagamenti digitali.

Una valida alternativa a quello che è stato il cashback di Stato, benché ritenuta una misura non pienamente efficace e le cui risorse sono state stanziate per altre priorità dall’attuale governo.

Per il momento, l’iniziativa di Poste Italiane sembra piacere non poco agli italiani, cosa che potrebbe portare anche a un’ulteriore proroga. Questa possibilità è ancor più concreta se si pensa alle precedenti decisioni di riproporre l’iniziativa per altri mesi anche dopo la data di scadenza.

Per ora, il termine rimane fissato alla fine del mese di maggio, ma non si esclude che il cashback di Poste Italiane possa resistere anche nei mesi estivi.

Bonus cashback Poste Italiane: come funziona il rimborso e come ottenere fino a 10 euro al giorno

In particolare, il bonus cashback di Poste Italiane permette di:

ottenere 1 euro per ogni pagamento di importo minimo di 10 euro per un massimo di 10 euro al giorno.

Per ottenere il rimborso è, però, necessario che gli acquisti vengano effettuato presso i negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Ottenere i rimborsi è davvero semplice. Tutto ciò che serve è scaricare l’app Postepay, che può essere scaricata dagli store e disponibile per Android e iOs. È proprio tramite l’applicazione che potrai scansionare il QR code esposto nei punti vendita e assicurarti di ricevere il rimborso sui tuoi acquisti. Vediamo come fare.

Bonus cashback Poste Italiane: come partecipare all’iniziativa

Per partecipare all’iniziativa e cominciare a beneficiare dei rimborsi servono davvero pochi step.

Il primo è essere titolari di una carta Postepay che può essere richiesta presso gli uffici postali e attivata anche online. In secondo luogo, è necessario scaricare (o aggiornare) l’app Postepay, associando le tue carte prepagate e di debito Postepay.

Al momento dell’acquisto, basta inquadrare il QR code nei negozi convenzionati e inserire, qualora richiesto, l’importo da pagare e autorizzare l’acquisto. Il codice Postepay, infatti, rappresenta un modo semplice e veloce per effettuare gli acquisti: si scansiona il QR code, si inserisce l’importo (quando richiesto) e si procede automaticamente al pagamento.

Si ricorda che il rimborso vale per acquisti di importo minimo di 10 euro.

Bonus Postepay cashback, dove acquistare e come trovare i negozi convenzionati

Il cashback di Poste Italiane è valido solo per gli acquisti effettuati nei negozi che abbiano aderito all’iniziativa.

La scelta è vasta e include molti punti vendita sparsi su tutto il territorio italiano. Si possono ottenere i rimborsi:

presso importanti catene di supermercati (Carrefour, Coop), stazioni di servizio, compagnie di taxi (a Roma, a Milano e a Napoli).

Nella stessa app Postepay è anche possibile trovare i negozi convenzionati più vicini andando nella sezione “Vicino a te” o, ancora, consultare la lista dei punti vendita aderenti all’iniziativa sul sito di Poste Italiane.

La lista dei negozi aderenti all’iniziativa è in costante aggiornamento: nel tempo continuano a crescere i punti vendita che decidono di partecipare al cashback di Poste Italiane, dal momento che anche l’esercente può godere di diversi vantaggi, considerando anche che i pagamenti effettuati tramite codice Postepay non necessitano neanche di POS.

Bonus cashback Poste Italiane: come pagare con l’app Postepay

Per alcune transizioni potrebbe essere necessario scaricare anche le app dei punti vendita. È il caso, per esempio, dei rimborsi da ottenere da Esselunga. Per ottenere il rimborso, infatti, si deve essere titolari di carta fedeltà (Esselunga Fidaty) e abilitare il pagamento tramite Postepay.

Stessa cosa vale per i pagamenti effettuati presso le stazioni Eni. In questo caso si deve installare sullo smartphone anche l’app Eni Live e abilitare il pagamento tramite il bottone “Paga con Postepay”.

Anche per i rifornimenti presso le stazioni IP si deve, invece, accedere all’app Postepay, cliccare su “Paga” nel menu in basso. A questo punto bisogna selezionare la voce “Servizi” e “Carburante” e selezionare la stazione in cui ci si trova, ricordando di attivare il servizio di localizzazione. Infine, basta seguire le istruzioni fornite dall’app stessa.

Non è possibile, invece, usufruire del cashback per i pagamenti effettuati negli uffici postali o per il pagamento di bollettini presso i tabaccai.

Bonus cashback di Poste Italiane: come funziona l’accredito e quando arriva

A differenza del cashback di Stato, l’iniziativa di Poste Italiane presenta il vantaggio di ottenere in tempi davvero brevi i rimborsi che spettano.

In effetti, ci vogliono solo circa cinque giorni dalla data di contabilizzazione delle transizioni perché il rimborso venga accreditato. Inoltre, questo arriva sulla stessa Postepay con la quale è stato effettuato il pagamento, ma c’è anche la possibilità di selezionare una diversa carta dello stesso titolare che possono essere selezionate nella sezione “ScontiPoste” nell’app Postepay oppure nell’app BancoPosta.

Nel caso il rimborso tardi ad arrivare oppure non venga mai accreditato, rispetto ai tempi previsti, è sempre possibile richiedere assistenza chiamando il numero verde 800003322.

Tale azione deve, però, essere effettuata entro i 90 giorni dal giorno del pagamento tramite Postepay, dal momento che, scaduto questo termine, anche qualora si contattasse l’assistenza, il rimborso non verrebbe più accreditato e non sarebbe possibile sollevare controversie.