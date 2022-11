Il neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato un nuovo bonus in aiuto di sale cinematografiche e spettatori: i biglietti costeranno dai 3 ai 4 euro in meno. Ecco come funziona il bonus cinema, la novità del memento tanto attesa.

Andare al cinema da soli o insieme alla famiglia è una spesa che molti italiani non possono più sostenere. Infatti un biglietto per un film può costare da 8 a 10 euro, con qualche piccolo sconto nei giorni infrasettimanali, che sono però i meno affollati. Così il nuovo ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ex direttore del TG2, nella squadra di Giorgia Meloni ha appena proposto un bonus cinema per rilanciare il settore in crisi.

Grazie a questo bonus si potrà avere 4 euro di sconto sul prezzo del biglietto fino alla fine delle risorse finanziare messe in campo: parliamo di un tetto di 10 milioni di euro per riportare le persone nelle sale.

Bonus cinema in arrivo: sconti e biglietti quasi dimezzati, fino a 4 euro in meno

La conferma arriva da uno dei vertici del nuovo governo di centrodestra: ci sarà a breve un nuovo bonus cinema. Parliamo di una misura necessaria a rilanciare il settore, danneggiato dalla crisi da Covid-19, dal caro bollette e dal costante allontanamento degli spettatori, molti dei quali affezionati alle piattaforme streaming come Netflix e Prime Video.

Il bonus è stato annunciato dal misnitro Sangiuliano sotto forma di sconto diretto da richiedere sul prezzo del biglietto d'ingresso, senza ulteriori dettagli. Sappiamo che si tratterà di uno sconto tra i 3 e i 4 euro ma non sappiamo chi e quando potrà beneficiarne. Considerando i bonus passati, molto probabilmente sarà una misura aperta a tutti, senza limitazioni in base all'ISEE o all'età.

Per richiederlo sarà necessario essere muniti di SPID e fare una richiesta online. Per saperne di più si dovrà attenere il prossimo decreto attuativo, analogamente a quanto accaduto sotto il governo di Mario Draghi. Stavolta la differenza è che non si tratterà di una detrazione fiscale o di un credito d’imposta destinato ai gestori del cinema ma di uno sconto concreto e immediato sul costo del biglietto, un bonus che potrebbe rivelarsi molto più efficace delle misure passate.

Cinema in crisi, il nuovo bonus è una misura necessaria

Il settore del cinema è uno di quelli che ha registrato i danni maggiori dopo l'emergenza Covid-19, aggravata dai rincari sulle bollette dell’elettricità. Nonostante siano passati più di due anni, le sale cinematografiche sono molto lontane dai numeri pre-Covid, questo ha giustificato in passato diverse iniziative; ultima in ordine cronologico la “festa del cinema", evento promosso in diverse città italiane allo scopo di incentivare le persone a recarsi davanti al grande schermo.

Quest'ultima novità del governo - biglietti scontati di 3 o 4 euro quindi quasi dimezzati - potrebbe dare un aiuto concreto al settore, considerando il fatto che l'inflazione crescente e il caro bollette ha allontanato il pubblico.