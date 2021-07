I pagamenti del bonus collaboratori sportivi sono partiti ed i primi bonifici stanno arrivando sul conto corrente degli aventi diritto, ossia coloro che già avevano beneficiato della misura nei mesi scorsi ed avevano cliccato il link contenuto nella mail entro il 4 giugno. Ma non è oro tutto ciò che luccica, perchè la sorpresa è stata tanta per diversi collaboratori sportivi che si sono visti accreditare un importo del bonus diverso da quello atteso.

Si legge sul sito di Sport e Salute con data 1 luglio che tra il 30 giugno ed il 1 luglio sono partiti i pagamenti ai collaboratori sportivi per le mensilità di aprile e maggio. Dopo la comunicazione del sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali del trasferimento dei fondi dal MEF a Sport e Salute, in poche ore sono partiti i bonifici. Splendido, direte. Non lo dicono centinaia di collaboratori sportivi che sulla pagina Facebook di Sport e Salute lamentano il fatto che il bonus di aprile e maggio, oltre ad essere arrivato con un mese di ritardo, è arrivato anche delle metà di quanto previsto. E per chi non avesse cliccato, entro il 4 giugno, il link presente nella mail di Sport e Salute, il bonifico del bonus non è partito. Quindi non una bella notizia. Ma cosa è successo?

Bonus collaboratori sportivi: l'annuncio di Vezzali sui bonifici

Il 29 giugno, solo dopo che il MEF, Ministero dell'economia e finanze, aveva confermato il trasferimento del fondo da 400 milioni di euro verso l'ente Sport e Salute, il sottosegretario al ministero dello Sport, Valentina Vezzali aveva dato l'annuncio su Facebook:

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mi ha confermato che sono state avviate le procedure per l'accreditamento a Sport e Salute delle risorse economiche necessarie per il pagamento del bonus ai collaboratori sportivi ai sensi del decreto-legge Sostegni bis. Sono state avviate le procedure per l'accreditamento a Sport e Salute delle risorse necessarie per il pagamento del bonus ai sensi del decreto Sostegni bis.

Un sospiro di sollievo per una platea di soggetti che ha sofferto più di tutti perchè per circa un anno hanno dovuto fermare le attività sportive. All'inizio, sembrava che i pagamenti sarebbero dovuti partire a metà giugno quando il ministro Daniele Franco aveva annunciato l'accredito del bonus Covid da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma c'era un piccolo particolare che sfuggiva ai più. Per il bonus collaboratori ad erogare il bonus non era l'agenzia fiscale ma la società Sport e Salute.

Appena i soldi sono arrivati sui conti di Sport e Salute, la stessa Valentina Vezzali ha chiesto alla società di essere solerte nei pagamenti. Così è stato, con i primi bonifici partiti entro 24 ore, ma con un'amara sorpresa.

Bonus collaboratori sportivi: a chi spetta

In merito alla platea di beneficiari del bonus collaboratori sportivi, anche per i mesi di aprile e maggio si conferma quella che era stata identificata nella prima tornata a marzo 2020. Si tratta di tutti i soggetti che in seguito alla crisi epidemiologica, avevano cessato, ridotto o sospeso la loro attività relativa a rapporti di collaborazione con:

Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

le federazioni sportive nazionali;

le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Questi stessi soggetti hanno ricevuto una mail con il link per confermare le condizioni per accedere al bonus. Infatti nel caso di rioccupazione o ripresa dell'attività, o in caso di accesso ad altre prestazioni di sostegno come gli aiuti a fondo perduto, Dis-Coll, Reddito di cittadinanza, i beneficiari ne perdono il diritto.

Bonus collaboratori sportivi: quanto spetta

Il decreto sostegni bis aveva stanziato un fondo da 400 milioni di euro per prevedere il pagamento di due mesi, aprile e maggio, ai collaboratori sportivi che avessero confermato i requisiti tramite il link inviato via mail da Sport e Salute. Il link era attivo fino al 4 giugno. I collaboratori sportivi che avevano già percepito il bonus in precedenza, avrebbero ottenuto in automatico l'importo, previa conferma dei requisiti reddituali. Infatti l'importo del bonus collaboratori sportivi varia in base al reddito prodotto nel 2019. Non erano attese soprese nel calcolo del bonus, per questi ulteriori due mesi, perchè comunque basati su dati che erano stati già verificati tra marzo e 2020 e marzo 2021, in occasione delle precedenti erogazioni. Quindi gli importi che spettano sono:

2.400 euro ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui;

1.600 euro ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;

800 euro ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Sport e Salute che eroga il bonus, riceve la conferma dall'Agenzia delle Entrate che dispone nei propri sistemi i redditi percepiti e dichiarati dai collaboratori sportivi nel 2019.

Pagamenti bonus collaboratori sportivi: bonifici a metà

La sopresa è stata amara per molti collaboratori sportivi quando si sono visti accreditare la metà del bonus che spettava loro. Dopo l'annuncio di Valentina Vezzali, sottosegretario al Ministero dello Sport, dell'avvenuto trasferimento dei fondi dal Ministero dell'Economia e Finanze a Sport e Salute, i bonifici arrivati sui conti correnti dei collaboratori sportivi si sono rilevati sbagliati. Almeno così i commenti di molti percettori sulla pagina Facebook di Sport e Salute. Per l'esattezza l'importo accreditato è stato della metà di quanto dovuto. Eppure i requisiti non erano cambiati rispetto alle precedenti erogazioni. Il requisito reddituale era sempre quello del 2019. Dunque molte le lamentele e le incredulità di chi non si capacita come mai l'importo è proprio della metà. Alle richieste di delucidazioni, Sport e Salute ha risposto in questo modo

Gentile Utente, con riferimento alla sua domanda, confermiamo che, come comunicato sul sito della società e sugli altri canali istituzionali, la normativa prevede espressamente che ai fini del calcolo dell’indennità complessiva per i mesi di aprile e maggio 2021, la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019. La determinazione della misura dell’indennità è stata dunque effettuata sulla base dei dati formalmente comunicati dall’Agenzia delle Entrate.

Come per dire, non è colpa di Sport e Salute, ma verificate quali sono i dati reddituali presenti in Agenzia delle Entrate.

Bonus collaboratori sportivi: possibile cause sul caos pagamenti

Il collaboratore sportivo riceve dalla propria associazione sportiva il modello CU che è trasmessa in automatico all'Agenzia delle Entrate. Se la Certificazione Unica dei redditi è stata correttamente compilata dalla società sportiva, non si dovrebbero avere problemi. Le criticità subentrano nel caso in cui ci sono posizioni disallineate. Diversi collaboratori sportivi hanno ricevuto come risposta che la motivazione del dimezzamento del bonus è collegato al fatto che ci sono anomalie presso Inps. Inizialmente infatti c'era stata della confusione in merito a quale ente inoltrare la domanda. Così nella prima versione di marzo 2020, diversi collaboratori sportivi inoltrarono la richiesta all'Inps. Solo dopo fu chiarito che la domanda andava inoltrata a Sport e Salute. Per quelle domande inviate all'Inps, l'ente aveva provveduto al pagamento, non dovuto. Forse è questa la motivazione per cui nell'erogazione di aprile e maggio ora Sport e Salute paga la metà, anche se non è chiaro l'input che arriva dall'Agenzia delle Entrate. Si attendono a tal proposito aggiornamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate o Inps che detengono rispettivamente l'elenco di coloro che avevano presentato domanda e la fotografia reddituale del 2019.

Bonus collaboratori: cosa fare in caso di problemi

Le criticità che stanno emergendo in questi giorni, dopo l'arrivo dei primi bonifici sui conti correnti degli aventi diritto, sono di due tipi: bonifici di importo ridotto, oppure mancato arrivo del bonifico in quanto il beneficiario non aveva dato seguito alla richiesta via mail di cliccare sul link entro il 4 giugno.

Per il primo problema, le segnalazioni sulla pagina di Facebook di Sport e Salute non stanno dando risultati in quanto l'ente non risponde. Si suggerisce di contattare direttamente la società, ed in particolar modo di prendere appuntamento con l'Inps nel caso in cui la criticità è legata alla doppia lista: una presso l'istituto di previdenza ed assistenza che però non può dar seguito ai pagamenti del bonus collaboratori e l'altra presso Sport e Salute. Inoltre è utile anche verificare la propria posizione reddituale rispetto all'anno 2019 presso l'Agenzia delle Entrate con le credenziali di accesso al cassetto fiscale.

Per il secondo problema invece al momento non sembra esserci soluzione. Era infatti già successo nella precedente erogazione di gennaio, febbraio e marzo 2021 che qualche collaboratore sportivo avesse dimenticato di cliccare sul link presente nella mail nei termini previsti, e ciò aveva determinato la perdita del beneficio.