I beneficiari del bonus collaboratori sportivi sono su tutte le furie. Dopo l'illusione che i pagamenti partissero il 18 giugno, il Mef ancora non si è pronunciato sulla data effettiva per l'emissione dei bonifici.

Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze, aveva erroneamente fissato al 16 giugno 2021 la data di emissione dei primi pagamenti automatici dei contributi a fondo perduto istituiti dal Decreto Sostegni bis, indicando nel 18 giugno la data dei bonifici per i bonus collaboratori sportivi, dei bonus stagionali 2021 e del turismo e spettacolo.

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia smentito di aver ricevuto indicazioni per procedere in quelle date.

Quando arriva il bonus collaboratori sportivi aprile maggio

Se è vero che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha finalmente stanziato le prime risorse per pagare i contributi a fondo perduto (comunicazione congiunta di Agenziea Entrate e Mef del 22 giugno), non ci sono tuttavia ancora indicazioni relative al bonus collaboratori sportivi.

Sfiduciati e nuovamente penalizzati, i collaboratori sportivi dovranno ancora attendere per le erogazioni delle indennità di aprile e maggio.

Sulla piattaforma Sport e Salute non ci sono ancora indicazioni sulle date: a differenza dei contributi per le altre partite iva, per i collaboratori sporti è questo l'ente erogatore di riferimento, come indicato nel testo del Decreto Sostegni bis.

Come richiedere bonus collaboratori sportivi 2021

Per il collaboratori sportivi non si tratta di una novità: Sport e Salute ha infatti già liquidato con esito positivo 425.450.000 euro per i bonus di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020, per un totale di 154.183 beneficiari pagati.

Nessuna nuova domanda per i bonus del Decreto Sostegni bis.

I lavoratori dello sport che hanno già ricevuto i bonus nel 2020 hanno infatti ricevuto una email con un link per confermare di essere nuovamente in possesso dei requisiti per il nuovo bonus. Quando il Mef darà conferma, gli importi spettanti saranno pagari automaticamente.

Quanto spetta ai collaboratori sportivi?

I requisiti per ricevere l'indennità sono indicati nell'art. 10 del Decreto Sostegni bis e variano in base al reddito percepito nel 2019:

nel caso di redditi da attività sportiva superiori a 10.000 euro all’anno: spetta un bonus da 2.400 euro;

con un reddito da attività sportiva riferito al 2019 compreso tra i 4.000 euro e i 10.000 euro all’anno: il bonus ammonta a 1.600 euro;

i lavoratori che nel 2019 hanno indicato redditi da attività sportiva inferiori a 4.000 euro all’anno: l'importo del bonus è pari a 800 euro;

L'indennità così calcolata corrisponde alle mensilità di aprile e maggio.

Compatibilità del bonus collaboratori sportivi

Il bonus collaboratori sportivi non è compatibile con il reddito di emergenza e nemmeno con il reddito di cittadinanza, o altre forme di sostegno al reddito previste dai decreti precedenti (Decreto Legge Cura Italia e Decreto Rilancio) come per esempio la cassa integrazione o altri bonus INPS. Sono inoltre esclusi i titolari di partita iva, gli iscritti alla Gestione Separata Inps e i pensionati.

Bonus collaboratori sportivi regionali

In assenza di informazioni sull'erogazione del bonus previsto dal Decreto Sostegni bis, il sito Salute e Sport sta promuovendo sulla sua pagina iniziative e altri incentivi per sostenere la ripartenza del settore sport.

Regione Lombardia : il Comune di Milano (Area Municipio 4) riconosce contributi per realizzare attività educative e aggregative estive per ragazzi con meno di 15 anni a istituzioni sociali private (comprese le associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano già maturato un’esperienza almeno triennale nella gestione di tali attività). Per questo progetto le risorse complessive sono di 12.500 euro.

: il Comune di Milano (Area Municipio 4) riconosce contributi per realizzare attività educative e aggregative estive per ragazzi con meno di 15 anni a istituzioni sociali private (comprese le associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano già maturato un’esperienza almeno triennale nella gestione di tali attività). Per questo progetto le risorse complessive sono di 12.500 euro. Anche la Regione Sardegna concede contributi per l’attività sportiva giovanile per l’anno 2021.

concede contributi per l’attività sportiva giovanile per l’anno 2021. La Regione Friuli Venezia Giulia stanzia risorse tra 50.000 euro ai 100.000 euro per promuovere progetti di associazioni sportive dilettantistiche.

(Claudia Cervi)