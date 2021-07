[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Con il Decreto Sostegni Bis, la cui ufficializzazione è orma arrivata, possiamo dirlo, da mesi (in data 26 maggio 2021), siamo riusciti ad avere ulteriori dettagli sul bonus collaboratori sportivi. La misura a sostegno dei lavoratori dello sport, infatti, è stata prorogata per altri due mesi, ossia quelli di aprile e maggio 2021. Inoltre, anche se si vociferava insistentemente circa una riduzione del bonus, questo sembrerebbe aver mantenuto le proprie cifre. Insomma, sulla carta sembrerebbe andare tutto per il meglio ma, purtroppo, le cose non stanno affatto così: la realtà è che, dopo una lunga attesa durata più di un mese, i lavoratori dello sport stanno ricevendo gli accrediti del bonus solo adesso. Ma il problema sostanziale è un altro, dato che ormai il ritardo è stato superato: come notato da alcuni, le cifre ricevute dal collaboratore molto spesso non corrispondono a quelle realmente dovute. Scopriamo quindi cosa sta succedendo, perché il bonus lavoratori sportivi è stato, in alcuni casi, dimezzato e se c’è tempo per richiederlo ancora. Bonus collaboratori sportivi: Vezzali rassicura Iniziamo, per fortuna, con una buona notizia: la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport Valentina Vezzali era già intevenuta, sia mediante interviste, sia tramite i propri canali sui Social Media, per rassicurare sul bonus collaboratori sportivi: i pagamenti relativi alla misura erano in arrivo già da qualche giorno. Secondo una news Ansa, infatti, l’ex campionessa italiana di scherma si è espressa con parole molto chiare per rassicurare i lavoratori dello sport, confermando che i pagamenti erano ormai in arrivo; qualche giorno fa era infatti arrivata la conferma da parte del Ministero di Economia e Finanze circa l’avvio delle procedure relative all’accredito delle somme del bonus a Sport e Salute, l’ente che si occuperà di accreditare il bonus collaboratori sportivi ai beneficiari. Inoltre, ha aggiunto la Vezzali, “gli uffici stanno anche lavorando per permettere la definizione delle modalità di erogazione dei 180 milioni previsti dal DL Sostegni Bis come contributo a fondo perduto per Asd/Ssd”. In effetti, le rassicurazioni della Vezzali sono arrivate al momento giusto, in quanto il Ministero dell’Economia ha provveduto all’accredito, nei confronti di Sport e Salute dei fondi stanziati per il bonus collaboratori sportivi. Bonus collaboratori sportivi, ecco l’accredito Dunque, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato avvio, in data 30 giugno 2021, ai trasferimenti delle risorse economiche in favore di Sport e Salute, per permettere all’ente di effettuare i pagamenti. La società ha infatti fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che i pagamenti sono già stati disposti. Insomma, gli accrediti sono ormai in arrivo, tanti che moltissimi lavoratori dello sport hanno già ricevuto il bonus collaboratori sportivi; purtroppo, però, il ritardo nei pagamenti non è l’unico dei problemi che i lavoratori del settore sport stanno riscontrando, come vedremo tra poco. Dunque, Sport e Salute si è già attivata per procedere coi bonifici, in quanto secondo la dichiarazione ufficiale dell’ente, dalla data di prima erogazione, avvenuta a partire dall’ormai lontano marzo 2020, Sport e Salute si è sempre impegnata ad effettuare i bonifici subito dopo la ricezione dei fondi, entro 24 ore. Insomma, chi non ha ancora ricevuto l’accredito, lo farà di certo in poche ore. Bonus collaboratori sportivi, le cifre ipotetiche La domanda che però si fanno in molti adesso è: a quanto ammonta il bonus collaboratori sportivi? Sappiamo infatti che il Decreto Sostegni Bis ha addirittura aumentato, a 220 milioni di euro, la cifra prevista per coprire i costi della misura; tra l’altro, finalmente, il Governo ha pensato anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) ed alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), per le quali il Sostegni Bis ha previsto 369 milioni di euro che andranno aggiunti ai soli 50 milioni previsti in precedenza per queste tipologie di associazioni e società. Dunque, anche se fino a poco tempo fa si temeva in una riduzione dell’importo, sembrerebbero esserci molti elementi che permettono di concludere che questa temuta riduzione non avverrà. Il bonus collaboratori sportivi avrà un importo che varia dai 400 fino ai 1200 euro al mese, che variano a seconda delle caratteristiche del collaboratore sportivo richiedente. Per coloro che hanno percepito compensi superiori ai 10mila euro annui nell’anno 2019, la cifra spettante è quella massima, ossia 1200 euro mensili; dato che le mensilità saranno due, il totale percepibile è di 2400 euro. Se il collaboratore sportivo ha ricevuto un compenso minore di 10mila euro, ma superiore ai 4mila, allora l’accredito mensile sarà pari ad 800 euro (1600 euro in totale). Infine, per i collaboratori sportivi che hanno ottenuto un compenso inferiore ai 4mila euro nel 2019, riceveranno 400 euro mensili (e 800 euro in totale). La società Sport e Salute riceve tutte le informazioni sulla situazione economica del singolo collaboratore sportivo dall’Agenzia delle Entrate. Bonus collaboratori sportivi, le cifre (reali) per i lavoratori dello sport In realtà, come nota optimagazine.com in un recente articolo, moltissimi italiani a cui spetta il bonus collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’accredito relativo ad aprile-maggio 2021 hanno ricevuto meno di quanto spettasse loro, esattamente metà quota. Sport e Salute s.p.a. ha subito fatto sapere che non ha nulla a che fare con la temutissima riduzione, precisando che le cifre spettanti vengono determinate sulla base delle informazioni ricevute da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il collaboratore sportivo abbia ricevuto solamente metà bonus, come comportarsi? La prima cosa da fare è contattare l’Agenzia delle Entrate, visto che Sport e Salute calcola le cifre in base alle informazioni ricevute dall’Agenzia. Purtroppo, infatti, non è ancora stato chiarito il perché di questa sospetta riduzione del bonus collaboratori sportivi. L’unica ipotesi che circola in questo momento è che una mancata emissione da parte della ASD del CUD del lavoratore sia alla base della riduzione. A chi spetta il bonus collaboratori sportivi Il bonus collaboratori sportivi, nelle intenzioni del Governo, è un beneficio riservato ai lavoratori nel settore dello sport, settore che, a causa della pandemia di Covid-19, è stato letteralmente messo in ginocchio, anche a causa delle continue chiusure dei centri legati allo sport. Non si tratta infatti della prima volta in cui questo bonus viene concesso, in quanto erano già stati stanziati fondi da destinare ai lavoratori dello sport, sia dal decreto Cura Italia, sia dal successivo Decreto Sostegni. Quest’ultimo Decreto, tra l’altro, ha disposto che le successive mensilità venissero erogate automaticamente ai collaboratori sportivi che, per i mesi da gennaio a marzo di quest’anno, avevano già provveduto ad inviare la richiesta. Insomma, fino a marzo il bonus collaboratori sportivi è stato garantito in automatico; stessa cosa vale anche per queste nuove mensilità che saranno relative ai mesi di aprile e maggio 2021. Ma chi sono esattamente i lavoratori sportivi che hanno diritto a ricevere il bonus collaboratori sportivi? Uno dei requisiti fondamentali per la ricezione del bonus riguarda il fatto che il lavoratore deve aver cessato, ridotto o sospeso il proprio lavoro nel settore dello sport per cause che hanno a che fare con il Covid-19; tra l’altro il collaboratore sportivo che voglia beneficiare del bonus non deve risultare percettore di altre agevolazioni economiche. Non possono fruire del bonus collaboratori sportivi i cittadini che percepiscono disoccupazione, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, altre indennità legate ad altre tipologie di lavoro; sono ovviamente esclusi dalla misura i percettori di altri redditi da lavoro. Insomma, se un collaboratore sportivo risulti titolare di una qualsiasi misura economica a sostegno del reddito o qualora stia fruendo di altri tipi di entrate, verrà escluso dal bonus collaboratori sportivi. Altro requisito che permette di avere diritto al bonus collaboratori sportivi è che la collaborazione deve figurare con un ente sportivo tra Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Comitato Paralimpico, Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciute dal Coni e dal Cip, società e associazioni sportive dilettantistiche. Come avvengono i bonifici per i collaboratori sportivi? Avevamo già accennato al fatto che la procedura per ricevere il bonus collaboratori sportivi è automatica; questo significa che l’ente Sport e Salute accrediterà quanto spetta al collaboratore in maniera del tutto automatica. Il collaboratore sportivo che ha già fruito del bonus per le precedenti mensilità fino a marzo, infatti, avrà un automatico diritto alla ricezione delle nuove mensilità. Non andranno, per questa nuova proroga del bonus, presentate altre domande, così come non è prevista alcuna procedura da compiere per coloro a cui il bonus collaboratori sportivi spetta di diritto. È ancora possibile, per coloro che non hanno richiesto il bonus collaboratori sportivi nei mesi precedenti, effettuare la richiesta? Si, in quanto il portale dedicato è ancora attivo ed aperto alle nuove domande: il sito ufficiale è disponibile a questo link: Accesso al bonus collaboratori sportivi Oltre ad utilizzare la procedura prevista dal sito ufficiale, è anche possibile fissare un appuntamento con un operatore utilizzando il numero ufficiale 3399940875. In questo caso, la procedura prevede l’invio di un SMS con il proprio codice fiscale. Per l’accesso alla piattaforma dedicata, infatti, sarà necessario utilizzare, oltre alla password scelta, anche il proprio codice fiscale, senza il quale non si potrà procedere con l’autenticazione. Sport e Salute ha inoltre messo a disposizione un numero riservato a coloro che stiano riscontrando dei problemi di accesso alla piattaforma del bonus collaboratori sportivi, ossia il numero 0632722020.

