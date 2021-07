Il bonus collaboratori sportivi è purtroppo stato protagonista di numerosi ritardi, motivo per cui in alcune fasi gli animi si sono scaldati parecchio e la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha dovuto mediare e calmare le acque. Finalmente ora arrivano i pagamenti destinati ai collaboratori sportivi previsti dal Decreto Sostegni Bis!

[Webinar Gratuito] Clicca qui ORA per scoprire come GUADAGNARE 50€ OGNI GIORNO in 15 MINUTI senza perdere neanche un'occasione con la MIGLIORE strategia di TRADING su EUR/USD .

Il Decreto Sostegni Bis è stato approvato il 25 maggio 2021 ed è quindi entrato in vigore il giorno successivo, il 26 maggio. Praticamente oltre un mese fa, possiamo dire, visto che è ormai iniziato il mese di luglio. Nonostante questo, di alcune misure non si vede ancora l'ombra. Tutto tace, alcuni enti si rimbalzano la colpa e nulla viene risolto in maniera tempestiva e definitiva.

Chi ne paga le conseguenze? Naturalmente i cittadini, che si trovano ad estate inoltrata a non aver ancora ricevuto quanto gli è stato promesso. Alcune categorie in particolare hanno fortemente sofferto il periodo della pandemia e le varie restrizioni adottate negli ultimi mesi, ma nonostante questo i tempi tecnici e burocratici sono sempre lunghi ed imprevedibili. Tante sono le scadenze non rispettate, così come tante sono le famiglie che a questo punto hanno subito un danno di diverse settimane.

Settimane in cui magari è stato difficile anche solo fare la spesa, per alcune di queste famiglie. Questo significa che le misure emergenziali legate alla pandemia, in fin dei conti, non sono state poi così emergenziali. I tempi si sono allungati ed una misura che dovrebbe mettere almeno una pezza (come si dice in questi casi) sugli enormi buchi economici causati dalla pandemia non può farsi attendere per così tanto tempo.

A rafforzare questa posizione dei cittadini c'è anche il fatto che questi ritardi sono ormai la normalità, avendo riguardato anche le precedenti misure ed in alcuni casi anche con problemi tecnici importanti, tra INPS e Sport&Salute e non solo. Problemi che hanno lasciato alcuni soggetti senza la misura spettante a causa di errori tecnici e di ritardi da parte del Governo e degli enti erogatori stessi.

Una infinita serie di considerazioni si potrebbe fare al riguardo, ma al momento soffermiamoci sulla notizia positiva che è arrivata nella giornata di ieri: sono in arrivo i pagamenti! Lo ha confermato proprio Valentina Vezzali, la sottosegretaria allo sport, spiegando che il Governo (in particolare il Ministero di Economia e Finanze) sta erogando nei confronti di Sport&Salute la somma necessaria. Siamo quindi agli sgoccioli, questa volta sembra che serva davvero poca pazienza per vedere il denaro entrare sul proprio conto corrente.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire le tematiche riguardanti lavoro, sussidi e bonus, ti suggeriamo un canale YouTube molto valido: "Redazione The Wam". In questo canale troverai video con aggiornamenti quotidiani e novità riguardanti appunto i bonus ed i sussidi, come nel caso dell'ultimo video pubblicato che aggiorna sul bonus agricoli e sul Reddito di emergenza. Non è escluso che nei prossimi video possano trattare proprio il tema del bonus collaboratori sportivi:

Bonus collaboratori sportivi: ecco i pagamenti!

Partiamo dalle notizie positive, vista la confusione tra informazioni contraddittorie e tempi non rispettati. La notizia è che il pagamento del bonus collaboratori sportivi è in arrivo, è imminente. Lo ha confermato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma molto nota, che si è espressa nel seguente modo:

"Ci siamo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze mi ha confermato che sono state avviate le procedure per l’accreditamento a Sport e Salute delle risorse economiche necessarie per il pagamento del bonus ai collaboratori sportivi ai sensi del decreto-legge Sostegni bis."

L'annuncio è arrivato via social e dunque molti sono stati i commenti positivi dei soggetti interessati, con nella maggior parte dei casi espressione di sollievo per una misura che sembrava non arrivare mai. Questo sollievo è comunque dovuto al fatto che questo aiuto potrebbe anche essere l'ultimo, come approfondiremo successivamente.

I soldi stanno dunque arrivando a Sport&Salute, che sarà certamente pronto ad erogare i pagamenti ai beneficiari in tempi molto stretti, secondo quanto dichiarato. In effetti, è necessario attendere dei tempi tecnici, ma è anche vero che si tratta di una cifra attesa e dunque Sport&Salute con ogni probabilità si farà trovare pronto ed organizzato.

La stessa Valentina Vezzali aveva più volte dichiarato che l'ente è sempre stato velocissimo nel fare quanto doveva per poter procedere all'erogazione, alludendo al fatto che i ritardi fossero dovuti a cause diverse, da imputare certamente più al Governo che all'ente in questione.

Bonus collaboratori sporitivi: problemi e tempi tecnici

Come suddetto il ritardo non è dipeso in realtà da Sport&Salute, ente erogatore del bonus collaboratori sportivi, ma anche e soprattutto al Governo. Il passaggio è il seguente: il Governo manda a Sport&Salute la cifra necessaria per poter erogare i bonus e quest'ultimo procede alle erogazioni il più velocemente possibile.

Questo significa che fino ad oggi Sport&Salute ha potuto fare ben poco, non avendo a disposizione il denaro che il Governo aveva destinato a questo bonus. In questo caso quindi la problematica è stata di questa natura, ma ci sono state tante altre misure che sono arrivate in ritardo o non sono ancora arrivate e questo dipende sempre dal Governo o da INPS.

Infatti, quando all'interno del Decreto viene inserita una certa misura, essa non è in realtà attiva in maniera così semplice e immediata. C'è un altro passaggio obbligatorio che permette di attuare concretamente la misura, si chiamano decreti attuativi del Governo e, in alcuni casi, circolari attuative da parte dell'INPS. In questi documenti si specificano i dettagli, le modalità per far domanda, i tempi e tutto ciò che è necessario per rendere concreta la misura.

Questo ha comportato numerosi ritardi, perché il Governo ha avuto bisogno di più tempo del previsto per pubblicare questi documenti e, nel frattempo, i potenziali beneficiari si sono aggrappati alle parole di alcuni membri del Governo. Tra questi vi è sicuramente il Ministro Franco, che aveva annunciato a inizio giugno delle date che poi non sono state mantenute e che, per questo motivo, hanno fatto particolarmente adirare i soggetti interessati.

Bonus collaboratori sportivi: a chi spetta?

Il bonus collaboratori sportivi non ha cambiato pelle rispetto alle occasioni precedenti ed è stato pensato per aiutare i soggetti che lavorano in tale ambito in quanto spesso hanno modalità contrattuali particolarmente instabili e soggette a questo genere di rischi.

Questo significa che i collaboratori sportivi nell'ultimo anno abbondante sono stati fortemente danneggiati dalla pandemia e non hanno di certo potuto portare avanti il proprio lavoro in maniera normale. Centri chiusi, sport fermi, palestre e piscine chiuse... un danno enorme, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori stessi che, proprio in funzione del loro contratto di collaborazione sportiva, non hanno possibilità di ricevere misure come la cassa integrazione.

Per poter accedere al bonus, è necessario avere rapporto lavorativo che rientri in una delle seguenti situazioni:

rapporto di collaborazione con un ente che faccia parte del Comitato Olimpico Nazionale (CONI);

rapporto di collaborazione con un ente che faccia parte del Comitato Olimpico Paraolimpico (CIP);

rapporto di collaborazione con un ente che faccia parte delle federazioni sportive a carattere nazionale;

rapporto di collaborazione con un ente che sia una società o un'associazione dilettantistica;

rapporto di collaborazione con un ente di promozione sportiva e che rientri tra quelle che il CIP e il CONI riconoscono;

rapporto di collaborazione con un ente che faccia parte delle discipline sportive associate.

Ricordiamo che questa non è la prima erogazione del bonus, ma è anzi in prospettiva possibile che sia l'ultima.

Bonus collaboratori sportivi: automatico ma non troppo

Il bonus collaboratori sportivi è stato protagonista di ritardi anche alla sua scorsa erogazione, sitauzione in cui a metterci ci la faccia era stata ancora Valentina Vezzali, ma questa volta le cose sarebbero dovute andare diversamente. Infatti, è stato previsto l'accredito automatico a chi avesse risposto alla mail entro il 4 giugno.

In poche parole, era previsto che a chiunque avesse usufruito almeno una volta del bonus arrivasse una mail per confermare la sussistenza dei requisiti ed ottenere così il nuovo aiuto. Una modalità semi-automatica, che aveva comunque visto nascere qualche critica sul tempismo (non è stato dato molto preavviso, in effetti) ed anche sull'arrivo di questa famosa mail, dato che inizialmente è stato "dimenticato" qualcuno.

Una volta sistemati questi tecnicismi, sembrava che fosse tutto in discesa. Il termine del 4 giugno per la conferma della mail (era sufficiente cliccare sul link) sembrava far pensare che nel giro di pochi giorni si potesse risolvere tutto.

Così non è stato, come sappiamo, ma ora una svolta c'è stata veramente. Una volta che Sport&Salute riceve il denaro, sembra che sia questione di giorni l'accredito ai singoli beneficiari. Il ritardo accumulato è di praticamente un mese, ma sembra che entro metà luglio i collaboratori sportivi possano essere tutti felici e contenti.

Bonus collaboratori sportivi: incompatibilità e prospettive

Per completezza, ricordiamo che il bonus collaboratori sportivi non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, il Reddito di emergenza e con qualsiasi altro aiuto o sussidio legato al periodo di emergenza. Questi sono quindi i requisiti aggiuntivi rispetto alla semplice appartenenza ad una delle categorie già citate nei precedenti paragrafi.

Le prospettive future del bonus collaboratori sportivi sono molto incerte, in quanto fortemente legate all'evolversi della pandemia ed all'impatto che la campagna vaccinale avrà sul prossimo autunno. Se davvero, come ci si augura, il ritorno alla normalità dovesse diventare realtà, allora ci si può aspettare che questo bonus non venga più confermato dal Governo Draghi. In tal caso, infatti, i collaboratori sportivi potrebbero gradualmente tornare, a partire proprio da ora, a fare il proprio lavoro ed a percepirne quindi i benefici. Viceversa, un nuovo picco di contagi potrebbe portare a nuove chiusure, nuove restrizioni e dunque nuovi bonus. Naturalmente è presto per fare stime ed ipotesi, ma gli scenari più netti (in positivo ed in negativo) sono questi ed è giusto considerarli.