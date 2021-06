Il caldo avanza anche quest'anno, a fine giugno è scoppiata l'estate ma la soluzione potrebbe essere quella di installare l'aria condizionata. Come? Attraverso le agevolazioni del Bonus condizionatori prorogato per tutto il 2021 con la Legge di Bilancio. Possono riceverlo tutti!

Ci ha messo più tempo del solito ad arrivare ma alla fine ci ha raggiunto più calda che mai. Parliamo dell’estate 2021 che ha infuocato questi ultimi giorni di giugno con l’ondata di caldo africano. La Sicilia ha raggiunto il picco di 45 gradi in alcune zone e le temperature non scenderanno.

Il meteo porta aumenti per le prossime settimane e gli italiani sono tutti in allerta. Anche quest’anno il Governo, attraverso la Legge di Bilancio è riuscito a portare avanti la proroga per il Bonus condizionatori estendendo il periodo fino a dicembre 2021.

La notizia-novità è che potrà essere utilizzato non solo per il condizionatore refrigerante ma anche per le pompe di calore necessarie in inverno. L’agevolazione è possibile ottenerla senza Isee, infatti è accessibile a tutti senza alcuna limitazione soggettiva.

Si tratta di un bonus che può essere richiesto sia con ristrutturazione che senza, quindi davvero un gioco da ragazzi ottenerlo. Sarebbe un investimento perfetto per la stagione ma utilizzabile anche per tutti gli anni a seguire, quindi un’occasione da non perdere.

Il Governo Draghi ha deciso di estenderlo anche per tutto il 2021 ma non si sa se l’anno prossimo sarà ancora disponibile, dipenderà tutto dalle decisioni successive sulla Legge di Bilancio. Sarà un’estate caldissima, questo è chiaro: soprattutto dopo aprile-maggio di sole piogge, era prevedibile immaginarsi un’estate torrida e dopo le chiusure e le restrizioni per il Covid-19 sono ormai pochi gli italiani che possono permettersi grosse spese come quelle per il cambio dei condizionatori.

Attraverso il bonus una gran fetta di italiani potrà fare l’azzardo senza mettere a rischio il portafoglio. Vediamo quindi nello specifico di che si tratta e di come poterlo richiedere.

Cos’è il Bonus condizionatori

Come dicevamo l’estate è arrivata sfiorando picchi di 45 gradi e ancora una volta gli italiani correranno ai ripari con i condizionatori. Quest’anno sarà più complicato per molte famiglie in quanto le restrizioni invernali hanno fatto grossi danni alle tasche dei cittadini. Tanti nuclei familiari però, con l’aiuto del Bonus condizionatori, riusciranno a coprire la spesa anche quest’anno.

Il Bonus consiste in uno sconto dato dallo Stato per l’acquisto o la sostituzione di condizionatori (a patto che siano di una classe energetica superiore).

Lo sconto si aggira tra il 50% e il 65% e in pochi casi arriva anche al 110% del totale, ma è un caso in cui se ne può beneficiare solo a determinate condizioni. Per quanto riguarda invece le percentuali più basse potranno accedere davvero tutti, nessuna esclusione, perché l’erogazione non andrà in base all’Isee bensì in base all’acquisto che si vuole fare.

Il Governo quest’anno sta puntando tanto sul risparmio energetico ecco perché tra le agevolazioni e i bonus spiccano quelle per le auto elettriche, oppure ad esempio il Bonus idrico, che agevolavano le spese in caso di acquisto di un’automobile senza emissioni di Co2 e per l’istallazione di strumenti di depurazione in modo da limitare l’utilizzo di bottiglie di plastica. Insomma, tutte delle scelte green che al tempo stesso fanno risparmiare tanti soldi in un periodo così difficile. Vediamo nello specifico come si può ottenere.

Come richiedere il Bonus condizionatori

Il Bonus condizionatori è stato proposto dal Governo anche per quest’anno fino al 31 dicembre 2021. Può essere richiesto in fase di dichiarazione dei redditi, come scrive anche sostariffe.it, oppure con la presentazione del modello unico o del modello 730.

L’agevolazione consiste in una percentuale che viene tolta dall’intera spesa, arrivando ad uno sconto che si aggira tra il 50% e il 65% (in più c’è il caso del 110% con il Superbonus ma lo vedremo più avanti).

L’importo verrà scalato in 10 quote annuali, quindi l’unico vincolo dello sconto è che non si potrà ottenere in un’unica soluzione. Nel caso si riesca a rientrare nel Superbonus, invece, le quote si restringeranno a 5.

Come abbiamo detto in precedenza non ci sono vincoli soggettivi per ricevere il bonus, questo significa che possono farne richiesta tutti a prescindere dall’Isee o dalla tipologia di lavoro svolta.

Per fare domanda bisognerà anche inviare tutta la documentazione relativa all’acquisto e ai lavori effettuati per l’istallazione del nuovo condizionatore o per la sostituzione di quello precedente. Le comunicazioni devono essere fatte all’ENEA in modalità telematica.

Si può utilizzare direttamente il portale sul web detrazionifiscali.enea.it (ci si può far aiutare da un caf o da un commercialista in caso non si è pratici con i sistemi informatici).

Il portale rimane lo stesso sia per quanto riguarda gli sconti del 50% e del 65% che saranno indicati rispettivamente come Bonus casa e Ecobonus, sia per quanto riguarda il Superbonus 110%.

Chi può usufruire del Bonus condizionatori

Come abbiamo già ripetuto, il bonus non ha limiti dal punto di vista soggettivo, questo significa che possono richiederlo tutti; sia se si tratti di persone fisiche che di Partite Iva o condomini. Non c’è infatti un limite legato all’Isee e quindi ai possedimenti e guadagni della persona fisica.

Nel caso tu fossi una persona fisica, come spiega anche soldioggi.it, otterrai il rimborso in busta paga. Bisogna fare semplicemente la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Nel caso invece tu fossi una Partita Iva, allora otterrai una detrazione IRPEF (nel caso si trattasse di società allora una detrazione IRES).

La detrazione sarà su un climatizzatore, una pompa di calore o un deumidificatore d’aria se verranno acquistati con fattura (in cui devono essere descritte tutte le caratteristiche dell’oggetto acquistato). In sostanza se sei un dipendente o un pensionato la detrazione avverrà con il 730, se sei una partita Iva oppure un autonomo allora servirà il modello unico.

Come ottenere il Bonus condizionatori senza ristrutturazione

Come abbiamo detto in precedenza, il Bonus condizionatori si potrà richiedere sia con ristrutturazione che senza. Nello specifico, se parliamo di un’agevolazione senza ristrutturazione allora ci si riferisce all’Ecobonus con il 65% di detrazione fino a 46.154 euro di spesa.

Per quanto riguarda lo sconto del 65% viene spiegato bene anche su questo video di Sunservice:

Per chi compra un condizionatore avrà un 50% in meno anche se non si sta eseguendo una ristrutturazione, vale anche parlando di una pompa di calore.

In questo caso (senza ristrutturazione) si dovrà acquistare un dispositivo con un’efficienza energetica maggiore rispetto a quello più vecchio, come spiega anche paginegiallecasa.it. Tra i costi coperti non c’è solo quello del dispositivo ma rientra anche quello della consegna e dell’installazione.

Solo in questo caso l’agevolazione è del 50% fino a 48.000 euro di spesa, da dividere nelle 10 rate annuali dello stesso importo. Se si vuole arrivare al 65%, bisognerà acquistare una pompa di calore ad alta efficienza, sostituendone una a classe inferiore, che potrà sia riscaldare che raffreddare casa (in questo caso invece la soglia si abbassa alla cifra precedentemente citata, ovvero 46.154 euro)

Come ottenere il Bonus condizionatori con ristrutturazione o ristrutturazione edilizia

Nel caso in cui invece si stia già facendo una ristrutturazione, le cose saranno più facili: l’impianto dovrà garantire un risparmio energetico (rispetto alla situazione precedente alla ristrutturazione) e si potrà avere il 50% anche senza l’acquisto di una pompa di calore con effetto riscaldante (ovvero un semplice condizionatore).

Si potrà avere lo sconto anche nel caso in cui non si parlasse di ‘alta efficienza’ (a differenza del caso senza ristrutturazione in cui invece è necessaria) In questo caso, inoltre la somma totale arriverà ai 96.000 euro da suddividere comunque nelle 10 rate annuali.

Come poi si può leggere anche su luce-gas.it il Bonus condizionatori con si può ottenere anche in caso di ristrutturazione che rientra nel Bonus casa.

In questo caso di ristrutturazione edilizia straordinaria si può avere comunque la detrazione del 50% per l’acquisto di climatizzatori, a patto che siano di classe A+, torna quindi ancora una volta del vincolo di una classe energetica molto alta proprio perché l'obiettivo è quello di incentivare l'utilizzo di dispositivi ad alto risparmio energetico.

Questo significa che si porterà il richiedente a spendere una somma abbastanza cospicua, concedendogli però il metà prezzo: considerando che si tratta comunque di una spesa durevole nel tempo, è un ottimo compromesso per risparmiare aiutando l'ambiente e al tempo stesso ottenendo un dispositivo super performante che riuscirà ad agevolare le notti insonni per il caldo estivo.

In caso invece di Superbonus 110% si può richiedere l’agevolazione anche sui condizionatori a patto che vengano fatti degli ‘interventi trainanti’ entro dicembre 2021.

Con interventi trainanti si intendono sempre migliorie volte a sostituire tutto ciò che è ormai obsoleto in funzione di un risparmio di energie non solo per la tutela dell'ambiente ma anche per avere un significativo intervento sulle bollette troppo alte.

La sostituzione del climatizzatore dovrà considerare ben 2 classi energetiche in più rispetto alle precedenti, oppure dovrà dimostrare in ogni caso l’acquisto di un climatizzatore che ha già la classe più alta disponibile in commercio.

Tra gli interventi trainanti necessari c’è per esempio la realizzazione di interventi di isolamento termico delle superfici, oppure la sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione. ( Per informazioni prettamente più tecniche è meglio parlarne con il progettista)

Cosa scrivere sul bonifico per ricevere il Bonus condizionatori

Arrivati a questo punto, ricapitolando, per ottenere il Bonus condizionatori si dovrà fare domanda all’ENEA, o da soli oppure attraverso l’aiuto di un Caf o commercialista. Si potrà usufruire dell’agevolazione sia in caso si tratti di un intervento inserito in uno più ampio di ristrutturazione sia nel caso si trattasse di un acquisto singolo.

Il bonifico che si dovrà inviare per l'acquisto e quindi poi presentare per la domanda al Bonus, dovrà essere un bonifico 'parlante': dovrà quindi indicare determinati dati, altrimenti la richiesta per l'agevolazione non verrà presa in considerazione.