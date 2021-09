In arrivo il nuovo decreto che stabilisce nuovi sostegni ai titolari di Partita Iva. Il nuovo bonus coronavirus permetterà a specifici codici ATECO di ottenere fino a 12000 euro di contributi per i danni subiti a causa delle misure restrittive imposte dal governo per limitare i contagi. Scopriamo insieme a chi spetta e come farne richiesta.

Di bonus non se ne ha mai abbastanza. Da quando l’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha investito la penisola italiana mettendo in ginocchio l’economia nazionale, la notizia di nuovi sussidi e sostegni pensati dal Governo Draghi per venire incontro alle esigenze di quanti hanno pagato e continuano a pagare a caro prezzo le limitazioni agli spostamenti e il fermo delle attività lavorative indispensabili per frenare i contagi, fa tirare un sospiro di sollievo ai cittadini italiani.

A partire della Legge di Bilancio 2021, dal Decreto Sostegni, a finire al più recente Decreto Sostegni bis (legge 106 del 23 luglio 2021) ma anche da altri provvedimenti entrati in vigore nel 2020 in concomitanza allo scoppio della pandemia da Coronavirus sul territorio italiano, l’esecutivo guidato prima dal novello presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, poi dall’attuale premier Mario Draghi ha sempre posto riguardo ed attenzione alle problematiche direttamente connesse all’emergenza cercando di venire incontro alle esigenze di quanti si sono ritrovati in una condizione di evidente difficoltà economica.

Dalle famiglie, ai lavoratori, alle imprese, ai titolari di Partita Iva sono molte le categorie che hanno già beneficiato di contributi pensati e voluti per ammortizzare la crisi economica.

Agli interessati a conoscere quali bonus senza ISEE si possono richiedere nel 2021, compresi quelli rivolti ai titolari di Partita IVA, si consiglia la visione di un interessante video YouTube del canale Mondo Pensioni.

A distanza di tempo si ritorna a parlare di aiuti economici rivolti ancora alle imprese. E questa volta lo si fa con un bonus nuovo di zecca indirizzato alle attività economiche duramente colpite dalla crisi indotta dal Coronavirus.

Il bonus in questione, come per qualsiasi altro contributo erogato dalla cabina di regia governativa, non spetterà indistintamente a tutti. Soltanto specifiche attività, nel rispetto dei requisiti di accesso, potranno vedersi erogare gli importi stabili una volta soddisfatte le condizione indicate dal decreto presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Dunque, cresce l’attesa per l’uscita del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale che chiarisca tutte le indicazioni in merito e la disciplina di questa nuova tranche di stanziamenti a fondo perduto.

Nel frattempo, possiamo offrire una panoramica sul bonus esaminando le informazioni disponibili, a partire dai titolari di Partita IVA destinatari del contributo, ai requisiti da osservare per poter ottenere il riconoscimento del Bonus Coronavirus, oltre agli importi previsti.

Prima di passare in rassegna tali punti, però, va ricordato che i settori economici più in crisi nel dopo emergenza covid-19 sono tanti. La maggior parte ha già usufruito dei bonus Coronavirus disposti dal governo negli ultimi mesi.

Ecco perché il nuovo decreto non si estenderà a tutti i titolari di Partita IVA esercenti attività d’impresa, ma soltanto a chi è stato tagliato fuori dalle precedenti erogazioni.

Nuovo bonus Coronavirus per Partita IVA: quali requisiti sono necessari?

Va da sé che si dovranno rispettare una serie di requisiti per ottenere il riconoscimento del Bonus Coronavirus, così come previsto per tutti i bonus introdotti e già in vigore.

Nello specifico, potranno beneficiare dell’agevolazione soltanto le attività che hanno dovuto, su disposizione del governo, tenere chiusa la saracinesca della propria attività per un periodo di almeno 100 giorni nel range temporale dal 1°gennaio 2021 fino al 25 luglio dello stesso anno.

A tale requisito, se ne aggiunge un altro di primaria importanza: si dovrà trattare di attività in possesso di Partita IVA.

In particolare, la platea dei beneficiari del Bonus Coronavirus è formata da professionisti e imprenditori che alla data del 26 maggio 2021 si occupavano prevalentemente dello svolgimento di attività ricomprese in 27 codici Ateco, riinserite nell’atteso decreto.

Ma c’è di più, il termine sopra indicato potrà essere esteso al 23 luglio soltanto per le sale da ballo, discoteche, night club ed altre attività simili individuate dal codice Ateco 93.29.10, così come confermato dal sito QuiFinanza.it.

Considerato che i contributi a fondo perduto rientrano nel pacchetto delle agevolazioni Coronavirus della Commissione UE, si può azzardare l’ipotesi di una autodichiarazione come lo è stato per il benefit “alternativo” introdotto nel Decreto Sostegni bis.

Allo stesso tempo, il decreto che verrà varato dal Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), non ammetterà qualsiasi attività con Partita IVA al Bonus Coronavirus. Alcune categorie, infatti, si vedranno preclusa la possibilità di accedere ai finanziamenti a fondo perduto.

Di quali si tratta? A non trovare spazio nel provvedimento di prossima entrata in vigore saranno certamente gli enti pubblici, nello specifico i soggetti menzionati nell’articolo 162 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, oltre a quelli non residenti o non stabili sul territorio della nazione.

Bonus Coronavirus: a chi spetta?

Senza troppi giri di parole veniamo immediatamente al punto. Come in precedenza anticipato, non tutti potranno godere del Bonus Coronavirus in via di definizione. Con molta probabilità saranno le palestre, le piscine e le discoteche a disporre del contributo.

Per il momento, però, si tratta soltanto di anticipazioni non confermate. Occorrerà attendere il decreto attuativo per conoscere con certezza quali attività con Partita IVA rientreranno tra i beneficiari del bonus.

Volendo scendere nei dettagli, l’accesso al Bonus Coronavirus è riservato alle palestre, alle sale da ballo e alle piscine. Alla lista vanno ad aggiungersi le sale da gioco, le attività che si occupano della gestione di monumenti e le attività museali.

Anche le aziende di catering e gli impianti di risalita in montagna (funivie, seggiovie, funicolari e skilift) rientrano tra i beneficiari del contributo.

Bonus Coronavirus: fino a 25000 euro di contributo a fondo perduto

Se facciamo riferimento alle somme totali destinate a coprire questa nuova tranche di contributi a fondo perduto possiamo dire che il decreto ha previsto uno stanziamento molto generoso. I sostegni varati in tale direzione sfiorano la cifra complessiva di 140 milioni di euro.

Questi verranno distribuiti secondo un piano già ben delineato dal Governo, seguendo un ordine di priorità. Il Bonus Coronavirus verrà corrisposto in prima battuta ai soggetti ricadenti nella categoria del codice Ateco previsto per sale da ballo, discoteche e via dicendo, per un importo di 25000 euro ad attività.

Impianti sportivi, palestre, parchi tematici, eventi di teatro, arte, cinema, fiere e cerimonie potranno invece richiedere fino a 12 mila euro distribuiti fra tutti gli altri potenziali destinatari del beneficio secondo un dettagliato schema di importi.

Ai soggetti con compensi e ricavi (periodo d’imposta 2019) non eccedenti i 400.000 euro e a quelli di recente costituzione, con compensi e ricavi nulli, andranno 3.000 euro di Bonus Coronavirus. La cifra aumenta a 7.500 euro per quelli rientranti nel range di ricavi e compensi fino ad un milione di euro.

Mentre il tetto massimo di 12.000 euro di contributo a fondo perduto andrà a chi rientra nello scaglione sopra il milione di euro.

Naturalmente, la gestione della richiesta del Bonus Coronavirus sarà molto complicata. Si prevede un grande quantitativo di domande non appena il decreto darà via libera all’agevolazione rivolta a queste particolari categorie di Partita IVA.

Tanto basta a non escludere un possibile click day poiché i fondi a disposizione sono limitati. In ogni caso, bisogna attendere il decreto per meglio capire come il governo Draghi deciderà di orientarsi al riguardo.

Rimarrà comunque invariata la soglia minima di Bonus Coronavirus per ciascun soggetto, a non meno di 3.000 euro per attività.

Bonus Coronavirus: come avere il nuovo benefit

Il nuovo Bonus Coronavirus rientra nella categoria delle agevolazioni statali disciplinate dall’Agenzia delle Entrate e non dall’INPS.

Stabilire a priori quale sarà la modalità di erogazione del contributo a fondo perduto non è ancora possibile. La sorte del bonus Covid è, infatti, ancorata alla pubblicazione del decreto.

Per il momento, risulta essere certo l’accredito del suo importo direttamente sul conto corrente del richiedente (postale o bancario), all’IBAN indicato nella domanda da compilare con ogni probabilità dalla piattaforma online dell’Agenzia delle Entrate.

La presentazione della domanda seguirà lo stesso iter temporale previsto per molti altri bonus gestiti dall’Ente.

Sarà compito dell’Agenzia delle Entrate, una volta disponibile il decreto, procedere alla predisposizione del documento che fornirà tutte le indicazioni per l’accesso al beneficio, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento notificato e approvato dalla Commissione UE.

Bonus per Partita IVA: solo 4 mesi per avere l’ISCRO

Mentre le sorti del Bonus Coronavirus sono ancora incerte, c’è un contributo, sempre rivolto alle Partita Iva, che si avvicina alla scadenza e che vale la pena cogliere al volo.

Mancano solo 3 mesi di tempo per poter beneficiare del bonus ISCRO. L’indennità Straordinari di Continuità Reddituale mensile prevista a sostegno dei lavoratori autonomi e professionisti in possesso di Partita IVA che hanno subito ingenti perdite a causa dell’emergenza da Covid-19.

Insomma, un altro Bonus Coronavirus già attivo e richiedibile entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (per quest’anno), per il triennio dal 2021 al 2023, una sola volta l’anno.

L’agevolazione prevede l’erogazione di una somma di denaro di importo variabile, da un minimo di 250 euro ad un massimo di 800 euro, per ben sei mensilità e per un ammontare annuo non superiore a 4.800 euro.

Bonus ISCRO per le Partita IVA: quali requisiti

Ci sono, però, alcuni requisiti da rispettare per poter beneficiare del bonus ISCRO. In questa sede li esamineremo per sommi capi per mettere a disposizione di tutti gli interessati una semplice guida contenente le informazioni basilari per presentare domanda INPS nel più breve tempo possibile.

Come prima cosa, il sussidio è rivolto ai titolari di Partita IVA attiva almeno da quattro anni. In secondo luogo, il richiedente il Bonus ISCRO non dovrà superare il tetto massimo d’ISEE fissato a 8.145 euro. Il terzo requisito riguarda il volume d’affari.

Nello specifico, il fatturato realizzato nel periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza per il bonus ISCRO dovrà essere inferiore ad almeno il 50% della media del volume d’affari annuo realizzato nei 3 anni precedenti lo stesso.