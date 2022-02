A breve verrà erogato il cosiddetto bonus Covid: sono complessivamente almeno 10.000 i beneficiari, che riceveranno un contributo pari a 791,76 euro. Lo riceveranno i lavoratori in somministrazione, che hanno prestato il proprio servizio nel comparto sanità. Saranno direttamente le agenzie di somministrazione ad erogare la cifra: i beneficiari non dovranno presentare alcuna domanda per ottenere questa una tantum, riferita all'anno solare 2021.

A definire direttamente l'ammontare da erogare attraverso il bonus Covid è stata la legge di conversione del primo Decreto Sostegni, che è diventata operativa dopo quasi nove mesi. Ma proviamo a vedere quali sono, nel dettaglio, le caratteristiche di questo bonus Covid.

Bonus Covid, definito l'importo da erogare!

Una delle novità più importanti, introdotte attraverso il Dl n. 41/2021, è un'indennità strettamente connessa alla diffusione del coronavirus e all'emergenza epidemiologica. Il bonus Covid sarà erogato ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, che erano in servizio il 1° maggio 2020. Si è dovuto attendere, però, che venisse redatto ed approvato il decreto attuativo, con il quale definire alcuni aspetti fondamentali della misura, come l'importo e le modalità di erogazione.

Il 22 febbraio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il provvedimento firmato direttamente da Roberto Speranza, Ministro della Salute, con il quale il bonus Covid è diventato operativo a tutti gli effetti. In estrema sintesi, ai beneficiari della misura spetterà un'indennità pari a 791,76 euro, a cui dovrà essere applicata l'esenzione introdotta attraverso l'articolo 10-bis del Decreto Ristori, con il quale sono stati normati i sussidi e gli aiuti erogati e connessi alla pandemia. L'importo che arriverà direttamente ai destinatari è stato stabilito tenendo conto dei dati che sono stati inviati dalle singole Regioni e dalle Province autonome, ed ha tenuto conto del numero dei beneficiari presenti su tutto il territorio.

Bonus Covid, i requisiti per ottenerlo

Per poter beneficiare del bonus Covid è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Tra questi rientrano:

risultare in servizio il 1° maggio 2021;

essere un lavoratore del comparto della sanità;

essere un lavoratore in somministrazione.

Complessivamente le risorse messe a disposizione per il bonus Covid sono pari ad 8 milioni di euro. In Lombardia è presente la platea più grande dei beneficiari. Seguono la Toscana e la Campania. Di seguito riportiamo i lavoratori in somministrazione presenti nelle varie regioni e l'importo che spetta complessivamente alla regione

Regione - lavoratori - importo

Piemonte - 1.004 - 794.927,04 €

1.004 794.927,04 € Valle d’Aosta - 266 - 210.608,16 €

266 210.608,16 € Lombardia - 2.294 - 1.816.297,44 €

2.294 1.816.297,44 € P. A. Bolzano - 5 - 3.958,80 €

5 3.958,80 € P. A. Trento - 111 - 87.885,36 €

111 - 87.885,36 € Veneto - 195 - 154.393,20 €

195 - 154.393,20 € Friuli Venezia Giulia - 316 - 250.196,16 €

316 - 250.196,16 € Liguria - 285 - 225.651,60 €

285 225.651,60 € Emilia Romagna - 651 - 515.435,76 €

651 515.435,76 € Toscana - 1.062 - 840.849,12 €

1.062 840.849,12 € Umbria - 95 - 75.217,20 €

95 75.217,20 € Marche - 7 - 5.542,32 €

7 5.542,32 € Lazio - 435 - 344.415,60 €

435 344.415,60 € Abruzzo - 878 - 695.165,28 €

878 695.165,28 € Molise - 11 - 8.709,36 €

11 8.709,36 € Campania - 1.039 - 822.638,64 €

1.039 - 822.638,64 € Puglia - 188 - 148.850,88 €

188 148.850,88 € Basilicata - 28 - 22.169,28 €

28 22.169,28 € Calabria - 131 - 103.720,56 €

131 103.720,56 € Sicilia - 309 - 244.653,84 €

309 244.653,84 € Sardegna - 794 - 628.657,44 €

TOTALE 10.104 7.999.943,04 €

Bonus Covid. il pagamento arriverà senza domanda!

Il bonus Covid, previsto dal primo Decreto Sostegni, è rivolto ai lavoratori che non abbiano un rapporto diretto con il datore di lavoro. In altre parole il rapporto prevede che siano coinvolti almeno altri due soggetti, ma soprattutto si deve basare su due diversi contratti:

il primo tra il somministratore ed il lavoratore somministrato;

il secondo tra il somministratore e l'utilizzatore, che altri non è che il soggetto presso il quale il lavoratore svolge la propria attività.

È proprio sulla base di queste due relazioni che funziona il meccanismo attraverso il quale viene erogato il bonus Covid e vengono stabiliti gli importi da erogare. Per poter beneficiare della misura non è necessario presentare nessuna domanda. Saranno le stesse aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale ad assegnare ai soggetti utilizzatori le risorse previste.

I soggetti utilizzatori, a loro volta, provvederanno a trasferire alle agenzie di somministrazione gli importi di loro spettanza, perché proprio queste hanno un rapporto diretto con i lavoratori. Entro 30 giorni, queste dovranno procedere con il pagamento del bonus Covid ai beneficiari, che dovranno rilasciare una quietanza con la quale attestare le somme ricevute.

Le risorse messe in campo lo scorso maggio, quindi, fanno un lungo giro prima di arrivare ai destinatari: l’attesa per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità è lunga, ma non è necessario trasmettere alcuna domanda per ricevere l’indennità una tantum connessa all’emergenza epidemiologica.