Sei un nato nel 2002, hai appena compiuto diciotto anni e vorresti usufruire del Bonus Cultura 2021? Affrettati! Hai tempo solo fino al 31 agosto 2021 per fare domanda! Scopri come!

Il bonus cultura ha fatto parlare di sé sin dalla sua uscita, nell’oramai lontano 2016. Fra scandali, truffe, giri illeciti e analfabetismo funzionale, il Bonus Cultura è sempre stato oggetto di chiacchiere accanite.

Se sei nato nel 2002 ed hai appena compiuto diciotto anni, sappi che hai tempo fino al 31 agosto 2021 per poter richiedere il Bonus Cultura 2021.

Come scopriamo grazie a ticonsiglio.com, orizzontescuola.it e agenpress.it - e come vedremo a breve nello specifico – questa agevolazione ha riscosso parecchio successo negli anni, sia nel bene che nel male.

Che cos’è il Bonus Cultura 2021?

Partiamo dal principio: in cosa consiste il Bonus Cultura?

Il Bonus Cultura 2021 – e tutte le sue precedenti edizioni – risulta essere un’agevolazione messa in atto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nato nel 2016 è oramai arrivato alla sua quinta edizione.

E’ dedicato unicamente a coloro che abbiano compiuto diciotto anni nell’anno di richiesta del bonus, quindi neomaggiorenni; ha un valore di 500 euro -erogati dallo Stato sotto forma di buono – e permette di acquistare biglietti per mostre, cinema, musei, concerti e di comperare inoltre libri, cd musicali, fumetti e graphic novel.

Il Bonus Cultura 2021 può essere richiesto dal 1 aprirle 2021 fino al 31 agosto 2021, registrandosi sull’apposito portale 18app.

Nell’anno 2020 – tramite il Decreto attuativo del 22 dicembre 2020 n 192 – il Bonus Cultura ha subito delle modifiche – pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2021 – a livello di attribuzione ed utilizzo del beneficio.

Da quando è attivo il Bonus Cultura?

Il Bonus Cultura ha visto la luce nel 2016, tramite una misura governativa attuata nella legge di Stabilità.

Sin dal suo primo utilizzo ha visto stanziare dallo Stato ben 290 milioni di euro ed ha trovato riscontro da parte di ben 574.593 neomaggiorenni, desiderosi di usufruire di questa ghiotta opportunità.

Sin dal suo primo utilizzo è stato possibile fruirne attraverso l’utilizzo dello SPID – che ricordiamo essere diventato praticamente obbligatorio proprio nell’ultimo biennio – e in seguito attraverso alla registrazione sull’apposito portale www.18app.it

Come richiedere il Bonus Cultura 2021?

Come detto in precedenza, per poter richiedere il Bonus Cultura 2021, bisognerà aver compiuto diciotto anni entro il 2021 – essere nati quindi nel 2002 – e possedere un’identità SPID.

Lo Spid non è altro che il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale e permetterà di accedere al portale 18app e di immettere i propri dati personali.

Dopo aver immesso dati come residenza, numero di cellulare, indirizzo email e dati identificativi, si riceverà automaticamente un bonus di 500 euro.

Attraverso il portale 18app il neo diciottenne potrà, inoltre, verificare quali sono i negozi esercenti disposti ad accettare il suddetto buono.

Il voucher potrà essere usato in cassa, portando una copia scaricata e stampata oppure si potrà salvare il Qr code o codice a barre nel proprio cellulare ed esibirlo durante il pagamento. Si rammenta che il buono è individuale e nominativo e può essere speso solo dall’utente registrato che ne beneficia. Non vi sono limiti di spesa per un singolo acquisto tramite il Bonus Cultura 2021, ma non è possibile comprare più copie della stessa unità o servizio.

Quindi non si potranno comperare due libri uguali o due biglietti della stessa mostra o due biglietti per la stessa serata di teatro.

Il Bonus Cultura 2021 è spendibile, inoltre, solo nel territorio nazionale italiano.

In cosa si può utilizzare il Bonus Cultura 2021?

Come sopraccitato, il bonus cultura 2021 è spendibile solo su territorio italiano, nei negozi esercenti che aderiscono all’iniziativa e accettino i pagamenti tramite suddetto voucher.

Per sapere quali sono i suddetti negozi – ricordiamo, però, che Amazon accetta il Bonus Cultura 2021 e per sapere come comprare su Amazon vi rimandiamo a questo video -

il neo maggiorenne potrà visionare l’apposita sezione presente sul sito web 18app.

Come già precedentemente sottolineato, non si potranno comperare due unità dello stesso bene tramite questo voucher, ma in compenso non vi saranno limiti di spesa.

Nello specifico, non si potranno comperare due libri identici – qualsivoglia sia il loro prezzo – ma si potrà comperare un singolo libro anche del valore di 500 euro.

Per cosa è spendibile il Bonus Cultura 2021?

Il bonus cultura 2021 è spendibile per:

Biglietti del cinema

CD musicali – o altri formati di musica

Biglietti per il teatro

Corsi di lingua straniera

Abbonamenti per quotidiani – sia in formato digitale che fisico

Biglietti per eventi culturali

Biglietti per concerti

Libri

Biglietti per l’ingresso ai musei e la visione di monumenti e parchi

Corsi di musica

Corsi di Teatro

Corsi di danza

Per poterne usufruire si avrà tempo entro e non oltre il 31 agosto 2021 – scadenza massima per iscriversi sul portale 18app e richiedere il suddetto bonus cultura 2021 – e la scadenza entro cui fruire dei 500 euro è il 28 febbraio 2022.

Il Bonus Cultura sparirà dal 2023?

Dario Franceschini, Ministro della Cultura, ha rinnovato con enorme piacere ed entusiasmo il Bonus Cultura del 2021, definendo l’iniziativa nata nel 2016 un vero e proprio successo e un investimento imprescindibile – investimento pari a quasi 730 milioni di euro per 1,6 milioni di iscritti – per agevolare alla cultura la prossima generazione.

Malgrado ciò, è ancora troppo presto per sapere se ci sarà un Bonus Cultura nel 2022 – il quale sarebbe fruibile entro e non oltre febbraio 2023 – e se questo manterrà le stesse regole di utilizzo.

Malgrado l’entusiasmo del Ministro Franceschini, molti storcono il naso di fronte alle palesi e incessanti truffe allo Stato perpetrate dai neo diciottenni aventi diritto al Bonus Cultura.

Bonus Cultura e la truffa dei 500 euro

Dalla sua uscita nel 2016, il Bonus Cultura ha collezionato una lunga sfilze di critiche per i “furbetti del Bonus Cultura”, le truffe vengono effettuate sia da terzi ai danni dei ragazzi stessi, che dai ragazzi che non sono interessati a fruire del Bonus Cultura.

Cosa significa truffa da terzi?

Proprio quest’anno il bonus cultura 2021 ha visto – come leggiamo su agenpress - l’associazione Consumerismo No profit e Adiconsum Sardegna indagare su un caso di truffa ai danni dei ragazzi del 2002.

Pare, infatti, che nella regione Sardegna – ma l’evento non si limita alla singola regione – molti ragazzi aventi diritto al Bonus Cultura 2021 siano stati contattati da terzi, i quali offrirebbero ricariche telefoniche dello stesso valore del Bonus Cultura 2021 in cambio dei dati per accedere allo SPID.

Addirittura, questi offrirebbero una sorta di maggiorazione per coloro che immettessero nel “giro” anche degli amici.

Ovviamente, dopo aver ricevuto i dati SPID i truffatori si sono dileguati.

Ciò non è pericoloso solo per quanto riguarda la truffa del Bonus Cultura 2021 di per sé ma – come sappiamo bene – perché lo SPID permette l’accesso a molteplici canali come l’INPS, l’Agenzia dell’Entrate, la sezione regionale riguardante il proprio medico curante.

Ciò permetterebbe ai truffatori non solo di appropriarsi del Bonus Cultura 2021 ma di poter effettuare un vero e proprio furto di identità ai danni dei ragazzi.

Ma cosa se ne fanno i truffatori dei dati per il Bonus Cultura 2021?

Ebbene, pare che sin dalla sua nascita, il Bonus Cultura abbia creato un vero e proprio mercato nero.

Difatti, soprattutto in gruppi di vendita e scambio libri, vi sono persone che propongono “affaroni” tramite il bonus cultura.

Che si tratti degli stessi truffatori che vogliono lucrarci o di ragazzi non interessati a sfamare la loro mente non è dato saperlo, ciò che si sa per certo è che queste persone proporrebbero l’acquisto di libri – prevalentemente – tramite canali digitali come Amazon tramite il Bonus Cultura 2021 e chiederebbero in cambio la metà del prezzo di copertina del libro stesso.

Così facendo il possessore del Bonus Cultura 2021 otterrebbe almeno la metà del prezzo speso in contanti – da poter quindi riutilizzare – e il lettore otterrebbe dei libri nuovi a metà del loro prezzo.

Un win – win quindi, non fosse che questa può essere definita una vera e propria truffa ai danni dello Stato.

Ciò perché il Bonus Cultura 2021 è assolutamente nominale.

Sul sito la Repubblica, compare addirittura una spiegazione dettagliata di uno dei giovani “affaristi”:

“tu scegli i titoli su Amazon, dividi per due il prezzo, mi fai la ricarica Postepay e, arrivato l'accredito, ti faccio l'ordine: tempo due o tre giorni, e il libro è a casa". "A te conviene, perché compri a metà prezzo - incalza - e io ci guadagno, visto che non leggo".

Il Bonus Cultura come lotta all’analfabetismo funzionale

Conviene davvero, considerando quanti giovani lo stiano rivendendo per potersi comprare chissà cosa, continuare a elargire il Bonus Cultura?

Il Bonus Cultura dovrebbe nascere per permettere anche ai ragazzi giovani spese che normalmente gli sarebbero precluse – come i soldi per i biglietti di una serata a teatro o il pagamento di corsi di lingue straniere che aprano successivi sbocchi lavorativi – visto la loro condizione di inoccupati nel mondo del lavoro, ma si limita a diventare un pretesto per poter spendere 250-500€ in cose che nulla hanno a che fare con la cultura.

E, come sempre, la disonestà di qualcuno potrebbe ledere anche coloro che rispettano le regole e davvero sono interessati a fruire di questi 500 euro – magari perché provenienti da famiglie meno abbienti e quindi impossibilitate a spendere tale cifra per la cultura – portando a far credere che siano tutti truffatori quelli che ricevono il voucher di 500 euro del Bonus Cultura.

La nostra speranza è che in futuro questo Bonus possa essere apprezzato per ciò che è: uno splendido mezzo che lotta contro l’analfabetismo funzionale italiano che – ricordiamo – è arrivato a sfiorare il 28% della popolazione fra i 16 e i 65 anni.

Quindi potrebbe arricchire delle giovani menti che, lo sappiamo, saranno il futuro della nostra società.

L’auspicio è che più giovani si avvicinino al mondo dell’arte, della lettura e che siano desiderosi di imparare, di apprendere, di carpire tutto ciò che l’arte – in tutte le sue forme – può trasmettere.