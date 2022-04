Il bonus cultura per il 2022 prevede adesso una nuova scadenza entro la quale richiederlo! Inoltre ci sono alcune novità in arrivo per tutti i nati nel 2003, a cominciare dall'importo del voucher di quest'anno!

Arriva una nuova scadenza per il Bonus Cultura!

Se sei tra quelli nati nel 2003, e che ha compiuto diciotto anni, dovrai fare in fretta, perché i tempi per accedere alla 18app, la pagina web adibita dal Ministero della Cultura, ora sono più ristretti.

Purtroppo succede ogni anno che le date e i tempi per l'accesso a certi bonus si restringano. Anche per quest'anno si segnala un aumento delle richieste per questo bonus, che consiste in un voucher da 500 euro per tutte le spese inerenti a cancelleria, prodotti multimediali e relativi all'industria culturale (spettacoli, cinema, corsi di formazione...).

Per evitare di non riuscire ad accaparrarsi questo bonus, ti consiglio di provvedere a registrarti presso la piattaforma 18app. Purtroppo per il 2022 non si potrà utilizzare altri strumenti di identificazione digitale all'infuori dello SPID, pertanto, se non l'hai ancora fatto, dovrai iniziare da qui.

Solo una volta ultimata la registrazione della tua identità digitale potrai accedere alla 18 app. Ma ne parleremo meglio nel corso dell'articolo, oltre alle varie novità in merito ad acquisti e alle date relative all'erogazione del bonus.

Bonus cultura: ma quando si attiva per i nati nel 2003?

L'attivazione del Bonus cultura è previsto dopo la scadenza del primo step, cioè quello relativo al rilascio del voucher agli aventi diritto.

Questa fase è iniziata dal 17 marzo 2022, e culminerà il 31 agosto 2022. In questa data dovrai solo accedere alla 18app e farti confermare l'idoneità all'accesso al bonus.

Dopo questa fase dovrai aspettare l'attivazione del voucher, e quindi la possibilità di poter scaricare dal voucher ogni spesa conforme a quanto previsto dal Ministero della Cultura.

Attualmente non c'è una data ufficiale in cui il voucher digitale ti si attiverà, ma è altamente probabile che l'attivazione sarà successiva alla data di scadenza della prima fase, cioè già dopo il 1 settembre 2022.

Se riguardiamo alla versione del 2021, la data di allora era il 15 settembre, in contemporanea con la Carta del Docente, ovvero il bonus disposto per tutti i docenti di ruolo.

Certamente questa data non sarà raggiungibile se hai superato i tempi relativi alla prima scadenza, come può confermarti Chiaraluna Caldana nel suo video Youtube.

Bonus cultura: ecco quando scade per i nati nel 2003!

Il Bonus cultura è un ottimo strumento per chi, a diciotto anni, vuole cominciare a provvedere personalmente all'acquisto di prodotti editoriali e/o multimediali, ovviamente formativi e culturali.

Si è dovuto aspettare la scadenza dei termini di uso del precedente Bonus cultura per provvedere all'apertura delle nuove richieste. Ufficialmente puoi cominciare a richiedere questo voucher da 500 euro già dal 17 marzo 2022, direttamente su 18app, la pagina web gestita dal Ministero della Cultura.

Per la data di scadenza si prevede come termine ultimo il 31 agosto 2022, oltre il quale non potrai più richiederlo.

Anche perché da settembre inizieranno le prime erogazioni, e in quel caso avrai come ulteriore scadenza il 28 febbraio 2023. Oltre questa data il tuo bonus non potrà più essere utilizzato per gli acquisti.

Ovviamente queste scadenze possono cambiare nel corso del tempo, in particolare se i fondi stanziati dal Governo Draghi risultino non sufficienti per provvedere a tutte le richieste.

Per il 2022 si stima un fondo pari a 230 milioni di euro, pertanto solo 460.000 diciottenni potranno beneficiare di questo bonus. Per una volta la copertura è quasi integrale, dal momento che per il 2022 si stimano almeno mezzo milione i ragazzi che faranno l'esame della Maturità.

E teoricamente almeno mezzo milione i nuovi registrati al servizio SPID.

Bonus cultura: ecco come richiedere il voucher da 500 euro per i nati nel 2003!

Per richiedere il Bonus cultura chi è tra i nati nel 2003 dovrà provvedere a registrarsi presso il sito 18app, previo possesso del proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Con la digitalizzazione in atto per tutti i servizi pubblici e amministrativi, è ormai impossibile per il comune cittadino accedere anche solo ad un portale della Pubblica Amministrazione senza uno strumento di identificazione digitale.

Per 18app purtroppo è richiesto esclusivamente lo SPID, ma per tua fortuna ci sono una serie di provider adibiti al rilascio di questo servizio, e sono:

L'importante è di provvedere alla consegna dei documenti di identità (carta, tessera sanitaria...) e di provvedere tramite smartphone a collegare il proprio SPID ad un eventuale app di riconoscimento, come fa Poste Italiane con Poste ID.

Fino a poco tempo fa il servizio delle Poste era gratuito, ma da quest'anno dovrai spendere tra i 10 e i 12 euro per farti abilitare l'identità digitale.

E' un pagamento una tantum. Non sono previsti ulteriori costi di mantenimento o un canone mensile/annuo da pagare.

Una volta che hai provveduto a registrare la tua identità via SPID, potrai usarlo per connetterti alla 18app.

La piattaforma ti rilascerà il bonus Cultura se risulterà confermata la tua età anagrafica di 18 anni (quindi l'essere tra i nati del 2003), e il possesso di una cittadinanza italiana/comunitaria o di un permesso/carta di soggiorno se extracomunitario.

Da quel momento in poi avrai in dotazione un codice QR code, disponibile anche nell'app IO qualora tu abbia provveduto a scaricarla dallo Store. Con questo QR code potrai detrarre dal voucher la cifra relativa all'acquisto.

Sarà compito dell'esercente provvedere alla vidimazione del codice, col quale potrà ottenere il compenso detratto dal tuo voucher digitale.

Ricordiamo che non potrai cederlo a terze parti, né convertirlo in contanti. Si può solo usare per l'acquisto dei seguenti prodotti a tema formativo e culturale.

Bonus cultura: ecco cosa puoi comprare con 18app 2003!

Il bonus cultura prevede una copertura fino a 500 euro, detraibili ogni volta da un voucher digitale rilasciato da 18 app per tutti coloro che sono nati nel 2003, e che hanno compiuto 18 anni entro il 31 dicembre 2021.

L'acquisto dei prodotti è solo a tema formativo e culturale, anche extra-scolastico. Pertanto, si possono acquistare solo i seguenti prodotti:

audiolibri o libri,

o libri, libri scolastici e universitari,

scolastici e universitari, ingressi o abbonamenti a musei,

biglietti o abbonamenti a teatri o spettacoli,

o spettacoli, corsi di lingua, musica, teatro,

musica, vinili, CD, DvD musicali o musica digitale,

digitale, abbonamenti per magazine, giornali e riviste.

Facciamo delle precisazioni in merito, specie se si vuole provvedere all'acquisto online. I libri dovranno essere idonei al bonus, in particolare se li si acquista nelle piattaforme e-commerce di Amazon e Mondadori.

Inoltre i corsi di lingua, musica e teatro dovranno essere presso enti o professionisti registrati, altrimenti non potranno godere di questo bonus.

Ricordiamo che non si può assolutamente provvedere all'acquisto di computer, software o hardware col Bonus Cultura.

Bonus Cultura: anche per i nati nel 2003 non serve l'ISEE!

Si è temuto a fine 2021 che per il Bonus Cultura 2022 venisse richiesto a tutti coloro che sono nati nel 2003 la presentazione dell'ISEE.

Era una proposta dell'attuale Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Se questa proposta fosse passata, per tutti i nati nel 2003 sarebbe stato obbligatorio un ISEE in corso di validità con un valore inferiore a 25.000 euro.

Così facendo la platea di riferimento si sarebbe dimezzata in un colpo solo! Per fortuna l'attuale ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha fatto in modo che questa proposta non avesse un seguito. Almeno per il 2022. Bisognerà vedere a fine anno se l'idea di introdurre l'ISEE per questo bonus non venga riproposta.