Come molti sanno, la situazione emergenziale provocata dall’esplodere dei contagi legati alla diffusione del Coronavirus avvenuta anche su tutto il territorio nazionale a partire dall’inizio dell’anno scorso 2020, ha comportato delle conseguenze davvero disastrose per l’economia dello Stato e della popolazione residente.

A questo proposito, tra le conseguenze principali relative alle misure restrittive, limitazioni e chiusure degli esercizi commerciali e produttive, che sono state elaborate al fine evitare il rischio di possibili assembramenti e un aumento radicale dei contagi, vi è da un lato l’aumento del tasso di disoccupazione dei cittadini italiani e dall’altro la riduzione dell’orario lavorativo per quanto riguarda quei lavoratori che svolgono delle attività che hanno subito gli effetti delle misure governative.

In questo scenario, appare chiaro che il ruolo dei bonus, degli indennizzi e dei contributi economici che sono stati nel corso dei mesi introdotti da parte della squadra dell’esecutivo è diventato man mano sempre più importante ed essenziale per i cittadini, in particolare per quelli che si ritrovano a vivere delle condizioni economiche e sociali di grande difficoltà.

Tuttavia, se da un lato si riconoscono un insieme di interventi e di misure economiche, che si presentano sotto forma di bonus onnicomprensivi corrisposti attraverso mensilità una tantum, le quali sono state elaborate da parte del Governo italiano al fine di supportare proprio alcune categorie lavorative maggiormente coinvolte dalla crisi e dalle restrizioni governative, dall’altro è possibile individuare anche altri bonus non necessariamente correlativi alla crisi legata al Covid-19, ma che rappresentano di fatto un aiuto altrettanto importante per tantissime categorie di persone.

Tra queste, vi è anche il bonus cultura dal valore di 500 euro, il quale è stato elaborato ed introdotto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al fine di portare avanti un obiettivo centrale per il territorio italiano, ovvero quello della promozione della cultura anche tra i giovani ragazzi, mediante l’acquisto di beni o di servizi correlati a questa.

Per questo motivo, è chiaro che sono stati specificati anche una serie di requisiti e di condizioni che sono stati considerati obbligatori per poter effettivamente ottenere l’accesso al bonus cultura di 500 euro.

Dunque, all’interno del seguente articolo, saranno quindi approfonditi in maniera dettagliata tutti gli aspetti che contraddistinguono il bonus cultura dal valore di 500 euro, sottolineando anche i requisiti di accesso e le procedure operative che dovranno essere rispettate per poter beneficiare del bonus cultura da 500 euro.

Le peculiarità del bonus cultura da 500€ senza ISEE

Il bonus cultura 2021 che potrà essere richiesto da tutti i destinatari senza alcun tipo di riferimento alla certificazione ISEE e al reddito annuale di appartenenza, si pone come una delle iniziative principali messe in atto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre che dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’iniziativa relativa all’introduzione del bonus cultura dal valore di 500 euro è entrata in scena per la prima volta già durante l’anno 2016, indirizzata a tutti i ragazzi che durante quell’anno avrebbero compiuto l’età di diciotto anni.

Questa misura si pone tra l’insieme di interventi e di contributi volti al raggiungimento di un unico grande obiettivo, fondamentale per il territorio italiano, ovvero quello di promuovere tutti gli ambiti legati alla cultura del nostro territorio, anche tra i giovani studenti.

In questo senso, il bonus cultura che assume il valore complessivo di 500 euro per ogni giovane italiano, consiste effettivamente nel riconoscimento e nell’erogazione di un vero e proprio buono, i cui soldi sono destinati esclusivamente all’acquisto di servizi o di beni correlati agli ambiti della cultura, della musica, del cinema, dei concerti, comprese anche le visite presso monumenti storici, musei o parchi archeologici; così come anche per l’acquisto di libri, CD o per la partecipazioni a spettacoli culturali, eventi o anche corsi di teatro o di danza.

Oggi, l’iniziativa del bonus cultura da 500 euro è così giunta alla quinta edizione e attualmente offre il contributo esclusivamente a quei ragazzi che risultano nati durante l’intero anno 2002.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha disposto un’apposita piattaforma telematica, ovvero 18app, la quale è interamente dedicata alla gestione del bonus cultura, in cui sono specificati all’interno delle specifiche sezioni anche tutti gli aspetti legati ai requisiti, i termini e le scadenze che i cittadini che intendono beneficiare del bonus da 500 euro dovranno obbligatoriamente rispettare.

Chi sono i destinatari del bonus cultura senza ISEE da 500 euro

A questo proposito, secondo le disposizioni portate avanti da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato specificato che l’erogazione del buono spesa dal valore complessivo e unico di 500 euro relativo al bonus cultura, potrà essere concesso soltanto a quei ragazzi che durante l’anno compiranno la maggiore età, che risultano avere la cittadinanza italiana o anche straniera, purché residenti sul territorio nazionale.

Dunque, per quanto riguarda il bonus cultura di quest’anno, la platea di potenziali beneficiari del bonus da 500 euro comprende tutti i giovani ragazzi residente in Italia, oppure in possesso di un permesso di soggiorno regolare e in corso di validità, che hanno effettivamente compiuto i loro diciotto anni di età anagrafica durante l’anno 2020.

A questo proposito, il video YouTube messo a disposizione da AmiraMondo è molto utile al fine di comprendere tutti i requisiti necessari per poter effettivamente accedere al bonus cultura 2021:

Per cosa si può utilizzare il bonus cultura di 500€

Grazie al bonus cultura dal valore di 500 euro, tutti i ragazzi che sono nati durante il 2002 e che durante il 2020 hanno compiuto la loro maggiore età, avranno quindi l’opportunità di beneficiare di un buono che potrà essere speso per l’acquisto di prodotti e articoli legati al settore culturale oppure per usufruire di servizi, come la partecipazione ad eventi o spettacoli culturali.

Occorre, tuttavia, sottolineare che al fine di non perdere i soldi relativi al bonus cultura, è necessario che i cittadini beneficiari usufruiscono dell’intero importo del buono rispettando la scadenza fissata per il giorno 28 febbraio 2022.

In questo senso, inoltre, bisogna ricordare che il l Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non ha fissato alcun tipo di limite legato alla spesa che può essere effettuata per ciascun acquisto. Tuttavia, ogni cittadino può utilizzare il bonus cultura per l’acquisto di una sola unità relativa allo stesso bene oppure servizio.

Al fine di rendere più semplice la comprensione di tutti quei beni e quei servizi che potranno essere effettivamente acquistati mediante l’erogazione dei 500 euro relativi al bonus cultura senza ISEE, può essere utile riepilogarli in questa breve lista:

libri, inclusi anche gli audiolibri o i libri elettronici (fatta esclusione dei supporti hardware);

biglietti per la partecipazione alle rappresentazioni cinematografiche, spettacoli dal vivo (come produzioni di musica, danza, teatro circhi o anche spettacoli viaggianti, ad esclusione degli eventi da ballo), rappresentazioni teatrali;

corsi di teatro;

corsi di musica;

corsi di lingua straniera;

abbonamenti per usufruire di quotidiani, anche in formato digitale.

accesso a musei, eventi culturali, gallerie, parchi naturali, mostre, monumenti ed aree archeologiche;

musica (cd, dvd musicali, musica online, dischi in vinile, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

prodotti dell’editoria audiovisiva.

Come fare la richiesta per il bonus da 500 euro senza ISEE

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha anche fornito una serie di indicazioni operative relative alle modalità e al procedimento da seguire da parte di tutti coloro che intendono accedere al bonus cultura dal valore di 500 euro.

A questo proposito, è necessario chiarire che il tempo a disposizione per presentare la domanda è ormai davvero poco, in quanto è possibile accedere al portale e richiedere il bonus soltanto entro il giorno 31 agosto.

Al fine di procedere correttamente con la presentazione dell’istanza per ottenere il bonus cultura da 500 euro, occorre innanzitutto effettuare la registrazione presso il sito ufficiale, accessibile al seguente link www.18app.italia.it.

In questo senso, per poter procedere correttamente con la registrazione della propria area personale, è necessario che il cittadino richiedente abbia a disposizione le proprie credenziali SPID così da autorizzare poi l’accesso a 18app. Successivamente, è poi necessario visionare i propri dati legati al codice SPI, così da procedere con la conferma e l'accettazione delle condizioni di uso.

Dopo qualche minuto, il cittadino dovrebbe poi ricevere un’email in cui sarà confermato l’esito della propria registrazione personale presso il portale 18app, dove sarà possibile anche accedere alla sezione legata al portafoglio del buono spesa da 500 euro.

Come acquistare con il bonus cultura

Una volta che il cittadino beneficiario del bonus cultura da 500 euro ha effettuato correttamente la registrazione del suo profilo all’interno del portale, egli avrà la possibilità di generare il buono spesa che intende usufruire per l’acquisto del prodotto o del servizio culturale.

A questo proposito, anche in questo caso è necessario rispettare alcune linee guida relative proprio alla generazione del buono spesa, che prevedono innanzitutto la selezione della tipologia di esercente, il quale potrebbe essere sia un negozio fisico che online.

Successivamente, occorre poi indicare la categoria del bene o servizio a cui si è interessati, fornendo anche delle indicazioni in merito all’importo che si intende spendere.

Consultando il menù a tendina all’interno del portale 18app, bisogna quindi selezionare la voce relativa a “Crea nuovo buono”. In questo senso, è possibile anche annullare il buono, nei casi in cui si presentano degli errori durante la compilazione del buono.