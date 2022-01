Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Alessia Seminara RISPARMIO Bonus TV e decoder, PUBBLICATO: 33 minuti fa Decoder TV: come averlo gratis col nuovo bonus senza ISEE! Tempo stimato di lettura: 8 minuti di Alessia Seminara

Buone notizie per gli italiani che hanno intenzione di dotarsi di TV e decoder idonei a ricevere il nuovo segnale digitale. Anche per l’anno corrente, infatti, grazie alla Manovra 2022, che si è occupata di definire il bilancio statale per l'anno corrente, saranno disponibili i Bonus TV. Questo set di misure che consentiranno un risparmio negli acquisti di nuovi dispositivi è essenzialmente composto da due tipologie di agevolazione: il bonus rottamazione TV, senza ISEE e accessibile praticamente a tutti, ed il bonus TV e decoder, che prevede delle limitazioni reddituali. In questo articolo ci occuperemo di analizzare le due misure. In particolare, cercheremo di capire come è possibile ottenere un decoder TV totalmente gratis. Analizzeremo poi la possibilità, concessa a partire da quest’anno, di ricevere il proprio decoder direttamente a casa, senza sostenere alcun costo. Bonus TV e decoder: non è gratis, ma c’è lo sconto! La prima parte del bonus legata alle TV di ultima generazione è il bonus TV e decoder. Questa prima agevolazione permetterà agli interessati di ricevere un contributo, in forma di sconto diretto sull’acquisto, pari ad un massimo di 30 euro. Molti lettori sapranno che, fino allo scorso anno, la cifra ottenibile grazie al bonus TV e decoder era pari a 50 euro: questo avrebbe permesso di ottenere uno sconto più sostanzioso sul prezzo finale. Quest’anno, invece, la cifra del bonus TV e decoder è stata ridotta, ma consentirà comunque un risparmio sull’acquisto di nuovi dispositivi. Per poter accedere allo sconto sull’acquisto, sarà necessario presentare il proprio documento ISEE, che non deve però essere superiore ai 20.000 euro. Gli interessati potranno decidere se richiedere uno sconto sull’acquisto di una nuova TV, o se optare per un decoder, che consenta alla vecchia TV a disposizione di continuare a ricevere il segnale digitale. Bonus TV: decoder gratis per gli over 70! Ma le introduzioni della Legge di Bilancio 2022 in merito al bonus TV e decoder non sono ancora terminate. Anche se la misura ha subito una lieve riduzione, ci sono anche delle news allettanti per molti cittadini italiani. La Manovra 2022 ha infatti previsto la possibilità, per alcuni cittadini, di richiedere il proprio decoder totalmente gratis grazie al bonus TV con ISEE. Questa possibilità è però riservata solamente agli over 70: in questo caso, il cittadino avrà diritto non solo a ricevere il proprio decoder gratuitamente, ma lo potrà anche richiedere direttamente in casa propria. Basterà inviare una richiesta a Poste S.p.A., corredata da documento ISEE, che anche in questo caso non deve superare i 20.000 euro annui. Ovviamente, per averlo gratis, il decoder scelto dovrà avere un valore inferiore o pari ad un massimo di 30 euro, cifra prevista dal bonus TV e decoder. Bonus TV e decoder: come si accede alla misura Solo gli over 70 avranno la possibilità di richiedere il bonus TV e decoder direttamente in casa propria, sfruttando i servizi delle Poste. Per tutti gli altri cittadini, invece, è prevista una procedura differente. Basta infatti recarsi presso il rivenditore dove si vuole acquistare il nuovo dispositivo (TV o decoder che sia), presentare il proprio documento ISEE e consegnare un’autocertificazione al rivenditore stesso. L’autocertificazione richiesta è la seguente: modulo di domanda ufficiale MISE. Una volta scaricata, l’autocertificazione del MiSE va compilata e sarà da consegnare al rivenditore, che la utilizzerà per controllare i dati del cliente. Se tutto andrà per il verso giusto, il rivenditore stesso applicherà lo sconto direttamente sul prezzo d’acquisto, consentendo al cliente di ottenere il proprio bonus TV e decoder in maniera semplice e immediata. Bonus TV anche senza ISEE, ma niente decoder! Tra i bonus legati alle TV di ultima generazione, comunque, ne esiste un secondo aperto a tutti: si tratta del cosiddetto bonus rottamazione TV, e viene concesso senza alcun limite reddituale. Si tratta cioè di un bonus aperto a tutti, che è anche più conveniente rispetto al bonus TV e decoder: questo secondo bonus, infatti, consente di ottenere uno sconto massimo di 100 euro sul nuovo acquisto. Per i lettori che dispongono di documento ISEE, comunque, abbiamo ottime notizie: il bonus TV e decoder ed il bonus rottamazione TV possono essere anche cumulati e richiesti insieme. Ovviamente, per accedere al bonus rottamazione TV occorrerà rispettare i requisiti richiesti, che analizzeremo a breve. Occorre però, innanzitutto, sottolineare un dettaglio: il bonus rottamazione TV non darà diritto allo sconto sull’acquisto di un decoder. Il decoder si può acquistare in sconto o ottenere gratis (per i cittadini over 70) soltanto rispettando i requisiti reddituali del bonus TV e decoder. L’accesso al bonus rottamazione TV da 100 euro, invece, consente solamente di ottenere uno sconto sull’acquisto di una nuova TV. Bonus TV senza ISEE: chi può richiederlo Cerchiamo quindi di capire chi potrà accedere a questo secondo sconto pari a ben 100 euro, concessi dal bonus TV rottamazione. Abbiamo già detto che potranno accedere a questa agevolazione sia i cittadini che non presentano documento ISEE, sia coloro che hanno intenzione di richiedere anche il bonus TV e decoder. Tuttavia, ci sono anche altri requisiti che si dovranno rispettare per accedere al bonus rottamazione TV. Sono ammessi alla percezione dello sconto fino a 100 euro solamente i cittadini residenti nel nostro Paese, rigorosamente in regola con il Canone Rai. Il requisito del pagamento del Canone, comunque, non riguarda coloro che abbiano un'età superiore ai 75 anni. In questo caso, infatti, l’esenzione dal pagamento del Canone Rai è un diritto. Infine, per l’accesso allo sconto diretto sull’acquisto di una nuova TV grazie al bonus rottamazione, sarà importante procedere col requisito caratteristico di questa misura: la rottamazione della vecchia TV. Come si rottama la TV per ottenere il bonus? Cerchiamo adesso di capire come poter ottenere il bonus TV senza ISEE, nel rispetto del requisito della rottamazione del vecchio televisore. Sono due le possibilità che i richiedenti avranno per poter rottamare la propria vecchia TV ed avere diritto di accesso al bonus in questione. Innanzitutto, il metodo più immediato è quello di recarsi presso un rivenditore aderente all’iniziativa, proprio come accade col bonus TV e decoder. In questo primo caso, il vecchio dispositivo viene consegnato direttamente in negozio, in modo che il rivenditore possa occuparsi della rottamazione, applicando direttamente lo sconto al proprio cliente al momento del pagamento. Ma c’è anche una seconda modalità di rottamazione: quella presso isola ecologica. Il cittadino interessato ad accedere al bonus TV comprensivo di rottamazione dovrà consegnare il vecchio televisore proprio presso l'isola ecologica prescelta. Chiaramente, sarà necessario richiedere un certificato di avvenuta rottamazione, che andrà poi consegnato al negoziante per poter avere lo sconto garantito dal bonus TV. Bonus TV: dispositivi e decoder ammessi Prima di concludere, segnaliamo ai lettori che il MiSE ha messo a disposizione una lista ufficiale recante tutti i modelli di dispositivi, sia TV che decoder, idonei al nuovo digitale terreste. La lista può essere consultata al seguente link: lista MiSE TV e decoder idonei Altre informazioni sui bonus legati alla nuova TV digitale possono essere reperite prendendo visione del seguente video, realizzato dal canale YouTube di Mondo Pensioni, dove si approfondisce la procedura per avere il decoder gratis.

