Abbiamo voluto simulare un calcolo per quanto riguarda gli attuali bonus in vigore e delineare qual è la famiglia tipo che riceverà bonus di 800€ circa, nel corso dei prossimi mesi estivi. La stima è realizzata in base ai calcoli effettuati dall’Inps e all’approvazione di nuovi contributi economici, da parte del Governo Draghi. Un totale di 800€ circa: ecco quali sono i singoli aiuti da richiedere.

Per procedere, dobbiamo necessariamente rifarci alla Legge di Bilancio 2022, al Decreto Aiuti e al Family Act ovvero i recenti provvedimenti governativi, che hanno lo scopo di rilanciare l’economia, migliorare il welfare familiare e fornire un sostegno economico concreto in particolar modo, alle famiglie con reddito basso.

I requisiti che dunque abbiamo ipotizzato per la famiglia che qui prendiamo in esame, comprendono innanzitutto un basso reddito Isee, un genitore che lavora e l’altro no, un figlio in età scolare.

Ricordiamo ovviamente che, all’aumentare del numero dei figli, anche gli aiuti diventano più consistenti, quindi si supera facilmente la soglia di bonus di 800€ qui prospettata.

Bonus di 800€: bonifico diretto sul conto corrente. Ok Inps!

L’ipotesi che stiamo portando avanti, prevede la somma di più e diversi aiuti, per arrivare al totale di 800€. Il riferimento dunque non si limita all’assegno unico e universale, come in questo paragrafo riportato, bensì a una serie di contributi, come elencati fino alla fine dell’articolo.

Ipotizzando un figlio minore in famiglia, con reddito Isee al di sotto o pari a 15.000€, l’Inps eroga ogni mese un assegno di 175€, direttamente sul proprio conto corrente.

Come già precisato, per inquadrare l’esempio tipo che qui stiamo delineando, questa è la base prevista per un solo figlio.

Più la famiglia ha figli e più soldi riceverà. Basti pensare alle maggiorazioni pensate per il quarto figlio, come si legge su ilpatronato.it

Le maggiorazioni per figli successivi al secondo sono pari a 85 euro mensili nel caso si disponga di un indicatore ISEE uguale o minore di 15.000 euro, più un forfait di 100€ al mese.

Ma non solo. Se i genitori lavorano entrambi hanno diritto a 30€ in più al mese, per ogni figlio.

Altre maggiorazioni sono previste in caso di figlio con disabilità, mamma giovane con meno di 21 anni, oltre a contributi anche per maggiorenni, in alcuni casi specifici.

Bonus di 800€ con Isee basso: il contributo statale contro il caro energia. Ok Arera!

Per illustrare questa agevolazione, che si concretizza in un vero e proprio sconto in bolletta, per quanto riguarda le utenze di luce e gas, dobbiamo partire da una stima che, in questo caso, risulta effettuata da parte di Arera ovvero l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Un aiuto che oscilla tra 1.087 a 2.741 euro annui, tra 100 e 230 euro al mese.

E questo calcolo si riferisce soltanto all’energia elettrica. Infatti, per quanto riguarda la bolletta del gas, il calcolo contempla più fattori in contemporanea, e conta anche la zona di residenza.

Per questo, per procedere con il nostro calcolo, e arrivare alla somma di 800€, abbiamo preso in considerazione una media di 170€ di sconto diretto in fattura, per ciò che riguarda le utenze.

L’agevolazione è disponibile fine a un tetto massimo di Isee di 12.000€.

Ricordiamo che invece, per le famiglie con almeno quattro figli, è possibile usufruire dello sconto diretto in fattura, per ciò che concerne le bollette di luce e gas, entro un tetto massimo Isee di 20 mila euro.

Nel portarci avanti con il nostro esempio dunque, questa somma va ad aggiungersi ai 175€ previsti per un figlio, grazie all’assegno erogato dall’Inps. Il totale, fino a questo momento, è di 345€.

Bonus di 800€ per figli in età scolare: gli aiuti del Family Act. Ok Draghi!

Abbiamo già avuto modo di approfondire l’argomento, in un articolo dedicato a questa tematica. In sostanza, grazie al Family Act, entrano in vigore una serie di borse di studio strutturate sul criterio economico e non su quello di merito.

Infatti, per tutte le famiglie a basso reddito, è previsto un rimborso delle spese da affrontare per acquistare libri di testo e materiale didattico.

Ad esempio, per ciò che concerne l’esempio che stiamo riportando, per un figlio dell’età di 12-13 anni, quindi frequentante la scuola media (secondaria di primo grado), è previsto un contributo pari a 250€, da richiedere e di cui usufruire, secondo le modalità già illustrate nell’articolo che abbiamo appena segnalato.

Vale la pena monitorare il sito ufficiale del proprio comune o della Regione di residenza, in maniera tale da controllare il momento in cui il bando viene pubblicato.

A questo punti, sarà sufficiente seguire le istruzioni per la compilazione, inviare il modulo e attendere le tempistiche per ottenere i voucher oppure il rimborso delle spese scolastiche sostenute.

Sommando anche questo contributo ai 345€ raggiunti fino a questo momento, si ottiene un totale di 595€.

Bonus di 800€: in arrivo il bonus contro il carovita che spetta a tutti!

L’ok di Draghi arriva anche per un’altra tipologia di aiuti, per tutti i cittadini. L’inflazione dilagante ci porta ormai verso un aumento dei costi non solo relativi alle bollette bensì anche alla spesa alimentare di tutti i giorni.

Un’inflazione che, allo stato attuale della situazione, è al 6,2% circa a fronte di stipendi invece cristallizzati al costo della vita di vent’anni fa.

Di certo un contributo di 200€ non risolve la criticità del momento ma, dal momento che c’è, è doveroso per tutti reclamare ciò che spetta di diritto.

È proprio questa la somma che spetta a tutti coloro che, per il 2021, hanno registrato un reddito Irpef inferiore a 35.000€.

Attenzione! È importante non confondere il reddito Irpef con quello invece attestato dal reddito Isee. Infatti, il primo è personale, e riguarda soltanto il reddito prodotto o altri introiti, mentre l’altro fotografa la situazione a livello familiare. Quindi comprende non solo le entrate di più persone bensì anche la giacenza media sul conto corrente (i risparmi) e il valore del patrimonio a disposizione.

Il bonus anti-inflazione da 200€ spetta a tutti i lavoratori e pensionati dunque, purché al di sotto di tale soglia di reddito, ma non solo. Infatti, è destinato anche ai disoccupati oppure a chi percepisce sussidi statali come il reddito di cittadinanza.

Bonus di 800€: un’entrata economica garantita per l’estate 2022

Ricapitolando fino a questo punto, abbiamo ipotizzato la situazione tipo di una coppia con un figlio in età scolare, di cui solo uno dei genitori lavora e con un Isee basso.

Sommando il contributo previsto dall’assegno Inps per figli minori, quello dello sconto in fattura per le utenze, i 250 euro del rimborso per i libri e i 200 euro del bonus anti-inflazione, siamo giunti a un totale di circa 800€.

Una vera e propria entrata economica che, stando a quanto programmato, arriverà nel corso dell’estate, a partire dal mese di luglio e al massimo per i primi di settembre, laddove si prevede l’erogazione dei voucher per l’acquisto dei libri di testo scolastici.

Come abbiamo visto, in alcuni casi si tratta di bonus che intervengono a livello strutturale nel welfare familiare, come ad esempio l’entrata in vigore dell’assegno unico per figli minori. In altri casi invece si tratta di un bonus una tantum, come previsto da Draghi, per quanto concerne il bonus anti-inflazione di luglio 2022.

Altre volte ancora, l’importo del bonus si calcola sulla base del reddito Isee, mentre può accadere invece che si contempli solo quello Irpef personale.

Di qualsiasi bonus si tratti, per quanto gli importi possano essere più o meno modesti, si tratta però di somme che spettano di diritto, motivo per cui non bisogna perdere l’occasione di richiederli.