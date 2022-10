In arrivo un nuovo bonus per i dipendenti pubblici, ma alla sola condizione che si risparmi energia. Contro il caro energia, le pubbliche amministrazioni possono fare la differenza. E una parte di eventuali economie potrebbe trasformarsi in premi per i dipendenti nella contrattazione integrativa.

Un nuovo bonus per i dipendenti pubblici, ma alla sola condizione che si risparmi energia. È una delle novità in arrivo che interessano le pubbliche amministrazioni e che sono contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’11 ottobre 2022.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni alla Russia, anche l’Italia si è trovata a fare i conti con la crisi energetica. Da questo punto di vista, l’efficientamento energetico è diventato fondamentale tanto per le famiglie, quanto per le imprese.

Ad affiancare gli sforzi individuali dei cittadini, così come quelli delle aziende contro il caro energia, la Pubblica Amministrazione, con 1,2 milioni di edifici su tutto il territorio nazionale e 3,2 milioni di dipendenti, ricopre un ruolo essenziale nel risparmio e utilizzo razionale di gas ed energia.

Il contributo da parte della P.A. è richiesto dall’Unione Europea che, nel Regolamento 2022/1369 di agosto, stabilisce le norme da adottare per far fronte ai problemi relativi all’approvvigionamento di gas fino al 31 marzo del prossimo anno.

Proprio per questi motivi, nella circolare si invitano le pubbliche amministrazioni a inserire obiettivi di risparmio energetico nella sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione" del Piao, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Le azioni di efficientamento verranno premiate con premi e bonus riconosciuti ai dipendenti pubblici nella contrattazione integrativa.

Le pubbliche amministrazioni e il risparmio energetico tra i gli obiettivi del Piao

Contro il caro energia, si richiede la collaborazione delle pubbliche amministrazioni alle quali viene richiesto di inserire il risparmio energetico tra gli obiettivi del Piao, il nuovo adempimento semplificato della PA, la cui approvazione avviene ogni anno entro il 31 gennaio e che, solo per quest’anno, avverrà un mese prima, con scadenza entro il 31 dicembre.

Entro il 31 ottobre 2022, come si legge nella circolare dell’11 ottobre, le amministrazioni sono chiamate a compilare il questionario online, raggiungibile dalla piattaforma dedicato al Piao, dal quale, in un’ottica di collaborazione, dovranno emergere gli elementi informativi, di programmazione e di predisposizione del suddetto Piano.

Nella stessa circolare vengono fornite anche le indicazioni per l’efficientamento energetico da parte delle pubbliche amministrazioni, facendo riferimento anche a un altro documento del Dipartimento della Funzione Pubblica (le dieci azioni per l’efficientamento energetico nella Pubblica Amministrazione).

Relativamente a questo aspetto, viene fatto cenno a possibili “strumenti incentivanti” e, più specificamente, alla possibilità che una quota di quanto risparmiato, grazie alle azioni di efficientamento condotte, possano andare ad attivare il cosiddetto “dividendo di efficienza”.

Perché si pensa a un nuovo bonus per i dipendenti pubblici

A introdurre il “dividendo di efficienza” fu, nel 2009, proprio il Ministro della Pubblica Amministrazione, Brunetta. Questo consentirebbe di utilizzare le eventuali economie aggiuntive, frutto del risparmio e delle riduzioni di spesa, per finanziare la contrattazione integrativa.

In sostanza, i risparmi potrebbero andare ad aumentare gli stipendi dei dipendenti pubblici che lavorano nelle pubbliche amministrazioni che hanno adottato strategie per il risparmio energetico e l’utilizzo intelligente del gas naturale.

L’impegno delle pubbliche amministrazioni per le azioni di efficientamento energetico, dunque, potrebbero venire premiate. E, in particolare, a godere del beneficio sarebbero i dipendenti, mediante un aumento degli stipendi.

Se è vero che l’applicazione di azioni virtuose da parte della PA in materia di risparmio energetico debba avvenire in tempi brevi, lo è anche che, prima che le amministrazioni procedano con gli interventi per l’efficientamento energetico, potrebbero trascorrere mesi.

Ciò significa che anche per il bonus per i dipendenti pubblici ci vorrebbe del tempo. Al momento, infatti, non si hanno informazioni precise né sull’entità del bonus, né sulle modalità di erogazione per le amministrazioni.

Il Ministero per la Transizione Ecologica ha però già provveduto a stanziare un fondo di 320 milioni di euro per l’efficienza energetica degli edifici pubblici.

Tali risorse potranno essere utilizzate per finanziare interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, a pompa di calore per la climatizzazione, per sistemi di schermatura solare ecc.

Le dieci azioni per il risparmio energetico nella PA e il bonus per i dipendenti pubblici

Come già accennato, le azioni virtuose richieste alle pubbliche amministrazioni sono contenute in un documento del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le azioni, condivise col MITE, includono campagne di sensibilizzazione per i dipendenti pubblici, la collaborazione della PA per una campagna di informazione sull’uso intelligente e razionale dell’energia e il rinnovo di impianti e di apparecchiature.

Lo stesso documento prevede, appunto, degli incentivi premiali per i dipendenti e per la PA.