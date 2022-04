Bonus disabili da 3.500 euro per tutti: al via in Campania la nuova agevolazione per le persone affette da disabilità e prive di lavoro. Assegno da 3.500 euro da spendere per seguire corsi di formazione utili per la ricerca di un'occupazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul bonus disabili e quali sono le agevolazioni da richiedere nel 2022.

Dopo la presentazione della Disability Card e dell’apertura delle domande per ottenere sconti e agevolazioni, arriva un nuovo bonus disabili fino a 3.500 euro. A chi spetta e come funziona?

Fino al 2 maggio 2022, i cittadini che soffrono di disabilità e che non hanno un’occupazione, possono richiedere il bonus disabili per ottenere un rimborso di 3.500 euro da utilizzare in modo parziale o totale per coprire le spese di iscrizione a corsi di formazione. Il bonus disabili, infatti, può essere speso unicamente per frequentare un solo corso di formazione, volto alla promozione delle assunzioni di queste categorie di soggetti.

Come si può richiedere il bonus disabili da 3.500 euro e quali sono i corsi di formazione disponibili per queste categorie sociali? Quali sono le agevolazioni per i disabili da richiedere nel 2022? Ecco una guida completa a tutti i bonus disabili 2022.

Bonus disabili Campania: 3.500 euro da subito!

È stato introdotto un nuovo bonus disabili in Campania che permette a tutte le persone che sono affette da disabilità più o meno gravi, e non hanno un’occupazione, di ottenere un voucher fino a 3.500 euro.

Con un fondo da 2 miliardi di euro, la Regione intende elargire rimborsi a tutte le persone disabili e inoccupate che intendono partecipare a dei corsi di formazione a loro dedicati.

Questo buono da 3.500 euro, infatti, può essere speso per partecipare a uno dei Percorsi Formativi Accessibili (previsti dal catalogo PFA) della Regione Campania.

Ogni cittadino, in possesso dei requisiti previsti per il bonus disabili, può richiedere e ottenere un solo buono fino a 3.500 euro da spendere per un solo percorso formativo (una sorta di rimborso parziale o totale).

Bonus disabili Campania: a chi spetta? Tutti i requisiti!

Nella delibera della Giunta Regionale della Campania – del 22 febbraio scorso – sono stati definiti specifici requisiti per ottenere il bonus disabili fino a 3.500 euro. A chi spetta il bonus e quali sono i requisiti?

Anzitutto occorre possedere due requisiti fondamentali: la residenza all’interno della Regione Campania, e un’età pari o superiore a 18 anni. È necessario anche aver assolto l’obbligo di istruzione: dunque se all’età di 18 anni non è stato ancora terminato il percorso scolastico, è necessario attendere la conclusione di quest’ultimo prima di inoltrare la domanda per il bonus disabili.

Possono richiedere il bonus disabili sia i cittadini italiani, sia quelli comunicati purché siano in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Occorrerà dimostrare di essere affetti da forme di disabilità più o meno gravi, ai sensi dell’articolo 1, della Legge 68 del 1999.

Non è stato fissato alcun limite ISEE per avere diritto al bonus disabili, ma una condizione fondamentale – in aggiunta ai requisiti sino a qui presentati – riguarda la condizione lavorativa: avranno accesso al voucher da 3.500 euro solamente i soggetti disoccupati, inoccupati o inattivi. Queste persone, per ottenere il bonus disabili, dovranno risultare iscritte ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti.

Bonus disabili Campania: quali sono gli importi?

L’importo fissato per il bonus disabili della Regione Campania è unico e viene erogato sottoforma di rimborso spese per l’iscrizione a uno dei corsi formativi previsti dal catalogo PFA. Ogni cittadino può richiedere un solo bonus valido come rimborso per un solo corso di formazione.

Il bonus disabili, quindi, spetta a tutti i soggetti che soddisfano i requisiti che abbiamo elencato nel precedente paragrafo per un importo pari a 3.500 euro.

Ma come si possono spendere questi soldi e quali corsi di formazione si possono scegliere? Scopriamoli nel successivo paragrafo!

Bonus disabili Campania: come spendere i 3.500 euro

Il bonus disabili della Regione Campania può essere speso unicamente per la partecipazione a uno dei percorsi formativi previsti dal catalogo PFA della Regione, scelto a discrezione del singolo beneficiario.

Le tipologie di corsi accessibili sono varie e diverse, ma possiamo raggrupparle in due grandi blocchi (o macro categorie) principali:

Percorsi formativi organizzati e gestiti della Regione Campania;

Percorsi formativi organizzati e gestiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ciascuna macro area permette di accedere a diverse tipologie di corsi che saranno caratterizzati da una formazione strutturata ma al tempo stesso con un percorso flessibile, utilizzando strumenti e modalità didattiche che risultino accessibili anche alle persone con disabilità.

Mentre il primo grande gruppo, quello regionale, è finalizzato all’ottenimento di un attestato di frequenza; i corsi organizzati e promossi dal Ministero del Lavoro puntano invece alla promozione dell’assunzione di soggetti con disabilità.

Bonus disabili Campania: come richiederlo

Il bonus disabili della Regione Campania viene elargito nel limite delle risorse a disposizione a tutti coloro che soddisfano tutti i requisiti richiesti e che presentano la domanda di sussidio entro i termini stabiliti dalla Regione.

La finestra per la presentazione della domanda per il bonus disabili Campania da 3.500 euro è aperta dal 29 marzo scorso. La scadenza per richiedere il rimborso, invece, è fissata al 2 maggio 2022.

Il bonus disabili non è compatibile con alcun altro sussidio a livello regionale utile per coprire i costi di iscrizione ai percorsi di formazione, e si può richiedere una sola volta, nel limite delle risorse disponibili. La presentazione della domanda avviene solo online.

Bonus disabili Campania: come presentare la domanda e con quali documenti

Per presentare la domanda del bonus disabili Campania da 3.500 euro occorre visitare la pagina dedicata e compilare il modulo online in ogni sua parte. Sarà necessario possedere SPID e firmare digitalmente la domanda stessa. Nel caso il richiedente non fosse in possesso della firma digitale, dovrà stampare la domanda, firmarla a penna e poi caricarla nuovamente sulla piattaforma.

Unitamente alla domanda del bonus disabili andranno allegati anche una serie di documenti che accertano il possesso dei requisiti.

Tra gli altri, sarà necessario allegare alla domanda una copia della certificazione medica che attesta la disabilità del soggetto, la certificazione ISEE 2022, la copia di un documento di identità valido e l’eventuale permesso di soggiorno.

Bonus disabili Campania: come avviene l’erogazione dei 3.500 euro?

Una volta compilata la domanda per il bonus disabili 2022, il richiedente ha la possibilità di scegliere uno solo dei corsi di formazione previsti dal catalogo PFA. L’erogazione del bonus avverrà solo qualora il beneficiario abbia partecipato almeno per l’80% delle ore prevista dal corso prescelto, e abbia conseguito il titolo.

A tal fine, entro i 15 giorni successivi al termine del corso, tutti i richiedenti dovranno caricare sulla piattaforma dell’istanza di partecipazione la richiesta di rimborso, specificando con quale metodo intende ricevere l’accredito dei 3.500 euro.

Saranno necessari anche una copia del registro delle presenze e la dichiarazione della persona che ah tenuto il corso, attestante la presenza per almeno l’80% delle ore previste del richiedente.

Bonus disabili 2022: l’elenco delle agevolazioni da richiedere

Quali sono le agevolazioni per le persone che soffrono di disabilità fisica e non solo? Non esiste soltanto il bonus disabili della Regione Campania, ma anche a livello statale ci sono moltissimi bonus destinati a una categoria sociale piuttosto svantaggiata,

A partire dai bonus assunzione disabili promossi dall’INPS, che prevedono una serie di sgravi contributivi per tutti i datori di lavoro che assumono persone disabili, ma in grado di dare il proprio contributo all’interno di un’azienda.

E ancora: all’interno del pacchetto dei bonus casa 2022 è stato introdotto anche un bonus barriere architettoniche che permette di ottenere una detrazione fiscale fino al 75% per le spese sostenute per ridurre gli ostacoli e le barriere che non permettono l’accesso delle persone con mobilità ridotta o con disabilità accertate di accedere a determinati luoghi o abitazioni.

Anche per quanto riguarda le bollette, il bonus elettrico 2022 è destinato anche alle persone che soffrono di disagio fisico, per esempio tutti quei soggetti che per rimanere in vita hanno bisogno dell’ausilio di macchinari medici o sanitari ad alimentazione elettrica.

Non è più possibile, invece, ottenere il bonus figli disabili: le domande sono scadute al 31 marzo. Il bonus figli disabili era destinato alle famiglie monogenitoriali o monoreddito con almeno un figlio disabile a carico, con un ISEE basso o privi di occupazione. L’importo massimo spettante era pari a 500 euro.

Infine, è ancora possibile ottenere degli incentivi auto per l’acquisto di veicoli nuovi o usati adatti alle esigenze delle persone che soffrono di disabilità: grazie al bonus è possibile godere dell’Iva agevolata al 4% sull’acquisto, oltre a una serie di agevolazioni aggiuntive.

Disability Card: cos’è e come funziona

L’ultima novità tra i bonus disabili è la Disabily Card, una tessera del tutto nuova lanciata dall’INPS e disponibile da pochi mesi che permette alle persone con disabilità di ottenere sconti e vantaggi su moltissime attività e servizi sociali.

Non solo: la Disability Card permette di ottenere dei vantaggi anche sui trasporti, sui servizi e sulle tariffe, oltre a concedere sconti sull’ingresso nei luoghi culturali e artistici presenti su tutto il territorio nazionale. La carta si può utilizzare anche in alcuni Paesi europei.

La Disability Card deve essere richiesta attraverso il sito web dell’INPS, seguendo la procedura guidata: basta accedere con le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS, visitare la sezione dedicata, inserire la propria foto (in formato fototessera) e completare la procedura con tutte le informazioni richieste.

La carta disabilità 2022 contiene, oltre alla foto del suo proprietario, anche una serie di informazioni personali che si possono ottenere scansionando il QR Code sopra riportato. La lettura di queste informazioni si può effettuare soltanto tramite un codice che viene inviato per SMS al titolare della carta stessa (per la protezione dei dati personali).