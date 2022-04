C’è ancora poco tempo per richiedere il bonus disabili da 3.500 euro della Regione Campania per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro per persone con disabilità e che sono disoccupate o inoccupate. L’iniziativa ha avuto il via a febbraio. La domanda deve essere presentata entro il 2 maggio.

Manca poco alla scadenza del bonus disabili da 3.500 euro della Regione Campania mirato a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità che sono disoccupate.

Le misure che puntano a includere e migliorare la vita delle persone disabili non mancano in Europa e nel nostro Paese. Un ultimo, importante passo in avanti in tal senso è stata sicuramente l’apertura delle domande, da parte di INPS, per la Disability Card.

Oltre alle iniziative attive su tutto il territorio nazionale, non sono da sottovalutare poi quelle regionali. Soprattutto dopo la fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, infatti, è stato fondamentale mettere a disposizione degli ulteriori strumenti per favorire sempre più la socialità, così come l’inserimento nella vita professionale dei soggetti più fragili.

È ciò che ha fatto la Regione Campania, con l’introduzione di un nuovo bonus il cui obiettivo è proprio quello di permettere, anche alle persone con invalidità con più del 33%, con minorazioni fisiche o psichiche o a invalidi civili, di formarsi adeguatamente per posizionarsi nel mercato del lavoro.

L’avvio dell’iniziativa è stato reso noto con il comunicato n. 20 nel mese di febbraio di quest’anno. La Regione ha teso una mano alle persone affette da disabilità con l’obiettivo di migliorare le possibilità di inserimento nel mercato del lavoro grazie a un voucher da impiegare nella formazione.

Per poter ricevere il bonus è essenziale possedere alcuni requisiti e fare attenzione alla documentazione da presentare al momento della domanda e nelle fasi successive.

Per inviare richiesta per ottenere il voucher da 3.500 euro c’è poco tempo: la scadenza è fissata alle 17 del 2 maggio 2022.

Bonus disabili 3.500 euro: cos’è e come funziona il voucher della Regione Campania

Specialmente dopo i lockdown e le restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, la vita degli italiani ha subito importanti cambiamenti. Cambiamenti che non hanno risparmiato certo anche le persone con disabilità, per le quali l’isolamento sociale ha comportato ancor più difficoltà dal punto di vista dell’inclusione non solo nella vita sociale, ma anche in quella lavorativa.

È proprio per queste motivazioni che la Regione Campania ha comunicato l’arrivo di un nuovo bonus disabili che ha preso il via definito a marzo, mese a partire dal quale è stato possibile iniziare a fare domanda per il contributo.

Ma di cosa si tratta esattamente? Il bonus disabili della Regione Campania:

consiste in voucher del valore di 3.500 euro finalizzato alla copertura dei costi per corsi di formazione professionale.

Insomma, non si tratta di una somma che viene erogata direttamente sul conto corrente del beneficiario, bensì di un aiuto economico da impiegare per il pagamento di corsi professionalizzanti che possono aiutare le persone affette da disabilità a reinserirsi nel contesto lavorativo.

Bonus disabili dalla Regione 2022: a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerlo

Dal momento che si tratta di un bonus regionale, è chiaro che a poter beneficiare del voucher di 3.500 euro non sono tutti i cittadini che vivono sul territorio italiano. La misura, infatti, è riservata alle persone con disabilità che risiedono in un Comune della Campania.

I requisiti per ottenere il bonus non sono molti e includono:

il possesso della maggiore età, essere disabili, ma anche inoccupati o disoccupati.

Per quanto riguarda la condizione di disabilità, questa sarà verificata tramite la certificazione medica che dovrà essere allegata in fase di domanda. Per coloro che, al momento dell’invio della richiesta, risultino disoccupati è fondamentale, poi, essere iscritti a un Centro per l’impiego situato nella Regione Campania.

Per il bonus disabili non è stata stabilita una soglia ISEE entro la quale rimanere per ottenere il beneficio. Tuttavia, l’ISEE verrà ugualmente richiesto per determinare le graduatorie (di questo passaggio ne parleremo a breve).

Come funziona il bonus disabili da 3.500 euro della Regione Campania

Chiariti gli obiettivi del bonus e i requisiti fondamentali per potervi accedere, vediamo ora qual è l’importo spettante e come il voucher debba essere impiegato da parte del beneficiario.

Come sappiamo, il bonus disabili della Regione Campania consiste in un voucher di 3.500 euro. Tale voucher potrà andare a coprire il costo, per intero o solo in parte, di un corso di formazione.

Non si tratta, dunque, di una somma da spendere in diversi percorsi formativi. Il beneficiario potrà scegliere un solo corso al quale partecipare, ma considerando l’entità del voucher sono inclusi anche percorsi professionalizzanti di durata variabile tra le 500 e le 1.000 ore che hanno un prezzo consistente.

Il voucher è valido per corsi di formazione intrapresi almeno il giorno dopo la presentazione della domanda e conclusi entro il 30 giugno del 2023.

Il voucher verrà erogato solo alla fine del percorso formativo, sempre che il beneficiario lo abbia seguito almeno per l’80% o l’abbia concluso, conseguendo il relativo titolo, in un’unica soluzione.

Finito il percorso formativo, ed entro 15 giorni dalla conclusione del percorso, il beneficiario dovrà inviare, utilizzando la stessa piattaforma alla quale si è collegato per l’invio della richiesta, la domanda di rimborso, la dichiarazione dell’ente che ha erogato il corso attestante la partecipazione del beneficiario al percorso formativo e una copia del registro delle presenze.

Come richiedere il bonus disabili da 3.500 euro: quali documenti presentare

Le domande per richiedere il bonus disabili da 3.500 euro devono essere inviate all’indirizzo bandopfa.regione.campania.it.

Le persone interessate non hanno altro modo per inviare la richiesta se non tramite il sito. Per farlo, è fondamentale essere in possesso di Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). L’identità SPID può essere richiesta anche online, gratis o a pagamento a seconda del gestore d’identità che si sceglie.

Al momento della domanda, oltre alla compilazione, verranno richiesti anche alcuni documenti. Questi includono:

la copia della certificazione medica che attesti la condizione di disabilità; il modello ISEE in corso di validità; una copia del documento di identità.

Tale documentazione potrebbe essere soggetta a controlli e verifiche a campione. Qualora vengano rilevate informazioni errate, false od omissioni, anche in caso di bonus già erogato potrebbe essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Bonus disabili 3.500 euro fino a esaurimento fondi: domande fino al 2 maggio

Il bonus disabili della Regione Campania è un bonus a esaurimento fondi. Ciò significa che, qualora le domande presentate dovessero risultare più di quante le risorse stanziate siano in grado di sostenere, qualcuno potrebbe non riuscire a beneficiare dell’aiuto regionale.

In linea di massima, però, c’è ancora tempo per richiedere il voucher: gli interessati hanno ancora tempo fino alle 17.00 di lunedì 2 maggio per inviare la propria domanda.

Come accennato in un precedente paragrafo, e come abbiamo visto nell’elenco della documentazione da presentare in allegato alla domanda, ai potenziali beneficiari viene richiesto di allegare anche il modello ISEE.

Questo perché, benché non sia stata stabilita una soglia massima da rispettare, sarà proprio il valore della certificazione a stabilire il posizionamento in graduatoria e la distribuzione delle risorse disponibili.

A parità di ISEE, poi, la precedenza verrà data ai soggetti richiedenti più giovani.