Sei sicuro di conoscere tutti i 21 bonus per disoccupati che si possono richiedere nel 2022? Se hai perso il lavoro, devi conoscere tutte le misure a te dedicate: non solo indennità Naspi e DIS-COLL, ma anche bonus Sar (Sostegni al reddito), l'indennità ISCRO, il reddito di dignità, l'assegno di ricollocazione e molti altri sostegni per te e per la tua famiglia. Richiedili subito all'INPS!

Sei rimasto senza lavoro? Non preoccupati: l’INPS eroga dei bonus disoccupati 2022 che puoi richiedere nel momento in cui sei privo di retribuzione e necessiti di un sostegno statale. Se hai i requisiti necessari per ottenere gli aiuti, invia subito la tua domanda per ricevere i primi pagamenti.

Tra i bonus per disoccupati conoscerai sicuramente le indennità Naspi e DIS-COLL, ma conosci anche il bonus Sar, l’assegno di ricollocazione e il reddito di dignità? Sai che puoi richiedere moltissimi aiuti allo Stato in conseguenza alla disoccupazione?

Non solo. Per la tua famiglia hai diritto in qualsiasi caso all’assegno unico e universale 2022, che potrai ottenere da marzo 2022. Grazie a questo bonus riceverai un assegno mensile da 50 euro a 175 euro per ogni figlio, con eventuali maggiorazioni. Puoi già inviare la tua domanda all’INPS con o senza ISEE (scopri come richiedere l’assegno unico), ma ricorda che i pagamenti scatteranno dalla metà del mese di marzo.

Andiamo a vedere quali sono i bonus disoccupati 2022 che si possono richiedere: ci sono tante novità e tante conferme, con alcuni colpi di scena.

Bonus disoccupati 2022: novità, conferme e colpi di scena

L’Italia inizia a riprendersi dalla crisi pandemica e finalmente anche la disoccupazione inizia a scendere. L’Istat ha descritto un tasso di disoccupazione al 9,2%, con un incremento – nel mese di novembre 2021 – di 64 mila occupati rispetto al mese di ottobre e di 494 mila unità rispetto a novembre 2020. L’occupazione ha riguardato non soltanto gli uomini e gli over 50, ma anche le donne e i giovani tra i 25 e i 34 anni. Un segnale incoraggiante.

Sono ancora troppe, però, le persone che non hanno un lavoro o che lo hanno perso a causa della crisi economica o aziendale. In sostegno a tutti gli individui senza lavoro, esistono dei bonus disoccupati 2022 che non tutti conoscono. Inoltre, altrettanti sussidi e aiuti ti permetteranno di inserirti nuovamente nel mercato del lavoro per trovare una nuova occupazione.

Oltre alle canoniche – e ormai note – indennità di disoccupazione – Naspi e DIS-COLL per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, ci sono anche altrettanti sostegni e aiuti che spesso non si conoscono, ma che possono fare la differenza nel momento in cui non si può più contare su un’entrata retributiva. Dal bonus Sar all’assegno di ricollocazione, fino al reddito di dignità pugliese.

Nel video di Mr LUL sono elencati nel dettaglio tutti i 21 bonus per disoccupati 2022 che si possono richiedere: pochi minuti di rassegna per avere un quadro completo degli aiuti e dei sostegni che spettano a tutti coloro che non hanno un lavoro.

Nel corso dell’articolo, invece, andremo ad approfondire gli aiuti principali: se sei curioso di scoprire quanti bonus ti spettano, continua a leggere.

Bonus disoccupati 2022: Naspi e DIS-COLL

Sicuramente tra i bonus disoccupati più conosciuti ci sono le indennità Naspi e DIS-COLL, che spettano a tutti quegli individui che hanno perso involontariamente il lavoro. Le novità sulle due misure sono tantissime, anzi, nel 2022 è ancora più facile riuscire ad ottenerle.

La principale differenza tra i due aiuti è presto detta: mentre l’indennità di disoccupazione Naspi spetta ai lavoratori dipendenti che perdono il posto di lavoro per cause involontarie; l’indennità DIS-COLL spetta invece ai collaboratori che perdono il lavoro sempre per motivi involontari.

E non finisce qui. Nel 2022 è ancora più semplice richiedere la Naspi, in quanto è stato confermato l’accesso semplificato: non è più necessario soddisfare il requisito delle 30 giornate lavorative negli ultimi 12 mesi, ma occorrerà aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni. Il meccanismo di decurtazione dell’assegno (il cosiddetto décalage) scatta dal sesto mese.

L’indennità DIS-COLL, invece, prevede un periodo di fruizione doppio rispetto a quello normalmente previsto: per tutti coloro che soddisfano i requisiti per la richiesta, è prevista l’erogazione della prestazione per un massimo di 12 mensilità, ma sempre con il meccanismo di décalage che scatta dal sesto mese di fruizione.

Bonus disoccupati 2022: ISCRO per Partite Iva

Una delle novità degli ultimi anni, invece, è l’introduzione della cassa integrazione ISCRO – Indennità Straordinaria di continuità reddituale e operativa – che spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

Per richiedere l’indennità ISCRO, che parte da un minimo di 250 euro e può arrivare fino a 800 euro, è necessario aver subito delle perdite di fatturato di almeno il 50% rispetto alla media dei redditi conseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda.

ISCRO è una misura sperimentale prevista dalla Legge di Bilancio 2021 per un solo triennio e si può richiedere per una sola volta nell’arco di tale periodo. L’assegno spettante viene erogato per un massimo di sei mensilità. Tutti i dettagli nei nostri approfondimenti dedicati.

E se sei un lavoratore agricolo, puoi richiedere la disoccupazione agricola, che spetta a tutti gli operai agricoli, i piccoli colini, i contadini, i mezzadri, i coltivatori diretti, ecc… Puoi visitare la scheda dedicata dall’INPS per la disoccupazione agricola per conoscere le scadenze, i requisiti e le modalità di fruizione del bonus.

Bonus disoccupati 2022: reddito di cittadinanza

Oltre alle prestazioni o alle indennità sin qui presentate, i disoccupati possono richiedere anche dei veri e propri bonus, ovvero dei sussidi mensili che spettano agli individui che soddisfano determinate condizioni. Anche qui, la misura più conosciuta è il reddito di cittadinanza.

Per ottenere il reddito di cittadinanza, i disoccupati devono possedere determinati requisiti a livello familiare, tra i quali possedere un ISEE inferiore a 9.360 euro all’anno, con un reddito non superiore a 6.000 euro all’anno (moltiplicato per la scala di equivalenza), un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro e un patrimonio finanziario entro i 6.000 euro. Nulla è cambiato in questo senso.

A cambiare, invece, sono le regole per tutti gli individui considerati occupabili: se hai perso il lavoro, il reddito di cittadinanza ti sostiene economicamente, ma ti aiuta anche a reinserirti nel mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione e accrescimento delle conoscenze e delle competenze.

Dovrai recarti periodicamente presso i centri per l’impiego per verificare i risultati raggiunti. E attenzione: alla prima offerta di lavoro rifiutata, perderai 5 euro sull’assegno mensile.

Per conoscere tutte le novità di febbraio sul reddito di cittadinanza puoi leggere il nostro approfondimento dedicato.

Bonus disoccupati 2022: bonus Sar da 1.000 euro

Arriviamo ora a uno dei bonus per disoccupati meno conosciuti dalla popolazione: si tratta del bonus Sar, ovvero Sostegno al reddito. In che cosa consiste?

Questo importante sussidio spetta a tutti gli individui disoccupati che hanno perso il lavoro da almeno 45 giorni per cause involontarie e che provengono da forme contrattuali che definiamo “in somministrazione”. L’importo del sussidio varia tra 780 e 1.000 euro: per chi ha svolto almeno 90 giornate (360 ore) di lavoro negli ultimi 12 mesi spetta l’assegno più basso, mentre coloro che hanno raggiunto almeno 110 giorni (440 ore) di lavoro nell’ultimo anno potranno ottenere l’importo più alto.

La buona notizia è che il bonus Sar è compatibile sia con Naspi e DIS-COLL, sia con il reddito di cittadinanza. Per tutte le informazioni su come presentare a domanda e per conoscere i requisiti di accesso è possibile consultare il nostro articolo dedicato al bonus Sar.

Bonus disoccupati 2022: assegno di ricollocazione da 5.000 euro

Non tutti sanno, inoltre, che anche nel 2022 è ancora possibile ottenere l’assegno di ricollocazione: ma come funziona e in che cosa consiste?

L’assegno di ricollocazione, che molti conosceranno, come spiega Anpal:

consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione (per esempio i centri per l’impiego).

Potremmo chiamarlo anche bonus rioccupazione, ovvero una misura che permette alle persone che hanno perso il lavoro di riavvicinarsi al mercato e di ottenere una nuova occupazione.

Gli importi dell’assegno di ricollocazione – validi anche per i titolari del reddito di cittadinanza- sono variabili e possono raggiungere anche i 5.000 euro, chiaramente da spendere in formazione per il disoccupato.

Qualora il centro per l’impiego riesca a trovare un lavoro al candidato in questione, all’ente spetterebbe un premio da 1.000 a 5.000 euro in caso di contratto a tempo indeterminato; da 500 a 2.500 euro nel caso di firma di un contratto a termine; da 250 a 1.250 euro nel caso di contratti dalla durata variabile tra i 3 e i 6 mesi.

Bonus disoccupati 2022: reddito di dignità

Infine, esiste anche il reddito di dignità, che è una misura riservata ai cittadini della Puglia, e consiste nell’erogazione di un sussidio mensile pari a 500 euro per un intero anno nel corso del quale il cittadino disoccupato viene inserito in un percorso di formazione continua e di inclusione sociale.

Questa forma di sostegno è destinata a tutti gli individui dai 18 ai 66 anni, che possiedono un ISEE inferiore a 9.360 euro all’anno, un patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila euro e un patrimonio finanziario non superiore a 15 mila euro. Nel momento di effettuazione della domanda è necessario dare la propria disponibilità per almeno 62 ore di attività mensili.

Insieme a tutti questi progetti di ricollocazione nel mondo del lavoro o riavvicinamento al mercato del lavoro si inserirà – a breve – anche il nuovo programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) che il Ministro del lavoro Orlando ha pensato per tutti i percettori del reddito di cittadinanza.

Grazie al programma GOL 2022 verranno introdotti percorsi di formazioni differenti in base alle inclinazioni, alle competenze e alle conoscenze dei candidati, in modo da favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro.