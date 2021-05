[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il decreto sostegni bis ha previsto un pacchetto di misure a supporto delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. Cercheremo di capire come richiedere a chi spetta questa (forse ultima) tranche di erogazioni dedicata a famiglie e lavoratori, vista la fiducia riposta dal Governo Draghi nella campagna vaccinale. Vedremo di fare chiarezza tra quelli che sono gli aiuti messi a disposizione dall’ultimo decreto recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Nello specifico andremo ad analizzare:

il tanto atteso reddito di emergenza prorogato di altre 4 mensilità;

prorogato di altre 4 mensilità; novità Naspi ;

; i bonus stagionali per i lavoratori del turismo, dello spettacolo previste altre 2 mensilità;

per i lavoratori del turismo, dello spettacolo previste altre 2 mensilità; bonus collaboratori sportivi

bonus agricoltura e pesca

bonus comunali per spesa, affitto e bollette

agevolazione prima casa

Bonus nel dl sostegni bis: Reddito di emergenza cosa cambia

Il nuovo decreto per imprese, lavoro, giovani e salute,meglio conosciuto come decreto sostegni bis, all’art. 36 ha previsto la proroga di altre 4 mensilità del Reddito di emergenza precisamente per il mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Importi e requisiti restano invariati rispetto al decreto precendente. In pratica i beneficiari continueranno a percepire una somma compresa tra i 400 euro e gli 800 euro al mese. Quindi potranno ricevere un sostegno che potrebbe arrivare fino ai 3.200 euro.

Potranno beneficiare del contributo solo i nuclei familiari in condizione di difficoltà economica che presentino tutti i requisiti di residenza e di patrimonio previsti per legge.

L’unico cambiamento introdotto dal nuovo decreto riguarda il reddito di riferimento. In poche parole sarà preso come riferimento il reddito prodotto dal nucleo familiare nel mese di aprile e non più di marzo.

I nuclei familiari che non hanno mai usufruito del Reddito di Emergenza devono presentare la domanda tramite modulo predisposto dall’Inps, entro il 31 luglio 2021, per chi invece ne ha già usufruito in passato, arriverà in automatico.

L’aspetto più preoccupante è che il nuovo decreto all’art. 36 non fa alcun riferimento al Reddito d’emergenza ex titolari di NASpI E DIS-COLL. Infatti il decreto, almeno nella prima stesura, fa espresso riferimento al REM “normale” di cui al comma 1 dell’art. 12 del dl 41/2021. Sarà fondamentale a questo punto attendere il testo definitivo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Bonus nel dl sostegni bis: Naspi, stop alla riduzione del 3%

Il dl sostegni bis ha previsto la sospensione del c.d. decalage. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

All’art. 38 (Disposizioni in materia di Naspi ) si legge:

“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, per le “Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” è sospesa l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 …”

Cosa significa? In altre parole la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) dopo il quarto mese di fruizione verrà erogata senza riduzione progressiva mensile del 3% ( c.d. decalage). Quindi i lavoratori disoccupati che stanno ricevendo la Naspi nel 2021, continueranno a beneficiare degli importi senza ne tagli o decurtazioni. La sospensione dell'applicazione della riduzione dell'importo della Naspi del 3% a partire dal 4 mese di fruizione vale solo per il 2021. Infatti come specificato nell’articolo 38 della bozza del decreto:

“Dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.”

Bonus nel dl Sostegni bis: bonus stagionali da 1600 euro

Prorogate per altre due mensilità le indennità per lavoratori stagionali, turismo e spettacolo. Rispetto al passato il bonus omnicomprensivo non sarà di 2.400 euro, bensì di 1.600 euro ( 800 + 800 euro)

Per coloro che hanno beneficiato in passato del bonus 2400 euro del decreto sostegni, gli verrà riconosciuto in automatico il bonus, l’importo però sarà ridotto di 800 euro. Infatti trattandosi di due mensilità il contributo una tantum non sarà di 2.400 euro bensì di 1.600 euro. Coloro che non hanno mai usufruito del bonus dovrà presentare apposita domanda.

Bonus nel dl Sostegni bis: collaboratori sportivi

Ulteriori bonus previsti per i collaboratori sportivi che vanno da un minimo di 540 euro ad un massimo di 1600 euro in base aicompensi percepiti dal lavoratore durante l’anno d’imposta 2019.

In sintesi gli importi spettanti sono pari a:

1.600 euro per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 pari a 10.000 euro annui;

euro per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 pari a annui; 1.070 euro per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 compres i tra 4.000 e 10.000 euro annui;

euro per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 compres euro annui; 540 euro per compensi percepiti nell’anno d’imposta 2019 in misura inferiore a 4.000 euro annui.

Bonus nel dl Sostegni bis: agricoltura e pesca

Bonus da 800 euro per i lavoratori del settore agricolo a tempo determinato che nel 2020 hanno effettuato almeno 50 giornate di lavoro agricolo. Il lavoratore per poter usufruire dell’indennità non deve essere:

titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

titolari di pensione.

Il bonus 800 euro è incompatibile con:

r eddito di cittadinanza;

reddito di emergenza;

non è cumulabile con le indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

La domanda per l’indennità va presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021.

I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.

Sostegni bis: bonus spesa e affitto gestito dai comuni

Il Decreto Sostegni bis ha stanziato nuovi fondi ai comuni per bonus spesa, affitto e bollette. Sono ben 500 milioni gli euro previsti per i nuovi bandi per l’assegnazione di bonus per i canoni di affitto e per i beni di prima necessità ( c.d. bonus spesa). I destinatari sono le famiglie con redditi bassi. Per le modalità di distribuzione ogni comune potrà decidere autonomamente.

Sostegni bis: proroga scadenze fiscali

In tema di cartelle esattoriali nell’ultimo periodo gli interventi son stati duplici. Mentre la conversione del decreto sostegni ha portato all’annullamento delle vecchie cartelle esattoriali, l’approvazione del decreto sostegni bis da parte del Consiglio dei ministri ha ufficializzato lo stop alla riscossione sospesa al 30 giugno. I contribuenti entro il 31 luglio saranno chiamati alla cassa. ln realtà Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva anticipato, con un comunicato stampa n. 87 del 30 aprile, la notizia di una imminente emanazione di una norma che avrebbe previsto il differimento del termine di sospensione. Nelle prime intenzioni il termine doveva essere al 31 maggio, ora prorogato di un altro mese.

Sostegni bis: Agevolazione prima casa

Trai varie misure previste dal dl sostegni bis, sono in arrivo le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36.

Tra le maggiori novità introdotte dal Decreto si leggono l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, e credito d’imposta pari all’imposta IVA, per le vendite che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale viene eliminata l’imposta sostitutiva, pari allo 0,25% del finanziamento.

Inoltre il decreto ha previsto che per le domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito, in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, è concessa la garanzia di Stato sull’80% dell’esposizione bancaria.