Bonus docenti precari 2022: per gli insegnanti della Regione Lazio non di ruolo c’è la possibilità di ottenere un bonus fino a 600 euro per l’acquisto di prodotti o servizi formativi o inerenti alla propria professione. Il bonus è valido solo per un certo tipo di beni e servizi. Ecco cosa si può acquistare con il nuovo contributo regionale per i docenti precari.

Bonus docenti precari 2022: per gli insegnanti non di ruolo della Regione Lazio c’è, quest’anno, la possibilità di ottenere un bonus fino a 600 euro per l’acquisto di prodotti o servizi formativi o inerenti alla propria professione.

Un contributo che condivide gli stessi obiettivi con la più famosa Carta del Docente nazionale che mette a disposizione, per ogni anno scolastico, un importo di 500 euro da spendere in diversi prodotti o servizi, anche online, che contribuiscano alla crescita professionale e all’aggiornamento degli insegnanti.

A rimanere fuori dalla platea dei beneficiari del bonus nazionale sono sempre stati i docenti precari che, nonostante l’esperienza e il lavoro svolto nelle scuole, non hanno mai potuto contare su un contributo economico che, specialmente in tempo di pandemia, non hanno potuto usufruire dell’aiuto per acquistare prodotti che avrebbero migliorato l’esperienza della didattica a distanza (DAD).

Come successo anche per molti altri bonus (come il bonus rette dell’Emilia Romagna), in mancanza di una decisione a livello nazionale, ad attivarsi sono le Regioni.

In particolar modo, a mettere a disposizione il nuovo bonus docenti precari è la Regione Lazio: dai 400 ai 600 euro per i docenti con incarichi a tempo determinato.

Una buona notizia che si scontra con le novità contenute nel decreto legge n. 36 (contente misure urgenti per l’attuazione del PNRR), tra cui la decisione di tagli da applicare proprio alla Carta del Docente, il cui importo potrebbe andare a diminuire.

Il bonus docenti precari della Regione Lazio, però, rimane disponibile. È, dunque, importante dare uno sguardo alla lista dei prodotti e dei servizi che possono essere acquistati con i 600 euro della Regione.

Bonus docenti precari 2022 nel Lazio: a chi spetta e quali sono gli importi

Come comunicato anche da Anief, nel 2022 è possibile, anche per i docenti a tempo determinato, ottenere un contributo da spendere in formazione e aggiornamento professionale.

Un’iniziativa che tenta di colmare il vuoto della Carta del Docente nazionale, il cui importo, attualmente di 500 euro (e, come vedremo, destinato a cambiare nei prossimi anni), non è mai stato reso disponibile agli insegnanti precari.

A permettere di beneficiare di un importo da spendere in formazione, riconosciuto ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e nelle Graduatorie Scolastiche Provinciali (GPS) è la Regione Lazio, fatta eccezione per gli insegnanti che sono stati immessi in ruolo dal mese di settembre 2021.

Il valore del bonus docenti precari è variabile. Si possono ottenere dai 400 ai 600 euro, in base alla durata del periodo di incarico nell’a.s. 2021/2022 e in particolare:

per gli incarichi della durata di un anno, il valore del bonus ammonta a 600 euro mentre scende a 400 euro per gli incarichi per un totale compreso tra i 6 e i 12 mesi.

Bonus docenti precari 2022 in Lazio: gli acquisti ammessi

Così come per la Carta del Docente, i cui 500 euro possono essere spesi solo per un certo tipo di acquisti, anche gli importi relativi al nuovo bonus docenti precari possono essere impiegati solo per certe tipologie di prodotti o servizi.

L’obiettivo del contributo è di consentire agli insegnanti di incrementare la propria formazione professionale, nonché beneficiare di strumenti che rendano sempre più semplice godere di un aggiornamento costante, anche tenendo in considerazione quegli aspetti emersi durante il periodo di emergenza sanitaria.

Per questo motivo, la lista dei beni e servizi che si possono comprare usufruendo dei 400 o 600 euro (a seconda dei casi sopraccitati) comprende solo alcuni tipi di prodotti. Una lista che, comunque, include una vasta scelta. Ciò che è importante è che i servizi e beni acquistati perseguano gli obiettivi del bonus.

Vediamoli nel dettaglio.

Bonus docenti precari 2022 della Regione Lazio: 600 euro per beni e servizi formativi

Lo stesso annuncio Anief, così come il bando della Regione, fornisce la lista dei prodotti che possono essere acquistati, dividendoli in categorie.

La prima è quella che include i prodotti che hanno l’obiettivo di incrementare la formazione dei docenti, permettendo a questi ultimi di impiegare gli importi concessi dalla Regione in diversi corsi e offerte formative per un importo pari ad almeno il 70% del contributo.

In particolar modo, con il bonus docenti precari si possono acquistare corsi di alta formazione, come corsi post lauream, master universitari di I e II livello o erogati da enti privati accreditati ASFOR).

Non solo, perché con il bonus docenti è possibile anche acquistare corsi di formazione e corsi di aggiornamento, anche online, di enti accreditati dal MIUR.

Infine, i 600 euro possono essere impiegati anche nell’acquisto di corsi di formazione, a scelta tra corsi online o in presenza, che permettono di ottenere certificazioni tecniche o linguistiche, o per approfondimenti di informatica o legati alle soft skills.

Bonus docenti precari della Regione Lazio per la cultura

Oltre alle offerte formative, il bonus docenti precari della Regione Lazio apre la possibilità di acquistare anche prodotti atti ad ampliare e approfondire la cultura dell’insegnante.

Il docente, infatti, può scegliere di acquistare, per un importo pari a un massimo del 30% del contributo, prodotti come:

libri (compresi e-book), abbonamenti a riviste specializzate, pubblicazioni accademiche.

In più, così come concesso anche ai docenti di ruolo tramite la Carta del Docente, è possibile utilizzare il bonus per l’acquisto di biglietti per eventi culturali, per l’ingresso a mostre o spettacoli teatrali.

Bonus docenti precari Regione Lazio: si possono acquistare computer o tablet?

Una domanda frequente sul bonus precari regionali è se sia possibile spendere l’importo riconosciuto per acquistare prodotti tecnologici.

Il bonus della Regione Lazio lo permette. In particolare, infatti, i docenti possono anche acquistare materiale elettronico come personal computer o tablet, così come altri software utili alla didattica.

In effetti, il mondo della scuola sta evolvendo, anche “grazie” all’esperienza della didattica a distanza e delle necessità messe in evidenza nel periodo di pandemia, tra lockdown e restrizioni.

L’acquisto di computer e tablet, dunque, è consentito dal momento che gli insegnanti si trovano sempre più spesso a usufruire della tecnologia nell’ambito professionale, nell’ottica di migliorare la qualità del lavoro e imparare a utilizzare nuovi strumenti capaci di aprire a nuove possibilità didattiche.

Bene il bonus docenti precari, ma cosa ne sarà della Carta del Docente? Tagli sull’importo

Proprio nel momento in cui è stata lanciata una così importante e rivoluzionaria iniziativa regionale, arrivano pessime notizie che riguardano la misura nazionale messa a disposizione degli insegnanti di ruolo.

Con il decreto contenente le nuove misure urgenti per l’attuazione del PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, ci si muove verso un taglio di 2 milioni di euro all’anno dal bonus docenti nazionale.

In sostanza, la Carta del Docente, oggi del valore di 500 euro, potrebbe vedersi dimezzato l’importo riconosciuto fino a 250 euro all’anno per sostenere le spese dei percorsi della Scuola di Alta Formazione, nuovo ente gestito da Invalsi e Indire.

Dopo un’iniziale allargamento della platea, o almeno il tentativo di fornire un’alternativa valida anche per i docenti precari, è la stessa misura finora concessa solo ai docenti di ruolo a rischiare di subire importanti modifiche.