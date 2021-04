Nell’ambito dell’esame del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che dovrebbe dettare le linee guida per far uscire il nostro Paese dalla crisi economica generata dalla pandemia Covid-19, sono state approvate da Camera e Senato anche quelle che riguardano i bonus e le agevolazioni in ambito edilizio e il Superbonus 110%.

L’obiettivo finale è quello di riuscire a trasmettere una versione definitiva del Recovery Plan entro il 30 aprile 2021 all’Unione Europea.

Dunque, indipendentemente dalla realizzazione avvenuta o meno dei lavori nell’anno ultimo di vigenza del bonus, il Superbonus è stato esteso fino a tutto il 2023.

Inoltre, per semplificare le varie procedure, si è deciso di accorpare tutti gli altri bonus edilizi in un’unica aliquota al 75% (andando così a modificare l’articolo 16-bis del TUIR).

Cosa si intende per Superbonus

Per capire meglio le novità introdotte dal governo capitanato da Mario Draghi, soffermiamoci su cos’è questo Superbonus.

Introdotto dal decreto Rilancio, nasce dall’esigenza di rendere più sicure le abitazioni degli italiani.

“Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini”.

Abbiamo due tipi di interventi: il Super Ecobonus e il Super Sismabonus. Il primo riguarda i lavori di efficientamento energetico, il secondo invece quelli finalizzati a rendere gli edifici il più possibile anti-sismici.

“L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.”

Il Super Ecobonus

Per poter richiedere ed usufruire del Super Ecobonus bisogna avere realizzato almeno un intervento “trainante” come ad esempio:

isolamento termico dell’edificio (almeno il 25%);

sostituzione degli impianti termici con quelli centralizzati.

Dopo aver effettuato almeno un intervento trainante, si potrà procedere anche con un intervento cosiddetto “trainato” come:

la sostituzione degli infissi;

le schermature solari;

l’installazione di impianti fotovoltaici;

l’installazione dei sistemi di accumulo;

l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap.

“L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.

Un’ultima precisazione riguardo questo tipo di Superbonus. Le persone fisiche possono realizzare interventi su di un massimo di due unità abitative. Per poterlo richiedere bisognerà migliorare di due classi energetiche l’efficienza dell’edificio (sia se si tratta di un condominio che di una casa monofamiliare).

Caratteristiche del Super Sismabonus

Questo Superbonus edilizio entra in campo quando si tratta di lavori di adeguamento anti-sismico. Si tratta di una detrazione sempre al 110% e l’edificio deve situarsi nelle zone sismiche 1, 2, 3.

Non potranno accedere a questo bonus coloro che si trovano invece nella zona 4 dove la possibilità che si verifichi un terremoto è davvero bassa. Vi troviamo collocate regioni come Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Nella zona 1 cioè di rischio altro troviamo regioni come Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia. Nella zona 2 (rischio medio alto) troviamo Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Basilicata mentre nella zona 3 abbiamo Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte. E’ una zona caratterizzata da rischio basso ma non proprio bassissimo.

Il Sismabonus consente di avere agevolazioni al 110% anche per installare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Come usufruire del Superbonus

Vediamo in concreto come può avvalersi del bonus colui che lo ha ottenuto. Potrà, per esempio, utilizzarlo come forma di sconto in fattura fino al 100% da parte delle imprese o impresa che hanno/ha effettuato i lavori. In pratica, così facendo, il cittadino non dovrà cacciare neanche un euro di tasca propria!

“L’impresa si vedrà in questo modo riconosciuto un credito d’imposta pari al 110% dell’ammontare dello sconto applicato, da utilizzare sempre in quote annuali di pari importo cinque (o quattro per le spese sostenute nel 2022). Ad esempio, se il valore complessivo del lavori è pari a 10.000 euro e l’impresa decidesse di applicare uno sconto pari al 100% della fattura, si vedrà riconosciuto un credito di 11.000 euro”.

Una seconda opzione invece che può scegliere il cittadino beneficiario è quella di pagare lui subito tutte le spese sostenute per poi decidere, in un secondo momento, se usare la detrazione in compensazione o per pagare meno tasse oppure può anche cedere il credito d’imposta a terzi.

Obiettivo: rendere tutti contenti

Dunque, il Superbonus ha l’obiettivo di mettere d’accordo tutti e rendere contenti quanti più soggetti possibili.

I cittadini in primis. Che così hanno la possibilità di fare lavori in casa gratis e migliorare il valore della propria abitazione.

Ma anche le imprese che così aumentano il numero di clienti e dunque di fatturato. Infine, ne trae vantaggio anche lo Stato in quanto le case degli italiani verranno rese più sicure e efficienti ma anche più adeguate ai cambiamenti climatici del nostro Pianeta. E verrà prodotto anche più lavoro e quindi benessere per tutto il Paese.

Chi può richiedere il Superbonus

Possono richiedere la detrazione al 110% sulle spese sostenute, i seguenti soggetti:

conodomini;

persone fisiche;

Istituti autonomi case popolari (IACP);

cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

ogranizzazioni non lucrative di utilità sociale;

organizzazioni di volontariato;

associazioni di promozione sociali;

associazioni e società sportive dilettantistiche;

persone fisiche che risiedono in edifici che possono andare da due fino a quattro unità immobiliari che possono essere possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Se si è in possesso di uno di questi requisiti, bisognerà procedere con l’aiuto di un tecnico che vi potrà dire quali interventi si potranno realizzare per poter ottenere poi la detrazione.

“A seconda dell’intervento, come attualmente già previsto, si dovranno ottenere da parte del comune i documenti e le eventuali autorizzazioni per i lavori. Ai fini della certificazione del miglioramento delle due classi energetiche, il tecnico dovrà poi compilare le due attestazioni di prestazione energetica (APE), sia prima che dopo l’esecuzione dei lavori, da allegare all’asseverazione”.

Asseverazione: a chi rivolgersi

Per asseverazione si intende una dichiarazione rilasciata da un professionista tecnico che attesti la corrispondenza degli interventi realizzati ai requisiti tecnici indicati e anche la congruità delle spese sostenute per i suddetti interventi.

Dunque a chi ci si può rivolgere per avere una consulenza e per essere seguiti anche dal punto di vista della documentazione da presentare? Bisogna contattare professionisti che siano iscritti ad un Albo professionale. Come ad esempio architetti, ingegneri ma anche periti industriali e geometri.

Per ottenere invece il visto di conformità bisognerà rivolgersi ai professionisti che si occupano della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi, dunque commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili.

Sarà fondamentale il loro lavoro per ottenere la detrazione fiscale, sia se si decide di sfruttarla come sconto in fattura sia se si utilizzerà come credito d’imposta. Il beneficiario potrà comunicate egli stesso la scelta tra queste due opzioni, compilando l’apposito modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le riflessioni sul Superbonus: rischio flop

A dire il vero, la prima fase dei Superbonus non ha dato buoni risultati. La maggior parte dei cittadini ha trovato molte difficoltà ad accedere alla detrazione in quanto troppo macchinosa ed esigente la parte burocratica. Solo in pochi sono riusciti a soddisfare non solo i requisiti ma anche a compilare tutta la documentazione richiesta.

Come ha anche sottolineato la Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna:

“Dobbiamo evitare che il superbonus resti inaccessibile a milioni di cittadini e per farlo bisogna riformare gli iter procedimentali che possono incidere di più dove c’è una macchina amministrativa meno agile. Debolezza amministrativa degli uffici tecnici dei Comuni e confusione accumulata negli anni tra piani urbanistici e condoni: su questo stiamo lavorando anche con un focus specifico sulle Pa meridionali”.

Non solo i cittadini dunque ma anche molti politici hanno messo luce sul fatto che il Superbonus è davvero una grande opportunità di rilancio ma bisogna semplificare le varie procedure: dunque meno burocrazia e più semplificazione. Queste dovranno essere le linee guida da mettere in atto dal governo Draghi.

Le novità del Superbonus e la proroga fino al 2023

Il governo Draghi non si è perso in troppe chiacchiere e ha cercato di attivarsi in ambito di Superbonus.

Come prima novità c’è stata la proroga fino a tutto il 2023 (inizialmente il termina doveva essere il 2022). Potranno richiederlo tutti coloro che ne hanno i requisiti, indipendentemente se si sono realizzati o meno dei lavori nell’ultimo anno di vigenza dell’incentivo.

Poi, seguendo la rotta della semplificazione, si cercherà di snellire la parte della verifica della conformità urbanistica, in particolare in quei casi in cui, la presenza di vincoli e ostali inevitabili vadano a impedire di poter migliorare almeno due classi energetiche. Si andranno poi anche ad accelerare i tempi di recupero del credito estendendolo ad una platea più vasta di beneficiari e anche ad altri tipi di immobili.

Tra coloro che potranno fare capolino nella richiesta del Superbonus troviamo ora i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, in particolari si privilegeranno le piccole e medie imprese in difficoltà e il settore alberghiero e ricettivo e anche le aziende agricole e/o agrituristiche che effettuano interventi sui fabbricati rurali.

Aliquota unica al 75% per tutti i bonus edilizi

Sempre in nome della semplificazione nonché della razionalizzazione, si è deciso inoltre di riunire tutti i bonus esistenti rivolti alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico sotto un’unica aliquota pari al 75%.

Si ha inoltre intenzione di potenziare gli interventi di bonifica ambientale e di dedicare delle risorse alla ristrutturazione di parchi e aree verdi nonché al recupero di aree dismesse.