Per le famiglie che hanno difficoltà a causa degli aumenti delle bollette, c’è il bonus energia. Ecco come richiedere fino a 300 euro per pagare la luce e in quali Comuni è attualmente attivo.

Se l’aumento dei prezzi delle utenze affligge gli italiani, non possiamo certo dire che i Comuni e le amministrazioni locali siano rimasti con le mani in mano.

Sono infatti tantissimi i bandi attualmente attivi e concessi ai nuclei familiari per il saldo delle bollette. Bandi che consentono di ottenere fino a ben 300 euro, per saldare le utenze legate alla luce.

Ecco dunque come richiedere il bonus energia per l’elettricità e a quali famiglie è destinato questo particolare aiuto locale.

Come ottenere il bonus energia, fino a 300€ per le tue bollette: è attivo in questi Comuni

Come già accennato, del bonus energia si parla in moltissimi Comuni italiani. Questi hanno deciso di affiancare al cosiddetto bonus sociale attivo a livello nazionale, un proprio aiuto, valido solamente per i propri residenti.

Tra i Comuni che si stanno muovendo in tal senso ricordiamo innanzitutto una piccola cittadina in provincia di Padova, Albignasego. Come vedremo a breve, comunque, ci sono anche altri Comuni che hanno disposto una misura simile.

Alle famiglie del Comune di Albignasego verranno destinati fino a 300 euro totali, con un fondo disponibile pari a 100.000 euro.

Il Comune in questione ha deciso di mettere a disposizione dei propri residenti un contributo per il saldo delle utenze, che potrà essere però richiesto solo nel rispetto di determinati requisiti.

Il bonus energia comunale, innanzitutto, va richiesto esclusivamente dal titolare della fornitura elettrica. Tale contratto deve avere tariffa di tipo variabile per garantire l’accesso al contributo.

Inoltre, il titolare e richiedente del bonus energia deve aver attivato l’utenza esclusivamente sull’abitazione principale. In altre parole, il richiedente dovrà possedere regolare residenza presso l’immobile per cui si richiede l’agevolazione sull’energia.

Il bando stabilisce infine che il richiedente, oltre ad essere in regola con eventuali tributi da versare al Comune, dovrà presentare un documento ISEE.

Sono infatti ammesse alla percezione del bonus energia solamente le famiglie che rientrano in una di queste situazioni:

nel caso di famiglia con un solo reddito , l’ISEE relativo all’anno 2021 non può superare i 15.000 euro ;

, l’ISEE relativo all’anno 2021 non può superare i ; per le famiglie con più fonti reddituali, il tetto ISEE massimo sale invece a 25.000 euro.

Qualora la famiglia sia monoreddito, per ogni figlio under 25 o nel caso di presenza di componenti over 65 non titolari di pensione è inoltre previsto un incremento del tetto ISEE. Incremento che è pari a 10.000 euro per ogni ragazzo o per ogni over 65.

Anche per le famiglie con più fonti reddituali sono previsti incrementi che variano al variare della composizione del nucleo familiare. Per ogni under 25 o over 65 presente in famiglia il tetto ISEE verrà incrementato di 8.000 euro in più.

Modalità di richiesta

Per ottenere il bonus energia, la domanda va inviata direttamente online, tramite il sito ufficiale del suddetto comune, al seguente link: servizi.comune.albignasego.pd.it.

Al sito si accede mediante autenticazione della propria identità (a mezzo di SPID o CIE). In sede di domanda verranno richiesti sia i dati della famiglia richiedente, sia l’ISEE e l’IBAN dove la somma di 300 euro verrà erogata.

C’è tempo fino al 30 settembre 2022 per presentare la propria domanda. Alle ore 12 di tale giorno si concluderà la procedura e nessuna richiesta verrà più accettata, anche nel rispetto dei requisiti richiesti dal Comune.

Un secondo bonus energia è attivo anche in questo Comune

Come già accennato, comunque, sono tanti i Comuni italiani che hanno deciso di attivare un bonus energia in favore delle famiglie vessate dall’aumento dei prezzi dell’elettricità.

Un secondo esempio è rappresentato dal Comune di Casalnuovo di Napoli, che ha introdotto il proprio bonus energia proprio di recente.

A differenza della misura analizzata ai precedenti paragrafi, però, questo bonus energia prevede un importo leggermente inferiore, fissato a 200 euro a famiglia.

Il Comune ha disposto un fondo da 300.000 euro per erogare alle famiglie aventi diritto questo nuovo sostegno.

Alla presentazione delle domande saranno ammessi i residenti titolari di contratto della luce, che anche in questo caso dovranno presentare documento ISEE in corso di validità.

L’importo massimo del bonus energia, pari a 200 euro, verrà garantito in caso di ISEE entro i 6.000 euro.

Per ISEE superiori, ma comunque entro i 12.000 euro massimi, il contributo per l’energia viene ridotto a 100 euro.

C’è tempo fino al 12 settembre per richiedere questo contributo, la cui domanda va presentata online, attraverso il sito assistenzafamigliecasalnuovo.org.

In conclusione, considerato il fatto che sono molti i Comuni che hanno deciso di aiutare le famiglie alle prese col caro bollette, i lettori interessati al bonus energia sono invitati a consultare regolarmente il sito del proprio Comune.

Non è escluso infatti che nuove iniziative vengano attivate a breve anche altrove.

