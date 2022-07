Tutti i bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani: quali sono gli sconti da sfruttare per le vacanze? Notti gratis in hotel e nei rifugi di alcune Regioni italiane, bonus terme 200 euro, centri estivi per i ragazzi, e tantissimi sconti su trasporti e alloggi. Ecco i bonus estate 2022 da non perdere in questi mesi.

Anche per quest’anno gli italiani non rinunciano alle vacanze estive 2022: nonostante i rincari sui carburanti, sui viaggi, su ombrelloni e lettini, non si può privarsi di qualche giorno di relax per staccare dalla routine e godersi la famiglia, gli amici, il sole, il mare o la montagna. Quali sono i bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani da sfruttare in vacanza?

Non solo sconti sugli alloggi e sui pernottamenti al mare, in montagna, o nei rifugi, ma anche tantissime agevolazioni per risparmiare sui trasporti e sulle attività culturali. I ragazzi con meno di 36 anni possono avere tantissimi sconti e bonus estate 2022 grazie alla Carta Giovani Nazionale. E tutti gli altri?

Ecco quali sono i bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani da sfruttare per le vacanze: tantissimi sconti, agevolazioni e riduzioni da non perdere in questi mesi più caldi.

Bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani: tutti gli sconti da sfruttare

Per quest’anno ci sono tantissime agevolazioni e sconti che si possono utilizzare per risparmiare sulle spese estive: tra i dai numerosi bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani da sfruttare per le vacanze, ci sono i voucher erogati da alcune Regioni che permettono di pernottare gratis negli hotel e anche nei rifugi di montagna.

È possibile persino godersi una o più giornate alle terme sfruttando i voucher erogati da Invitalia lo scorso anno, ancora validi fino al 15 agosto.

E per tutti i ragazzi di età non superiore a 14 anni sono ancora disponibili i centri estivi: in alcune Regioni le richieste sono tuttora aperte. I campus permettono di far nuove amicizie, di intraprendere nuove esperienze, di godersi l’estate insieme ai coetanei svolgendo una serie di attività divertenti ed educative.

Scopriamo subito tutti gli sconti e i bonus estate 2022 per le famiglie e per i giovani da sfruttare per le vacanze.

Bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani: 3 imperdibili sconti sulle vacanze

Partiamo da un bonus estate 2022 ideale per la famiglia e per i giovani da sfruttare per prenotare le vacanze presso un hotel o un rifugio di montagna e ottenere delle notti gratis aggiuntive in regalo.

I voucher vacanze 2022 sono disponibili solo in alcune Regioni italiane: il Lazio è pioniere della misura, che è stata poi accolta anche in Piemonte e in Lombardia.

Mentre nel Lazio è possibile godere di una o due notti gratis in hotel, in aggiunta a quelle già prenotate (fino al 30 novembre 2022); in Piemonte è possibile ricevere in regalo fino a 2 notti in hotel: l’una regalata dalla Regione, l’altra dalla struttura ricettiva.

Il valore del bonus vacanze per l’estate e l’autunno in Piemonte è pari a 300 euro nel caso di fruizione della camera doppia, e di 150 euro aggiuntivi per servizi turistici in loco. Domande aperte a partire dal 5 settembre 2022.

Infine, non tutti sanno che esiste un bonus estate 2022 per famiglia e giovani che permette di trascorrere fino a due notti nei rifugi di montagna della Lombardia con inclusa la mezza pensione. Le strutture si trovano principalmente nelle province di Bergamo, Brescia, Lecco, Como e Sondrio.

Le famiglie che intendono trascorrere del tempo con i propri figli – di età non superiore a 16 anni – possono richiedere questo bonus vacanze 2022 fino al 25 settembre.

Bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani: sconti alle terme fino a Ferragosto

Per coloro che invece non vogliono rinunciare alle coccole e al relax completo, è ancora possibile utilizzare il voucher 200 euro per l’ingresso gratuito presso alcuni dei centri termali italiani. Lo abbiamo inserito nei bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani, in quanto la scadenza reale del voucher è fissata a Ferragosto.

Tutti i cittadini che nel mese di novembre 2021 sono riusciti a prenotare il bonus terme contattando la struttura prescelta e ottenendo il voucher, possono utilizzare gli ingressi omaggio fino al 15 agosto purché il primo utilizzo sia avvenuto entro la scadenza del 30 giugno 2022.

Via libera quindi al relax nelle vasche termali, ai massaggi, nella sauna, nel bagno turco e a tutte le coccole che si possono avere presso tutti i centri termali italiani.

Bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani: sconti sui centri estivi

Sempre all’interno dei bonus estate 2022 per la famiglia e per i giovani possiamo includere anche lo sconto previsto dalle Regioni per la fruizione dei centri estivi per i ragazzi. Anche INPS aveva confermato il bonus centri estivi da 100 euro a settimana, ma le domande non sono più aperte.

Dove si può ancora richiedere il bonus estate 2022 per la famiglia che consente di ottenere uno sconto sui centri estivi?

In Umbria sono ancora disponibili gli sconti per la frequenza dei centri estivi da parte di bambini e ragazzi di età non superiore a 16 anni, o comunque nati non oltre l’11 settembre 2005.

Ogni famiglia beneficiaria potrà ottenere un bonus estate 2022 dall’importo variabile in base all’età del bambino:

da 0 a 2 anni – 65,23 euro a settimana;

3 anni – 53,10 euro a settimana;

dai 4 ai 16 anni – 45,51 euro a settimana.

Il contributo spetta per un massimo di tre mesi, nel periodo compreso tra il 13 giugno e l’11 settembre 2022: le domande si potranno presentare solo nel mese di settembre 2022.