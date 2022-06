Bonus estate 2022 al via. Si avvicina la scadenza per molti contributi messi a disposizione dal Governo Draghi per quest’anno. Dal Bonus idrico da 1.000 euro al Bonus bollette, dal Bonus INPS da 500 euro riservato ai giovani al Bonus Terme da 200 euro: ecco come ottenere fino a 3.000 euro per le vacanze, con o senza ISEE. A chi spettano e come farne domanda prima della scadenza? Ecco tutte le ultime novità al riguardo.

Bonus estate 2022 al via. Si avvicina la scadenza per molti contributi messi a disposizione dal Governo Draghi per quest’anno. Dal Bonus idrico da 1.000 euro al Bonus bollette, dal Bonus INPS riservato ai giovani al Bonus Terme da 200 euro, per finire al Bonus bancomat da 480 euro: ecco come ottenere fino a 3.000 euro per le vacanze, con o senza ISEE.

Scopriamo insieme a chi spettano e come farne domanda prima della scadenza.

L’epoca dei Bonus si avvicina al capolinea? Pare proprio di sì. Mentre la pandemia da Covid-19 sembra allentare la presa sul territorio dello Stato, la guerra Russia Ucraina sta mettendo a dura prova le tasche degli italiani costretti a fare i conti con i rincari delle materie prime, dei costi del carburante (benzina, diesel, GPL) e l’aumento incontrastato dei prezzi dei beni di consumo.

Motivi che hanno spinto il Governo Draghi ad introdurre nuovi sussidi per venire incontro alle famiglie e ai lavoratori piagati dalla crisi economica causata in primis dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in secundis dal conflitto ancora in corso.

Nuovi sussidi, ma meno di quelli introdotti dall’esecutivo italiano nel biennio dominato dalla pandemia. Molti dei quali chiudono i battenti proprio con l’arrivo della bella stagione. Di quali si tratta?

I cittadini italiani avranno poco tempo per usufruire di un Bonus estate 2022 di complessivi 3.000 euro voluto per alleggerire il carico delle spese che quotidianamente si trovano ad affrontare.

Stiamo parlando di un pacchetto di contributi veramente variegato: dal Bonus bollette IRES al Bonus idrico da 1.000 euro introdotto per incentivare il risparmio dell’acqua, dal Bonus 500 euro dedicato ai giovani maggiorenni al Bonus bancomat da 480 euro per gli esercenti titolari di Partita IVA, senza tralasciare il Bonus terme da 200 euro.

Tutti contributi la cui scadenza e dietro l’angolo. Non vi resta, dunque, che cogliere la chance al volo e richiedere il Bonus estate 2022 da 3.000 euro senza perdere altro tempo.

A questo proposito, nel corso dell’articolo vi forniremo tutte le indicazioni per richiedere i singoli contributi prima della loro naturale estinzione. Analizzeremo quali sono i requisiti da rispettare, gli importi ottenibili e le eventuali soglie ISEE (dove previste) per beneficiare dei sussidi, oltre alla modalità di richiesta.

Bonus estate 2022, 3.000 euro per tutti? 500 euro ai giovani e senza ISEE: Bonus Cultura in scadenza

Veniamo al primo dei contributi che sommati agli altri fra poco analizzati concorrono a formare il Bonus estate 2022 da 3.000 euro. Iniziamo proprio da un contributo indirizzato alla fetta più giovane della popolazione italiana: i maggiorenni.

Il Governo ha da tempo riconfermato la possibilità di richiedere nel corso dell’anno il Bonus cultura, rendendolo addirittura strutturale per gli anni a venire. Di cosa si tratta?

Semplicemente, di un Bonus estate 2022 dal valore di 500 euro rivolto ai ragazzi diventati maggiorenni lo scorso anno (2021), spendibile nell’acquisto di beni e servizi attinenti alla sfera formativa e culturale.

Libri, abbonamenti a riviste, giornali, biglietti di cinema, teatro, musei, parchi archeologici, concerti: tutti questi beni rientrano nel primo Bonus estate 2022 pensato per i giovani nati nel 2003.

Pochi per nulla stringenti sono i requisiti da rispettare per essere ammessi a beneficio. Il più importante requisito è quello anagrafico. Infatti, solo i giovani diventati maggiorenni nel 2021 potranno richiedere il Bonus cultura. Come?

Basta effettuare la registrazione al sito internet www.18app.italia.it tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Non serve, invece, l’ISEE per accedere al Bonus estate 2022 da 500 euro.

Insomma, si tratta di una ghiotta opportunità da prendere al volo. Già, perché il primo contributo che compone il Bonus estate 2022 da 3.000 euro scade il 31 agosto prossimo, mentre i 500 euro di voucher si potranno utilizzare fino al 28 febbraio 2023.

Bonus estate 2022, 1.000 dei 3.000 euro per il Bonus idrico senza ISEE: come funziona

Passiamo subito alla seconda misura rientrante nel pacchetto “Bonus estate 2022 di 3.000 euro” questa volta indirizzata a tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno sostenuto nel 2021 particolari spese per una serie di lavori legati all’installazione di dispositivi di risparmio d’acqua.

Un Bonus estate 2022 molto interessante per due ordini di ragioni: da una parte, abbraccia una platea di beneficiari molto ampia, non essendo vincolato alla presentazione della certificazione ISEE, dall’altra, i 1.000 euro spettanti verranno accreditati direttamente sul conto del richiedente tramite bonifico.

Dire come funziona, poi, è ancora più semplice perché serve solo il rispetto di un unico requisito per accedere al beneficio. Basta semplicemente acquistare e installare nuovi dispositivi di risparmio idrico (rubinetti, colonne doccia, soffioni, sanitari in ceramica).

Attenzione alle spese! Solo quelle sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022 sono ammesse al Bonus idrico 2022. Ma veniamo alla scadenza.

Quando si potrà richiedere il Bonus estate 2022 da 1.000 euro sul risparmio idrico?

Stando alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, ente gestore del contributo, si avrà tempo fino al 30 giugno 2022 per inoltrare le domande all’AdE.

Bonus estate 2022, 200 euro di Bonus Terme entro il 30 giugno: senza ISEE a chi spetta?

Il terzo Bonus estate 2022, che va ad arricchire la lista dei contributi capaci di assicurare fino a 3.000 euro di entrate ai cittadini italiani, è il Bonus Terme.

I 200 euro di contributo, spettanti a chi desidera trascorrere qualche giorno di relax presso le strutture termali, sono già stati distribuiti ai beneficiari lo scorso novembre, tramite click day dalla piattaforma messa a disposizione del MISE.

Stiamo parlando di un Bonus estate 2022 il cui utilizzo è stato più volte prorogato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

La sua scadenza è stata prima allungata al 30 marzo 2022, poi, grazie al Decreto Sostegno Ter, al 30 giugno 2022.

Ed è questa la scadenza da rispettare per accedere al Bonus estate 2022 voluto per agevolare le spese dei servizi termali.

Occhio, però, a non fare confusione perché, come già anticipato, i voucher da 200 euro sono già in possesso dei beneficiari. Entro la data del 30 giugno 2022, dunque, vanno solo utilizzati.

Bonus estate 2022, 3.000 euro per tutti senza ISEE? Quando scade il Bonus Bancomat da 480 euro?

La scadenza si avvicina per un altro Bonus estate 2022 appartenente alla schiera dei contributi che offrono agli italiani un sostegno economico complessivo pari a 3.000 euro: il Bonus Bancomat da 480 euro.

Stiamo parlando dell’aiuto economico voluto dal Governo Draghi in sostituzione del vecchio Cashback di Stato uscito di scena lo scorso 30 giugno 2021, rivolto ad una cerchia ristretta di beneficiari (lavoratori autonomi, esercenti, titolari di Partita IVA) per legge tenuti all’installazione di un POS e dei registratori di cassa.

In verità, il Bonus estate 2022 in questione si scompone in due diversi sussidi: uno di 160 euro pensato per offrire un sostegno economico agli esercenti alle prese con l’acquisto, il noleggio o l’installazione di un Bancomat (POS), l’altro di 320 euro per dotarsi di un registratore di cassa smart capace non solo di memorizzare i dati, ma di trasferirli anche in modo automatico all’Agenzia delle Entrate.

Il primo dei due Bonus estate 2022 ammonta quindi a 160 euro, il secondo offre uno “sconto” sull’acquisto dei registratori di cassa pari a 320 euro.

Il Bonus bancomat così articolato scade il 30 giugno 2022. Entro tale data si potrà richiedere il riconoscimento del credito d’imposta spettante come sconto sulle tasse da versare allo Stato.

Bonus estate 2022, 3.000 euro a ISEE basso? Ecco il Bonus bollette: ultime novità

Poteva mancare nel panorama dei Bonus estate 2022 di 3.000 euro un contributo interamente dedicato alle utenze domestiche? Ma certo che no! Risparmiare sulle bollette è ancora possibile grazie al Bonus IREN pensato per i nuclei familiari a ISEE basso.

Non si tratta, però, di una novità essendo il Bonus estate 2022 quasi in scadenza. IREN mette a disposizione due diversi “sconti” per i soggetti interessati a risparmiare qualche spicciolo in più in bolletta, modulati questa volta in base alla composizione del nucleo familiare.

Le famiglie composte quattro persone, con ISEE basso (sotto i 12.000 euro) riceveranno direttamente in bolletta un Bonus estate 2022 di 530 euro, quelli con ISEE sopra i 20.000 euro, e un numero di componenti superiore a quattro, fino a 747 euro.

Attenzione, però, alla scadenza e ai requisiti da rispettare per poter beneficiare del sussidio. Il Bonus estate 2022 in questione potrà essere richiesto solo nei comuni aderenti all’iniziativa entro il 30 giugno 2022.