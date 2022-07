Bonus estate 2022 per tutti. Famiglia con figli a carico, giovani maggiorenni o minorenni, coppie o single: qualunque sia il tuo status sociale, puoi richiedere una serie di agevolazioni da sfruttare per il periodo estivo. Quali sono le misure e i bonus estate 2022 confermati dal Governo? Ecco una lista completa.

Un’estate ricca di sorprese e di bonus per tutti. Il Governo ha confermato una serie di agevolazioni per la famiglia, per la casa, per i giovani e per le vacanze: quali sono le agevolazioni e i bonus estate 2022 da richiedere subito?

Ci sono delle misure da richiedere con ISEE basso o alto, mentre altrettante agevolazioni spetta a tutti anche senza ISEE. Alcuni bonus estate 2022 spettano all’intera famiglia, mentre altri si rivolgono soprattutto ai giovani o ai figli minorenni: ognuno ha il proprio target di riferimento.

Che aspetti? Scorpi subito quali sono i bonus estate 2022 da richiedere subito e invia la tua domanda per goderti il sole, il mare, e per sopravvivere al caldo torrido delle ultime settimane.

Bonus estate 2022 per tutti: quali puoi richiedere

Nuovi bonus estate 2022 per tutti, con o senza ISEE: il Governo ha confermato moltissime agevolazioni che si rivolgono alle famiglie, ai figli, ai giovani, ma anche ai single. Quali sono? Vediamole nel dettaglio.

Non solo sconti sui viaggi in Italia e all’estero, ma anche numerose detrazioni fiscali per l’installazione di condizionatori, zanzariere o tende da sole: proteggersi dal caldo e dalle zanzare non è mai stato così conveniente.

E ancora: estate con figli? Spuntano nuovi bonus per i ragazzi minorenni che vogliono trascorrere l’estate presso i centri estivi in amicizia e divertimento.

Infine, solo fino al 31 agosto 2022 i giovani che hanno compiuto 18 anni (nati nel 2003) hanno la possibilità di ottenere 500 euro dallo Stato da spendere per le proprie passioni.

Bonus estate 2022: condizionatori, tende da sole e zanzariere a prezzo scontato

Partiamo subito dal pacchetto dei bonus estate 2022 da sfruttare per mantenere la propria casa al riparo dal sole cocente e soprattutto dal fastidio delle zanzare: come si possono sfruttare i bonus casa per avere una casa fresca e senza insetti?

Casa fresca e al riparo dal sole grazie a questo bonus estate 2022

Con il bonus tende da sole si possono sfruttare le detrazioni fiscali fino al 50% su una spesa massima di 60.000 euro per l’installazione di tendaggi da interno o da esterno che possano mantenere la propria abitazione riparata dal calore solare e soprattutto che possano mantenere un ambiente fresco e piacevole.

Oltre alle tende solari, questo bonus estate 2022 permette anche di installare schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti: in tal modo, la casa rimarrà fresca senza il bisogno di accendere il climatizzatore.

Addio zanzare grazie a questo bonus estate 2022

Sfruttando il bonus zanzariere, invece, si potranno allontanare insetti e fastidiose zanzare di giorno e di notte: come funziona? In realtà questa agevolazione rientra nel più ampio pacchetto degli Ecobonus casa, oppure all’interno del Superbonus qualora venga eseguita in concomitanza con altri interventi trainanti.

Grazie al bonus zanzariere si può ottenere un’ulteriore detrazione dl 50% per l’acquisto – appunto – di zanzariere da riporre su porte o finestre, o su schermature solari. Un rimedio efficace per salvare l’estate dalle zanzare.

Refrigerio per tutti con questo bonus estate 2022

Infine, confermato anche per l’estate 2022 è il bonus condizionatori, un’agevolazione che permette di ottenere uno sconto dal 50% al 65% sull’installazione di impianti di climatizzazione, oppure su pompe di calore a risparmio energetico.

Il bonus condizionatori rientra nel più ampio pacchetto degli Ecobonus casa, oppure nel bonus ristrutturazione edilizia. È possibile richiederlo anche sfruttando la detrazione al 110%, ma occorre accompagnare questo intervento con almeno un lavoro trainante.

Bonus estate 2022 per i giovani: come funziona

Passiamo ora a un bonus estate 2022 destinato ai giovani, o per lo meno a tutti i ragazzi minorenni che intendono godersi le vacanze estive in compagnia degli amici presso i centri estivi locali.

Moltissimi Comuni e Regioni – compresa anche INPS con il bando nazionale – hanno confermato la possibilità di ottenere dei bonus centri estivi per risparmiare sulle rette di iscrizione ai campus: come funzionano?

Per ogni settimana di iscrizione presso il campus estivo, i genitori dei ragazzi minorenni (generalmente fino a 14 o 17 anni) hanno la possibilità di godere di un contributo economico variabile fino a 100 euro a settimana, da fruire come rimborso spese.

Per richiedere il bonus centri estivi, però, occorre rispettare i termini e le modalità fissate dai rispettivi Comuni o Regioni di residenza: tutti i bandi e le informazioni si possono reperire sui rispettivi siti web ufficiali.

Bonus estate 2022 per le vacanze: viaggi gratis (o quasi) per tutti

E ancora: viaggi gratis (o quasi) per tutti e senza ISEE grazie al nuovo bonus estate 2022 offerto dalla Regione Lazio. Per un soggiorno di almeno tre notti si possono ottenere fino a due notti aggiuntive gratis da trascorrere nella Regione: come fare?

Basta semplicemente prenotare le proprie vacanze presso una delle strutture aderenti all’iniziativa, situata all’interno dei confini della Regione Lazio, e richiedere il bonus vacanze 2022. Una volta effettuata la prenotazione, si avrà diritto anche a una serie di sconti e agevolazioni sulle attività e sulle escursioni più suggestive.

E se ciò non bastasse, esiste anche un ulteriore bonus estate 2022 da sfruttare senza ISEE: tutti i giovani di età inferiore a 36 anni possono godere di sconti e vantaggi su viaggi, alloggi, mezzi di trasporto, ristoranti, negozi e molto altro ancora.

Per ottenere gli sconti basta semplicemente attivare la propria Carta Giovani Nazionale direttamente dall’applicazione IO: è gratis, bastano solo pochi minuti.

Bonus estate 2022: 500 euro ai ragazzi di 18 anni

Infine, arriviamo a uno dei bonus estate 2022 più amati dai ragazzi: stiamo parlando del bonus 500 euro che tutti i maggiorenni – nati nel 2003 – possono richiedere fino al 31 agosto 2022.

Tramite la piattaforma 18app, alla quale si accede con SPID o CIE, tutti i maggiorenni possono richiedere il bonus cultura da spendere per le proprie passioni.

Sono ammesse le spese relative a concerti, biglietti per teatri o cinema, musei, eventi culturali, mostre, ma anche spese relative a libri di testo, tempo libero, abbonamenti a quotidiani o riviste, prodotti audiovisivi e molto altro ancora.

C’è tempo solo fino ad agosto per avere i 500 euro, che si potranno spendere fino al 28 febbraio 2023.