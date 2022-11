Bonus extra ristorazione, ha avuto il via la prima settimana di novembre il contributo aggiuntivo per bar, ristoranti, pasticcerie e catering. Necessario l’invio della dichiarazione entro il 21 novembre 2022.

Bonus extra ristorazione: a inizio novembre bar, ristoranti, pasticcerie e catering hanno potuto cominciare a richiedere il contributo aggiuntivo dello Stato. Unico requisito indispensabile: aver già beneficiato del bonus per le imprese wedding e HO.RE.CA.

Le attività in possesso dei requisiti che avevano richiesto e ottenuto il bonus a giugno di quest’anno possono ottenere un bonus extra rispettando pochi requisiti. Essenziale, però, è l’invio della dichiarazione, necessaria per attestare il rispetto, da parte dell’azienda, del limite triennale di aiuti “de minimis”, indispensabile per ottenere l’aiuto economico.

È il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, datato 2 novembre 2022, a fornire tutte le indicazioni relative alle modalità di invio della dichiarazione. Il documento, inoltre, specifica anche qual è la finestra temporale per effettuare le operazioni richieste.

Le imprese interessate devono collegarsi al sito dell’AdE e, più specificamente, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”. Il tempo stringe, perché l’invio della dichiarazione deve avvenire entro il termine di scadenza, fissato al 21 novembre. Vediamo i dettagli.

Bonus extra ristorazione 2022, cos’è e chi può fare richiesta

La pandemia ha avuto effetti negativi sul bilancio familiare di molte famiglie, così come sulle attività economiche italiane.

Tra quelle che maggiormente hanno sostenuto il peso delle limitazioni e delle restrizioni atte al contenimento dei contagi da Covid-19 ci sono bar, ristoranti, attività che si occupano di eventi e cerimonie.

Molte sono le imprese che hanno dovuto abbassare la saracinesca a causa delle ripetute chiusure. Quelle che, invece, sono riuscite a rimanere in piedi hanno dovuto comunque affrontare un periodo molto difficile nella speranza di far rientrare i conti nonostante tutto.

Proprio per questo motivo, il governo ha deciso di mettere a disposizione dei contributi a fondo perduto (il cosiddetto bonus ristorazione) per il quale le imprese hanno potuto inviare istanza nel mese di giugno 2022.

Ristoranti, bar, pasticcerie e le imprese che ti occupano di servizi di catering per eventi possono ora ottenere un bonus extra che va a integrare il precedente aiuto.

Requisiti per il bonus extra ristorazione 2022

I requisiti per il bonus ristorazione erano già stati chiariti quando era stato messo a disposizione il contributo a fondo perduto per questo tipo di imprese. Il nuovo aiuto rappresenta una maggiorazione rispetto al precedente aiuto già ottenuto.

La buona notizia è che, per ottenere il nuovo aiuto, sono pochi i requisiti da possedere:

• aver beneficiato del bonus ristorazione a giugno;

• rientrare tra i codici Ateco 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione), 56.30 (bar e altri esercizi commerciali simili senza cucina), 56.21 (catering per eventi, banqueting).

Inoltre, fondamentale per ottenere il bonus è inviare l’apposita dichiarazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus extra ristorazione 2022, necessaria la dichiarazione degli aiuti de minimis

Perché si possa ottenere il bonus extra ristorazione, le imprese sono tenute a inviare una specifica dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, seguendo le modalità di trasmissione contenute provvedimento del 2 novembre.

In sostanza, le imprese possono ottenere il contributo se dimostrano di rientrare nel limite triennale di aiuti di Stato “de minimis”.

Tale dichiarazione, che deve essere presentata in via telematica, può essere inviata anche tramite l’intermediario in possesso di delega al cassetto fiscale. Resta fermo l’obbligo di presentarla entro il 21 novembre.

Come inviare la dichiarazione per ottenere il bonus extra ristorazione

Come si legge nel provvedimento, la dichiarazione è preposta in modalità elettronica tramite procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, in “Fatture e Corrispettivi”.

L’invio deve avvenire nel periodo che va dal 7 al 21 novembre, finestra temporale entro la quale è anche possibile, qualora siano stati commessi errori, di sostituire la dichiarazione inizialmente inviata con quella corretta.

Una volta inviata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate invia due comunicazioni: la prima è quella relativa alla presa in carico oppure allo scarto della dichiarazione (in questo secondo caso vengono fornite anche le motivazioni alla base del rifiuto); la seconda, al termine della presentazione di tutte le istanze, l’importo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento.

Bonus extra ristorazione 2022, a quanto ammonta e come viene erogato

Per il nuovo bonus extra ristorazione sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro che, come si legge nel provvedimento, seguono precisi criteri di ripartizione.

In particolare, il 70% dei fondi sono ripartiti in ugual misura tra tutti i beneficiari.

In aggiunta, il 20% viene invece ripartita tra i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro. Infine, il restante 10% va ripartito tra i beneficiari con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

Il beneficiario del bonus extra ristorazione riceverà l’importo spettante direttamente sul conto corrente (quest’ultimo deve essere intestato all’impresa), il cui codice IBAN è già stato comunicato in occasione dell’invio dell’istanza per il bonus ristorazione richiesto in estate.

