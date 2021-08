Il bonus facciate è un aiuto economico molto interessante che ha come obiettivo la riqualifica del lato esteriore degli edifici tramite dei lavori di ristrutturazione. In quest'articolo vedremo nello specifico che cos'è il bonus facciate, per quali lavori è possibile applicarlo e perché è utile.

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che ha come obiettivo il miglioramento estetico delle facciate degli edifici delle città italiane. Il bonus facciate è uno dei tanti bonus che sono emersi nell’ultimo periodo: stiamo parlando del bonus mobili, del bonus terme, del bonus vacanze ecc.

Alcuni di questi bonus vengono accolti con grande entusiasmo, come ad esempio il bonus 18app, molto apprezzato dai giovani diciottenni.

In quest’articolo ci concentreremo più precisamente sul bonus facciate. Parleremo in che cosa consiste, come è possibile richiederlo e come utilizzarlo. Inoltre, spiegheremo anche dell'importanza che può avere ristrutturare le facciate, parlando di alcuni avvenimenti accaduti di recente.

Come primo passo, iniziamo a capire che cos'è questo bonus e come ottenerlo.

Bonus facciate: che cos’è

Come specificato dalla guida creata dall’Agenzia dell’entrate sul bonus facciate, il documento che riporta le informazioni ufficiali in merito all’argomento, il bonus facciate è un bonus introdotto dalla legge di bilancio 2020 che si pone come fine quello di abbellire esternamente gli edifici delle città.

Inoltre, aspetto incredibilmente interessante, permette ottenere un rimborso del 90% delle spese effettuate negli anni 2020 e 2021 senza un valore massimo di spesa e tutti i cittadini possono beneficiare di questo tipo di aiuto economico.

L’obiettivo del bonus facciate è quello di fornire dunque un'agevolazione agli italiani al fine di riqualificare esteticamente l'esterno degli edifici cittadini.

L’aspetto interessante è che è possibile dunque ottenere il 90% di sconto per i lavori effettuati nell’arco del 2020/2021 senza limiti massimi non solo di spesa ma anche di sconto.

Ci sono tre modi per poter applicare il bonus facciate:

detrazione

sconto in fattura

cessione del credito

Nell'eventualità in cui si scelga lo sconto in fattura oppure la cessione del credito bisogna fare una domanda sul sito dell’Agenzia delle entrate: la richiesta deve essere mandata dunque per via telematica entro il giorno 16 marzo dell’anno seguente a quello in cui sono stati effettuati i lavori che possono beneficiare di una riduzione economica. Al fine di poter beneficiare di quest’agevolazione, è necessario presentare dei documenti che attestino le spese dei lavori svolti tra i quali le fatture e i bonifici. Il pagamento può avvenire tramite bonifico postale oppure tramite bonifico bancario.

Il bonus verrà suddiviso in 10 quote annuali e costanti di importo pari nell'anno in cui sono state fatte le spese di ristrutturazione dell'edificio e per quelli successivi.

Esiste la possibilità di cumulare il bonus facciate ad altri bonus ma ci sono delle regole importanti da tenere in considerazione. Per maggiori dettagli potete fare riferimento al documento dedicato al bonus facciate scritto dall'Agenzia delle entrate che potrete trovare cliccando qui.

Ma a chi spetta di preciso il bonus facciate? Scopriamo adesso a quali persone è rivolto!

Bonus facciate: a chi spetta

Come abbiamo già specificato, tutti i cittadini possono usufruire del bonus facciate. Scrive l'Agenzia delle entrate nella pagina dedicata al bonus facciate, che possono beneficiare di questa riduzione tutti coloro che sono contribuenti, residenti e non residenti in Italia, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che hanno a qualsiasi titolo l'edificio che verrà restaurato. Tuttavia viene precisato che la detrazione non è rivolta a chi ha unicamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Vediamo più precisamente che cosa riporta la guida dell'Agenzia delle entrate in merito a quali categorie di persone possono richiedere il bonus facciate:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

gli enti pubblici e privati che non svolgono un'attività commerciale

le società semplici

le associazioni tra professionisti

le persone che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

Bisogna ricordare inoltre che possono beneficiare della riduzione anche i famigliari conviventi del padrone dell'edificio oppure i conviventi di fatto, l'importante è che anch'essi contribuiscano alle spese di restaurazione dell'immobile.

Inoltre, scrive laleggepertutti.it:

"Ha diritto al bonus, infine, chi ha stipulato il preliminare di compravendita di un immobile (cioè, il compromesso) ed è stato immesso nel possesso dell’immobile, così come chi fa i lavori in proprio per la parte di spesa che riguarda il materiale utilizzato".

Vediamo adesso per quali edifici è possibile utilizzare il bonus facciate!

Bonus facciate: come utilizzarlo

Al fine di poter beneficiare del bonus facciate è necessario effettuare dei lavori di restauro su edifici esistenti e presenti nelle zone A e B (indicate dal decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone ad esse assimilabili secondo la normativa regionale e secondo i regolamenti edilizi comunali.

Non è possibile infatti utilizzare il bonus facciate per i lavori sugli edifici presenti nelle zone C, D, E ed F. Ecco quali sono gli edifici che comprendono le diverse zone:

Zona A: si tratta di edifici che hanno un valore storico oppure artistico

Zona B: si tratta di zone che sono edificate solo parzialmente e gli edifici sono diversi rispetto a quelli presenti nella zona A

Zona C: zona non ancora edificata oppure poco edificata

Zona D: zona destinata alla costruzione di edifici di tipo industriale

Zona E: zona destinata ad insediamenti di tipo agricolo

Zona F: zona destinata alla costruzione di attrezzature

Ecco quali sono i tipi di lavori ai quali è possibile applicare la detrazione:

rinnovamento della facciata esterna dell’edificio (sono inclusi i lavori di pulitura e di tinteggiatura così come i lavori su balconi, ornamenti e fregi)

lavori su grondaie, pluviali, cornici, parapetti (sono incluse anche le spese di smaltimento di materiale, l'Iva l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Rientrano nel beneficio del buono anche le spese effettuate per l’acquisto dei materiali utili allo svolgimento del lavoro.

I lavori che invece non rientrano nel bonus facciate sono:

i lavori per le strutture orizzontali oppure per i lavori di copertura (lastrici solari, tetti) e i pavimenti

i lavori che confinano, ad esempio, con gli spazi interni (sono escluse ovviamente le superfici che sono visibili dalla strada oppure da suolo ad uso pubblico)

la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli

lavori di riverniciatura delle persiane e degli scuri

i lavori sulle mura di cinta dell’edificio

Non è possibile inoltre utilizzare il bonus facciate in caso di costruzione o demolizione di un edificio.

Vediamo adesso quali sono le date importanti da ricordare in merito al bonus facciate e se ci sono state delle proroghe.

Bonus facciate: quali sono scadenze e le proroghe

È importante ricordare che è possibile richiedere il bonus facciate non oltre il 31 dicembre 2021.

Il bonus facciate, come molti altri bonus, ha generato diverse discussioni. Un articolo di forlitoday.it riporta le parole del deputato Marco di Maio, il quale ha manifestato l'intenzione di prorogare il bonus facciate per tutto il 2022. Il deputato spiega infatti che il bonus facciate è sicuramente un'iniziativa importante che però non ha avuto molto successo dal momento che le procedure burocratiche per richiederlo sono particolarmente ostiche e la pandemia sicuramente ha contribuito ancora di più alla sua mancata diffusione.

Inoltre, il deputato non è d’accordo sul fatto di limitare l’utilizzo del bonus facciate solamente agli edifici presenti nelle zone A e nelle zone B. Secondo lui infatti ci sono molti edifici presenti nelle altre zone che avrebbero bisogno di beneficiare di quest’agevolazione.

Perciò, scrive un articolo di lavoripubblici.it, è stato chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili il modo di poter includere all'interno del bonus facciate anche gli edifici delle altre zone, non solo quelli presenti nella zona A e nella zona B.

Al momento però, non ci sono certezze. Il sito agsrealestate.it scrive infatti che il Governo non ha ancora detto nulla in merito alla proroga di questo bonus. Per ora si sa solamente che il termine ultimo per poterlo richiedere è il 31 dicembre 2021.

Non resta dunque che rimanere in attesa di eventuali aggiornamenti in merito ad un’eventuale proroga al 2022 del bonus facciate.

Adesso cerchiamo di capire perché il bonus facciate è davvero utile. Negli ultimi giorni infatti si sta discutendo, seppur in ambiti diversi, proprio dell'importanza di questo tipo di agevolazione fiscale. Vediamo più nello specifico di che cosa si tratta.

Bonus facciate: perché è importante

Il bonus facciate è di vitale importanza dal momento che ci sono molti edifici necessitano di una manutenzione non solo perché alcuni immobili non sono più esteticamente belli da vedere ma perché l'eccessivo stato di degrado può compromettere anche la stabilità di un edificio e, di conseguenza, la salute pubblica.

Nel centro storico di Sabaudia infatti è crollato il soffitto di un edificio. Un articolo di h24notizie.com ne spiega l'accaduto. Le Associazioni Città Nuova e Scegli Sabaudia avevano già fatto presente in passato di questa situazione di disagio, invitando a tenere presente l'importanza del bonus facciate.

Di recente, il bonus facciate è anche motivo di polemiche. Un articolo di puglianews24.eu racconta che sui Social Network infatti moltissimi utenti si sono lamentati in merito allo stato di degrado in cui si trova il centro storico della città di Noci.

A questo proposito è intervenuto Natale Conforti, l'Assessore al Decoro Urbano, il quale si è mostrato in disaccordo con queste lamentele, dal momento che Noci è stata una meta turistica molto apprezzata. Ad ogni modo, è consapevole del fatto che le facciate del Centro Storico di Noci necessitino di una ristrutturazione pericò invita a fare uso del bonus facciate.