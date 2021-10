Bonus facciate a rischio cancellazione, Draghi cambia idea e considera di non concedere la proroga per il 2022. La comunicazione è stata data attraverso il il Documento Programmatico di Bilancio prodromo al testo definitivo previsto dalla Legge di Bilancio. Il bonus facciate dunque potrebbe essere l'unico bonus casa a non essere riconfermato. Ma c'è un modo per poter continuare ad usufruirne anche per il 2022. Questo ed altro nel articolo che segue.

La comunicazione è stata data attraverso il il Documento Programmatico di Bilancio prodromo al testo definitivo previsto dalla Legge di Bilancio.

Discorso comunque non ancora chiuso del tutto quindi fino all'ufficialità attesa entro dicembre.

E' molto probabile che il governo Draghi abbia optato per la cancellazione del Bonus facciate a causa della normativa che lo regola che non prevede un tetto massimo di spesa e che quindi potrebbe far uscire fuori controllo i costi per lo Stato.

Il Bonus facciate con detrazione al 90% potrebbe essere quindi il provvedimento destinato in tema bonus casa a scomparire risparmiando così risorse con le quali rifinanziare per un latro anno le agevolazioni previste per le ristrutturazioni ed i lavori edili.

A questo punto la domanda da farsi è cosa accadrà a tutti quei cantieri in procinto di partire con i lavori e per quegli edifici che si trovano nel pieno del rifacimento delle facciate, come fare per usufruire dell'incentivo al 90% previsto da un bonus quasi certamente in scadenza per fine anno?

Niente paura cominciamo col dire che tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 potranno godere dello sconto del 90%.

Alcune importante indicazioni che tratteremo nei paragrafi successivi, riguardo la possibilità di usare il bonus anche nel 2022, arrivano dal sottosegretario al MEF, andiamo a capire di cosa si tratta.

Per chi fosse interessato al tema di seguito un video tratto dal canale You tube della redazione "Le Fonti Tv" in cui Veronica De Romanis dell'università LUISS analizza il contenuto del documento programmatico oltre che ad un parere sulle le polemiche che ci sono state su pensioni e bonus facciate.

Bonus facciate: come fare per usarlo anche nel 2022

Tranne improbabili ripensamenti dell'ultimo minuto il bonus facciate 90% verrà cancellato a fine anno, la possibilità di una possibile proroga da inserire nella prossima Legge di Bilancio 2022 è lontana.

C'è però da gestire tutti quei cantieri che hanno iniziato i lavori nel 2021 con l'idea di poter beneficiare della detrazione del 90% prevista dal bonus e che non termineranno gli interventi entro la scadenza del 31 dicembre 2021.

E' stato Federico Freni sotto segretario al Ministero dell'economia a voler dare una risposta a questa problematica durante le interrogazioni a risposta immediata che si sono tenute il 20 ottobre 2021 in Commissione Finanze.

Durante una domanda posta due esponenti politici del PD e più precisamente da Fragomeli e Nardi riguardo la possibilità di poter usufruire dello sconto in fattura da parte dell'impresa e del pagamento dei lavori entro la scadenza del 31 dicembre, senza la necessità di dover presentare il SAL, ovvero il documento che certifica lo stato di avanzamento lavori.

La risposta è stata la seguente:

"Nel momento in cui non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo”

La risposta del sottosegretario all'economia è quindi in linea con quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate per mezzo della circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E in cui viene specificato che per i lavori ammessi dal bonus facciate sarà possibile usufruire delle due modalità previste quali cessione del credito e sconto in fattura corrispondente alle detrazioni spettanti, anche per stati di avanzamento lavori.

In sintesi l'unico modo per il contribuente che ha un cantiere aperto con i lavori in corso d'opera per poter completare gli interventi di riammodernamento delle facciate entro il 2022 sfruttando l'incentivo previsto del 90%, è quello di saldare i pagamenti dell'intero lavoro entro la scadenza prevista per il 31 dicembre 2021 a prescindere dallo stato di avanzamento lavori

Bonus facciate 90%: come funziona

Il bonus facciate funziona in modo tale da concedere un forte sconto pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, siano essi condomini o abitazioni unifamiliari purchè visibili dalla strada.

Il fine del bonus è semplicemente legato a migliorare il fattore estetico di edifici vecchi e datati, niente a che vedere quindi con i lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica previsti da Superbonus110% come per esempio il cappotto termico.

Le modalità di accesso alle agevolazioni sono le stesse previste da altri bonus, quindi la detrazione IRPEF, lo sconto in fattura e la più conveniente cessione del credito, unica modalità in cui il contribuente non dovrà anticipar i soldi previsti per i lavori di ristrutturazione.

Ciò che differenzia il bonus facciata dagli altri bonus casa è per il fatto che non prevede alcun tetto sulla spesa da portare in detrazione, motivo per il quale è stato il solo provvedimento legato alla casa e all'edilizia che Draghi non dovrebbe rinnovare anche per il 2022.

E già perchè questo significa che per il rifacimento delle facciate dell'edificio si sarebbe potuto portare in detrazione qualsiasi cifra, situazione molto pericolosa per le casse dello Stato poichè si sarebbero facilmente potute creare situazioni anomale di sovrafatturazioni.

I requisiti per aver accesso al bonus sono abbastanza scontati, l'unico da segnalare è che i lavori vengano eseguiti solo su immobili già esistenti ed accatastati.

Non sarà possibile usufruire del bonus per nuove costruzioni o a fronte di immobili in costruzione successiva ad una demolizione.

Bonus Facciate: quali sono i lavori ammessi

La lista dei lavori ammessi dal bonus facciate prevede interventi che vanno dalla tinteggiatura, alla pulizia o al totale rifacimento delle facciate esterne perimetrali dell'edificio, comprese le parti opache come fregi, cornicioni, balconi.

Tra i lavori ammessi anche interventi di miglioramento del decoro urbano che possono consistere nell'installazione di nuove grondaie o nel rifacimento e nella realizzazioni di nuovi impianti presenti sulla parte opaca della facciata dell'edificio.

Importante sottolineare che per poter essere oggetto dei benefici previsti dal bonus facciate le pareti esterne degli edifici devono essere visibili dalla strada, non sono invece contemplate nel bonus le pareti interne anche se visibili da strada.

Per chiarire quest'aspetto spesso fonte di dubbi ed incertezze arriva in soccorso la risposta dell'Agenzia delle Entrate 337/2021 del 12 maggio scorso in cui in sintesi viene accorda il permesso per quegli edifici le quali pareti esterne siano visibili da una strada privata purchè tale strada sia ad uso pubblico.

Tra le spese che possono essere portate in detrazione ci sono inoltre quelle per le consulenze oltre a quelle sostenute per l'installazione di ponteggi ed il successivo smaltimento delle macerie.

Per quanto riguarda le tipologie di edificio che potranno essere oggetto del bonus facciate ci sono tutte le tipologie di immobili ad uso abitativo, quindi da villette unifamiliare a condomini, oltre che locali commerciali o immobili ad uso turistico come hotel ed alberghi.

L'unico vincolo da rispettare è che l'immobile oggetto dei lavori risulti accatastato, niente agevolazioni quindi per nuove costruzioni così per edifici demoliti ed in fase di ricostruzione.

Aprendo una parentesi per i lavori invece non ammessi è l'Agenzia delle Entrate nella guida dedicata al bonus facciate ad escludere interventi come la sostituzione di scuri o persiane, lavori sui muri che circondano l'edificio, interventi su cortili, spazi interni, cancelli, portoncini e tetti.

Bonus facciate: procedura di richiesta dell’agevolazione

Le procedure di richiesta per accedere alle agevolazioni previste dal bonus facciate sono piuttosto semplici ci sono però da fare alcune precisazioni, infatti la documentazione necessaria varierà in base al soggetto richiedente.

Nel caso in cui a richiedere il bonus sia un privato è molto importante che tutti i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario, compilato in modo che contenga nello spazio riservato alla causale il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Il discorso cambia nel caso in cui a richiedere il bonus sia un soggetto titolari di impresa con l'intenzione di richiedere la detrazione IRES, in questo caso oltre al bonifico sono permesse anche altre forme di pagamento purchè tracciabili (bancomat, carte di credito, etc.).

Il rimborso in entrambi i casi, in caso venga scelta come modalità la detrazione IRPEF, avverrà in denuncia dei redditi attraverso dieci rate annuali di egual importo.

E' assolutamente importante conservare l'intera documentazione per almeno 10 anni poichè si potrà essere oggetto di controlli da parte degli organi competenti.

Bonus facciate: le tre modalità per usufruire delle agevolazioni fiscali

Per poter beneficiare dello sconto del 90% previsto dai lavori ammessi dal bonus facciate che ricordiamo è prossimo alla scadenza-31 dicembre 2021- ci sono tre modalità.

Partiamo dalla prima, la più semplice, ma la meno conveniente, si tratta di anticipare i soldi necessari per effettuare i lavori e portare il 90% dell'importo in detrazione IRPEF, cifra recuperabile attraverso 10 rate annuali dello stesso importo.

La seconda modalità è lo sconto in fattura, in questo caso sarà l'impresa stessa ad contabilizzare lo sconto del 90%, il richiedente del bonus si troverà quindi a dover anticipare solo il 10% del totale dell'importo previsto.

Infine la scelta più conveniente, ma la più difficile da ottenere, si tratta della cessione del credito, si tratta di farsi anticipare il 90% della spesa da un istituto bancario che fornirà al richiedente la liquidità necessaria per il pagamento dei lavori.