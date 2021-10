Arrivano due novità importanti dopo la cabina di regia per la stesura e l’approvazione della Legge di Bilancio. La prima riguarda il bonus facciate che non sarà più cancellato nel 2022, ma solo ridotto con la detrazione che dal 90% dovrebbe passare al 60%. La seconda coinvolge il Superbonus 110%, arriva infatti la proroga per le villette, ma solo fino al 31 dicembre 2022 e se i proprietari hanno un reddito ISEE massimo di 25.000 euro. Confermato il rinnovo in forma piena di bonus casa, bonus mobili e bonus verde. Facciamo il punto sulla situazione dei bonus ristrutturazione nel 2022.

Il rinnovo dei bonus ristrutturazione avrebbe dovuto essere una questione importante, ma certamente secondaria nell’approvazione della manovra di bilancio 2022 rispetto a questioni prioritarie quali Riforma Pensioni e Riforma Fiscale.

Eppure, la proroga e il rinnovo del bonus facciate sta dominando la scena pubblica dopo la decisione alquanto inaspettata, venuta fuori dall’approvazione del Documento Programmatico di Bilancio (Dpb), che cancellava di fatto, dopo il 31 dicembre 2021, una delle principali agevolazioni nel panorama delle ristrutturazioni edilizie.

L’eliminazione del bonus facciate e in realtà destinata ad avere grande impatto sul settore edilizio, con conseguenze rispetto al numero dei lavori richiesti e quindi dei cantieri aperti. Quelle ammesse dal bonus facciate sono infatti ristrutturazioni costose e difficilmente i cittadini, senza un finanziamento statale a copertura delle spese, sceglierebbero di realizzarli.

Secondo gli esperti del settore eliminare ora il bonus facciate vuol dire minare l’intero recupero del patrimonio edilizio italiano e trascinare a fondo il settore edile.

Dopo l’annunciata cancellazione del bonus facciate nel 2022, in seguito all’approvazione del Dpb la scena politica si è infiammata sull’argomento e la discussione si è riaperta il 27 ottobre, quando si è tenuta la cabina di regia per la manovra di bilancio vera è propria.

Al fine di trovare una mediazione sembra essersi raggiunta una soluzione intermedia e cioè la possibilità che con la Legge di Bilancio il bonus facciate sarà rinnovato nel 2022, ma non offrirà più uno sconto al 90% e subirà una riduzione di importi, per offrire solo una detrazione al 60%.

In questo scenario, anche il Superbonus 110% non ha subito il rinnovo sperato, perché la proroga al 31 dicembre 2023 sarà valida per IACP e condomini, ma al momento lascia fuori le villette. Per queste ultime si pensa ad una soluzione che veda una proroga a fine 2022, ma accessibile solo se i proprietari hanno un reddito ISEE massimo di 25.000 euro.

Il rinnovo in forma piena al 2022 pare spetti invece a bonus casa, bonus mobili e bonus verde. Facciamo il punto della situazione sui bonus ristrutturazione.

Bonus facciate 60%, l’ultimo disperato tentativo di salvare l’agevolazione

Al momento il panorama delle agevolazioni ristrutturazione è dominato da due incentivi principali, cioè il Superbonus 110% e il bonus facciate 90%.

A renderli così importanti non è solo la grande percentuale di sconto offerto, con l’uno che copre il totale dei costi e l’altro il 90%, ma anche la tipologia di interventi che permettono di effettuare e che sono particolarmente importanti a lungo termine.

Se il Superbonus 110% ha infatti importanza al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR rispetto alla riqualificazione energetica degli edifici, il bonus facciate dà un grande contributo al recupero del patrimonio edilizio italiano.

Proprio l’importanza del bonus facciate aveva fatto credere ai più che sarebbe stato rinnovato nel 2022, ma la notizia bomba della sua cancellazione è arrivata in sede di approvazione del Dpb.

Diciamo subito però che il Documento Programmatico di Bilancio, da cui effettivamente e si evince la volontà di non rinnovare questa agevolazione, è solo un testo breve e preparatorio.

Esso consiste in un testo in cui i vari Paesi Membri illustrano la manovra finanziaria dell’anno prossimo, aspettando il parere dell’UE in proposito, ma non è in senso stretto un bozza della Legge di Bilancio 2022.

Questo vuol dire che le decisioni in esso contenute non sono le decisioni finali, soprattutto su questioni marginali e specifiche come i singoli incentivi ristrutturazione, e la questione è riaperta nei limiti di quanto lo permettano le casse dello Stato.

Il problema infatti è che la crisi epidemiologica per la diffusione del Covid-19 e i vari lockdown e misure restrittive escogitate al fine di contenerla hanno dato uno scossone all’economia, in cui a lievitare è stata soprattutto la spesa previdenziale, dall’aumento del numero di disoccupati e lavoratori in cassa integrazione per finire ai nuovi ammortizzatori sociali introdotti.

Questa cosa ha sconvolto i piani di origine coinvolgendo anche il bonus facciate e molti altri incentivi e prova di questo ne è proprio il Superbonus 110%. Se infatti si leggono i testi precedenti al Dpb, ovunque c’è scritto che, al fine di realizzare gli obiettivi di riqualificazione energetica, su cui per altro vigila attenta la Comunità Europea, l’impegno del Governo è teso ormai da anni a portare la misura al 2025.

Eppure, altra notizia bomba, il Dpb ha rivelato che per questo progetto non ci sono fondi e anche il Superbonus 110% esce martoriato dalla Legge di Bilancio con le villette escluse perfino dalla proroga al 2024.

Anche la creazione di un bonus facciate 60% sembra un ultimo disperato tentativo di rinnovare l’agevolazione quando fondi non c’è ne sono, forse al fine di evitare gli impatti catastrofici sul settore dell'edilizia, che si è ripreso negli ultimi anni proprio grazie a questi incentivi.

Superbonus 110% e bonus facciate martoriati dalla Legge di Bilancio 2022

Se dunque potremo vedere un 2022 con un bonus facciate 60%, in questo scenario di tagli ai finanziamenti viene peró da chiedere se questa opzione ammetterà ancora la possibilità di utilizzo dell’incentivo con sconto in fattura e cessione del credito o se si ritornerà alla sola detrazione Irpef.

In ogni caso, il bonus facciate non è l’unico ad essere stato colpito dal Documento Programmatico, poiché anche per il Superbonus 110% ci si aspettava qualcosa di più sulla proroga rispetto a quella in progetto.

Dalle discussioni sul Dpb è apparso chiaro che le intenzioni erano quelle di portare con la Legge di Bilancio 2022 l’agevolazione alla scadenza del 31 dicembre 2023, ma escludendo da questa gli edifici unifamiliari per i quali sarebbe terminata comunque il 30 giugno 2022.

Ancora una volta la discussione si è infiammata e pare che al fine di trovare una mediazione si sia escogitato di estendere la proroga alle villette, ma con due importanti limitazioni. La prima di tempo, perché per gli edifici unifamiliari con la manovra di bilancio sarebbe estesa solo fino al 31 dicembre 2022, tuttavia per averne accesso sarebbe richiesto ai proprietari di avere un reddito ISEE massimo in corso di validità di 25.000 euro.

La situazione sulla proroga al Superbonus 110% è chiarita anche nel video YouTube di Pausa Caffè:

La situazione di tutti i bonus ristrutturazione nel 2022

Schematizzando dal 2022 la situazione completa dei bonus ristrutturazione dovrebbe essere questa:

bonus facciate rinnovato, ma con detrazione al 60% e non più al 90%;

rinnovato, ma con detrazione al e non più al 90%; superbonus 110% esteso fino al 31 dicembre 2023 per edifici condominiali e IACP, mentre per le villette con una scadenza a fine 2022 e a cui hanno diritto solo gli ISEE inferiori o uguali a 25.000 euro annui;

esteso fino al per edifici condominiali e IACP, mentre per le villette con una scadenza a fine 2022 e a cui hanno diritto solo gli inferiori o uguali a 25.000 euro annui; bonus casa 50% , cioè agevolazione ristrutturazioni generica, rinnovato in forma piena con copertura di metà dei costi e possibilità di usare detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito (il massimale di spesa ammissibile resta 96.000 euro);

, cioè agevolazione ristrutturazioni generica, rinnovato in forma piena con copertura di metà dei costi e possibilità di usare detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito (il massimale di spesa ammissibile resta 96.000 euro); bonus verde rinnovato in forma piena con detrazione al 36%, importo di massimo di 1.800 euro e possibilità di usare solo la detrazione Irpef (il massimale di spesa ammissibile resta 5.000 euro);

in forma piena con detrazione al 36%, importo di massimo di 1.800 euro e possibilità di usare solo la detrazione Irpef (il massimale di spesa ammissibile resta 5.000 euro); bonus mobili ed elettrodomestici rinnovato in forma piena con detrazione al 50%, importo di massimo di 8.000 euro e possibilità di usare solo la detrazione Irpef (il massimale di spesa ammissibile resta 16.000 euro);

in forma piena con detrazione al 50%, importo di massimo di 8.000 euro e possibilità di usare solo la detrazione Irpef (il massimale di spesa ammissibile resta 16.000 euro); rinnovata anche l’agevolazione per le riqualificazioni energetiche con detrazione al 65%.

Il bonus casa batte il bonus facciate e arriva al 2022 con sconto al 50%

Dunque passiamo adesso alle agevolazioni ristrutturazione più fortunate del bonus facciate, fra cui il bonus casa che sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Quest’ultimo incentivo in caso il Governo decidesse infine con la Legge di Bilancio di cancellare il bonus facciate definitivamente potrebbe risultare particolarmente importante, perché potrebbe essere sfruttato sui lavori sulle pareti esterne dell’edificio al fine di continuare ad avere un finanziamento statale sulle ristrutturazioni anche se meno generoso.

Quindi nel 2022 avremo un bonus casa 50% e che ammetterà la possibilità di avere oltre alla detrazione Irpef in dieci anni dei costi, anche direttamente lo sconto in fattura o usare la cessione del credito.

Perché bonus verde e bonus mobili sono stati rinnovati nel 2022 e il bonus facciate 90% no?

Altri bonus incredibilmente e inaspettatamente fortunati rispetto al bonus facciate sono stati il bonus mobili ed elettrodomestici e il bonus verde, che avranno lunga vita almeno fino a fine 2022.

A questo punto molti si staranno chiedendo a che pro rinnovare bonus mobili e bonus verde e non il bonus facciate 90% o approvare la maxi-proroga per il Superbonus 110%. La risposta è semplice, anche eliminando gli incentivi minori i soldi recuperati non sarebbero sufficienti a tenere in vita le due misure maggiori.

Bonus verde e bonus mobili hanno una detrazione uno al 36% e uno al 50% e ammettono rispettivamente come massimale di spesa detraibile il primo 5.000 euro, il secondo 16.000 euro. Ne consegue che possono erogare come sconto: il bonus verde un massimo di 1.800 euro e il bonus mobili un massimo di 8.000 euro. Entrambi non ammettono sconto in fattura e cessione del credito, ma solo detrazione Irpef in dieci anni.

Questo vuol dire che tutto sommato hanno dei costi limitati e in nulla paragonabili a quello che possono essere bonus facciate e Superbonus 110% per le casse dello Stato, che coprono uno completamente e uno al 90% ristrutturazioni costosissime, parliamo anche di centinaia di migliaia di euro, per cui si può peraltro applicare direttamente lo sconto in fattura o chiedere la cessione del credito.

In parole povere, non è possibile pensare di salvare il bonus facciate 90% eliminando bonus mobili e bonus verde e riconvertendo semplicemente i fondi.

In ogni caso, lo ripetiamo ancora una volta a costo di essere pedanti, la decisione finale su tutte le agevolazioni ristrutturazione sarà chiarita definitivamente solo quando sarà approvato il testo finale della Legge di Bilancio 2022.