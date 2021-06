Il DL Sostegni bis ha confermato che presto sarà introdotto il bonus mamme single, ma con qualche aggiustamento. Il bonus sarà infatti fruibile non sono dalle madri, ma anche dai papà, insomma da tutti i nuclei familiari monoparentali. L’incentivo assegna fino a 500 euro al mese per il triennio 2021-2023. Vediamo a chi spetta e come funziona questo nuovo bonus famiglia INPS, che per ora è senza ISEE.

Già dai primi giorni di nomina il premier Mario Draghi aveva dichiarato di voler ridurre la pioggia di bonus, pensati dal governo Conte bis e introdotti con la Legge di Bilancio 2021, eliminandone alcuni. Arriva perciò piuttosto inaspettatamente la notizia che il DL Sostegni bis ha invece confermato il bonus mamme single, anzi estendendo il beneficio ai papà.

Il contributo è ancora in via di definizione, ma con il nuovo Decreto sono stati fatti degli aggiustamenti alla normativa, i quali confermano che il nuovo bonus famiglia INPS vedrà presto il suo decreto attuativo.

Nel frattempo cerchiamo di non farci cogliere impreparati e vediamo in cosa consiste questo nuovo contributo rivolto alle mamme e i papà single, che può assegnare fino a 500 euro netti al mese per il triennio 2021-2023.

Una rassegna di tutti i nuovi bonus famiglia INPS 2021, nel video YouTube di TheWam.net:

A chi spetta il nuovo bonus famiglia INPS da 500€

Tra i bonus previsti dalla Legge di Bilancio 2021, un contributo che assegna 500 euro al mese alle madri single con figli la cui disabilità sia certificata almeno al 60%.

Da subito questo bonus famiglia ha mostrato dei punti deboli, poiché esso era in origine indirizzato alle sole madri single tagliando completamente fuori i padri.

Anche l’importo lascia un po’ perplessi perché non viene specificato in che modo siano determinate le cifre. L’unica informazione è che il bonus può assegnare la cifra massima di 500 euro netti al mese, corrisposti per un intero triennio dal 2021 al 2023, ma non viene specificato se tale somma sia determinata da requisiti ISEE o altro.

Ancora, il testo originale aveva un difetto importante, esso infatti prevedeva che la disabilità fosse almeno 60% del accertata con un certificato ASL. Il problema è che secondo la legge italiana per i minori di 15 anni non si esprime la percentuale di invalidità. Essa comincia ad essere indicata solo dopo i 15 anni e solo se superiore al 45%, perché utile al fine di inserire il soggetto nelle graduatorie del collocamento. Di fatto quindi le madri single con minori di 15 non hanno un certificato ASL che dimostri la percentuale di disabilità.

Il DL Sostegni bis corregge il bonus mamme single

A sistemare le cose ci ha pensato in parte il DL Sostegni bis, con l’articolo 13 bis, però lo ricordiamo manca ancora una normativa dettagliata.

In primo luogo, il decreto stabilisce che adesso il bonus sia rivolto a tutti i nuclei monoparentali con figli disabili. Cioè non alle sole mamme single, ma anche ai padri. L’unico requisito è che il nucleo familiare sia monoreddito o il genitore richiedente sia disoccupato.

La cifra rimane invariata, per ora, ma resta da chiarire come verrà determinata la percentuale di disabilità. Qualcosa di più su questo bonus si saprà non appena sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto attuativo. Anche se è possibile che con l’arrivo del decreto siano stabiliti criteri più rigidi di assegnazione e calcolo degli importi.

Il bonus ad ogni modo è affidato all’INPS e tutti gli incentivi 2021 dell'Istituto vanno obbligatoriamente richiesti con procedura telematica, autenticandosi sul portale web con SPID, CIE, CNS o PIN (che oggi non viene più emesso).

La decisione del DL Sostegni bis, cioè quella di confermare tra i vari contributi, in origine messi da parte, questo bonus genitori single, non si sposa perfettamente con il piano del Governo che riguarda la cancellazione di tutti i bonus famiglia a favore dell’Assegno Unico.

L’Assegno unico e l’Assegno ponte, che differenza c’è?

Come si è detto, molto presto, cioè a partire da luglio, sarà in vigore l’Assegno Unico per i figli, ma in via temporanea questo sarà rivolto ad una cerchia ristretta. Per questo incentivo è infatti prevista un’attivazione progressiva, la sua reale entrata in vigore si avrà nel 2022 e coinciderà con l'eliminazione di molti bonus famiglia INPS che saranno accorpati ad esso (bonus bebè, bonus mamme domani, Anf).

Per quanto riguarda la sua piena attivazione si è parlato di un contributo alle famiglie con figli a carico minori di 21 anni di età, pari a 250 euro al mese, ma anche in questo caso i dettagli della misura completa si conosceranno più avanti.

Per il 2021 l’Assegno Unico si chiamerà Assegno ponte e fino all’anno prossimo sarà destinato solo a quanti sono esclusi dagli assegni familiari (Anf). L’incentivo in questi mesi erogherà 37,50 euro per figlio se il nucleo familiare è composto da uno o due persone al di sotto dei 21 anni, se queste sono tre allora l’importo mensile sarà 70 euro.

È prevista inoltre una maggiorazione del 30% per le famiglie con più di tre figli, cioè una cifra di 91 euro. Se il figlio è affetto da disabilità allora vengono concessi altri 50 euro extra al mese.

Ancora pochi mesi per richiedere il bonus mamme domani

Vediamo per il momento quali sono i bonus INPS che Draghi ha confermato per il 2021, con una particolare attenzione ai bonus famiglia senza ISEE, che sono cioè accessibili a tutti i redditi, anche quelli alti.

Tra questi il bonus mamme domani, anch’esso nel gruppo dei bonus famiglia che non richiedono requisiti di reddito ed eroga per tutti l’importo fisso di 800 euro. Unico requisito richiesto è l’aver messo al mondo o adottato un figlio nel 2021.

Nel caso di parto o adozione gemellare, o comunque dell’arrivo di due nuovi membri della famiglia nel 2021, spetterà 800 euro per figlio, ma sarà necessario inoltrate due domande separate.

La richiesta va fatta effettuando la procedura telematica sul portale INPS alla sezione Prestazioni e Servizi.

La domanda può essere inviata quando si entra nel settimo mese di gravidanza, allegando alla richiesta un certificato medico. Oppure si può aspettare il parto e non sarà più necessario il certificato.

Stop al bonus bebè nel 2022!

Altro bonus INPS senza ISEE che sarà attivo solo per il 2021 è il bonus bebè. Il contributo è rivolto alle famiglie che adottano o mettono al mondo un figlio nel 2021 ed eroga una somma mensile per la durata di un anno.

Dal parto si hanno 90 giorni per presentare la domanda, termine dopo il quale la richiesta sarà comunque accettata, ma l‘INPS non verserà mensilità arretrate.

Per quest’anno è stato abolito il requisito di reddito e il bonus bebè è diventato un bonus INPS senza ISEE di cui possono beneficiare tutte le fasce di reddito.

Ad ogni modo, la compilazione della DSU per attestare l’ISEE è comunque consigliata, anche se non obbligatoria, perché gli importi sono determinati del criterio reddituale, cioè crescono quando scende il reddito. I redditi alti e quelli che non presentano certificazione ISEE otterranno automaticamente gli importi minimi.

Inoltre, al fine di determinare gli importi per il bonus bebè dovrà essere presentato l’ISEE minorenni e non quello standard.

Fatta questa premessa, sulla base del reddito, il bonus bebè eroga questi importi:

ISEE fino a 7.000 euro , 1920 euro all’anno, pari a 160 euro al mese;

, 1920 euro all’anno, pari a 160 euro al mese; ISEE tra 7.000,01 e 40.000 euro , 1.440 euro all’anno, pari a 120 euro al mese;

, 1.440 euro all’anno, pari a 120 euro al mese; ISEE oltre i 40.000 euro, 960 euro all’anno, pari a 80 euro al mese.

Nel caso di parto o adozione gemellare c’è una maggiorazione del 20% di queste cifre.

Bonus nido 2021, fino a 1.500 euro senza ISEE

Un bonus INPS senza ISEE attivo per il 2021 è il bonus asilo nido, che permette un sostegno statale alle famiglie con bambini in età da nido, per il pagamento di una struttura per l’infanzia. Se il minore è affetto da patologie per le quali non può essere mandato al nido, l’incentivo sarà fruibile per l’assistenza domiciliare del minore.

In questi due casi il bonus funziona un po’ diversamente. Poiché se viene usato per mandare regolarmente il bambino al nido, allora lo stato metterà a disposizione una cifra massima annuale, ma erogata in quote mensili. Quindi, l’importo totale che vi spetta sarà nei fatti fruibile solo se il bambino va al nido per 11 mesi.

Se invece frequenta per un tempo minore allora avrà l’importo di bonus solo per quei mesi in cui ha realmente frequentato la struttura, perchè l’INPS eroga le somme dopo aver verificato le ricevute di pagamento delle rette.

Se si richiede il bonus per assistenza domiciliare allora viene direttamente erogato ai beneficiari l’importo massimo in un solo versamento.

Come per il bonus bebè, non è obbligatorio presentare l’ISEE, ma l’importo massimo è stabilito sulla base del reddito e cresce al decrescere di quest’ultimo. Perciò è sempre consigliabile presentare la certificazione relativa al reddito.

Gli importi del bonus nido 2021 sono così stabiliti:

ISEE fino a 25.000 euro , 3.000 euro all’anno, pari a circa 272 euro al mese;

, 3.000 euro all’anno, pari a circa al mese; ISEE tra 25.000,01 e 40.000 euro , 2.540 euro all’anno, pari a circa 227 euro al mese;

, 2.540 euro all’anno, pari a circa al mese; ISEE oltre i 40.000 euro, 1.500 euro all’anno, pari a circa 136 euro al mese.

La domanda per questo bonus famiglia INPS è telematica, ma al momento dell’invio sarà necessario allegare almeno la ricevuta di pagamento di una retta mensile.

Anche questo bonus sarà attivo quest’anno per poi essere accorpato nel 2022 all'Assegno Unico, come gli altri bonus famiglia INPS.

Un aiuto in pandemia, il bonus baby sitter

Veniamo ad un altro bonus la cui attivazione è temporanea, il bonus baby sitter. Questo Incentivo è stato istituito per aiutare le famiglie con figli minori di 14 anni a gestire la pandemia. Il bonus consiste in un contributo massimo di 100 euro a settimana ai nuclei familiari in cui il minore si trovi in Dad, in quarantena o a casa affetto da infezione Covid-19.

Il bonus è accessibile a tutti e completamente indipendente dall’ISEE del nucleo familiare.

Per richiedere il bonus baby sitter è necessario aver attivato sul sito dell’INPS il Libretto Famiglia, cioè il portafogli digitale dell’istituto.

Questo perché la cifra spettante di bonus sarà versata sul portafogli da cui potrete pagare le prestazioni occasionali, in questo caso chi offre il servizio di baby sitting.

Dopo aver attivato il Libretto potrete effettuare sempre sul portale INPS la richiesta del bonus, però l’Istituto avvisa che per il 2021 il contributo non potrà essere usato per pagare i nonni, né in generale qualsiasi parente entro il terzo grado.